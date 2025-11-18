Одна подпись лишила крыши над головой: эта безобидная бумага страшнее ипотеки

Жительница Петербурга лишилась квартиры после доверенности по данным юристов

2:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В парадоксальной истории о том, как хозяйка лишилась своей квартиры в Петербурге, больше вопросов, чем ответов. Ситуация тянется почти десятилетие, и начиналась она с обыкновенной просьбы знакомого. Теперь помещение перешло к третьим лицам, а сама женщина утверждает, что стала жертвой схемы, в которой участвовали люди, представившиеся сотрудниками силовых структур.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оформление документов

Неожиданное соседство

По словам пострадавшей, несколько лет назад её старый знакомый вновь предложил снять у неё квартиру, и на этот раз сумел добиться своего. Он не просто въехал в жильё, но и убедил хозяйку оформить договор безвозмездного пользования, а также выдать доверенность ему и группе людей, которые якобы были связаны с государственными структурами. Женщина рассказывает, что среди них оказался человек, представившийся майором МВД.

Сначала этот мужчина уверял, что действует в её интересах, однако позже начал говорить о возможном изъятии квартиры. Параллельно в помещении стали проводить встречи, которые сама хозяйка описывает как собрания некой "масонской ложи". На них обсуждали предоставление покровительства предпринимателям и чиновникам за вознаграждение. Постепенно женщина поняла, что фактически утратила контроль над собственной жилплощадью, как сообщает "Царьград".

Конфликт, который обернулся обвинениями

Когда срок действия договора подошёл к концу, она потребовала освободить квартиру. Конфликт перерос в насилие: хозяйка утверждает, что её избили, после чего уже её саму обвинили в нападении на силовика. Почти год она провела в следственном изоляторе, пока происходило следствие. Это время, по её словам, стало ключевым в судьбе квартиры.

Пока она находилась под стражей, доверенностью воспользовались люди, на которых она ранее оформила документы. Жильё перешло к тому самому знакомому, предлагавшему аренду, а затем было перепродано. Женщина утверждает, что сделка прошла по цене, далёкой от рыночной, а нынешние владельцы не используют помещение, объясняя это тем, что "отстаивают" его.

Безрезультатные попытки вернуть дом

После освобождения она пыталась восстановить свои права, однако, по её словам, ни одно обращение не привело к подвижкам. Все заявления остаются без движения, а в судах на её доводы реагируют скептически. Тем временем квартира полностью перешла под контроль людей, с которыми она не была знакома до возникновения конфликта.

Женщина утверждает, что лишилась жилья в результате тщательно выстроенной многоходовой схемы. Сейчас она пытается продолжать борьбу, но пока её усилия не изменили ситуацию.