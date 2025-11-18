Одна подпись лишила крыши над головой: эта безобидная бумага страшнее ипотеки

В парадоксальной истории о том, как хозяйка лишилась своей квартиры в Петербурге, больше вопросов, чем ответов. Ситуация тянется почти десятилетие, и начиналась она с обыкновенной просьбы знакомого. Теперь помещение перешло к третьим лицам, а сама женщина утверждает, что стала жертвой схемы, в которой участвовали люди, представившиеся сотрудниками силовых структур.
По словам пострадавшей, несколько лет назад её старый знакомый вновь предложил снять у неё квартиру, и на этот раз сумел добиться своего. Он не просто въехал в жильё, но и убедил хозяйку оформить договор безвозмездного пользования, а также выдать доверенность ему и группе людей, которые якобы были связаны с государственными структурами. Женщина рассказывает, что среди них оказался человек, представившийся майором МВД.
Сначала этот мужчина уверял, что действует в её интересах, однако позже начал говорить о возможном изъятии квартиры. Параллельно в помещении стали проводить встречи, которые сама хозяйка описывает как собрания некой "масонской ложи". На них обсуждали предоставление покровительства предпринимателям и чиновникам за вознаграждение. Постепенно женщина поняла, что фактически утратила контроль над собственной жилплощадью, как сообщает "Царьград".
Когда срок действия договора подошёл к концу, она потребовала освободить квартиру. Конфликт перерос в насилие: хозяйка утверждает, что её избили, после чего уже её саму обвинили в нападении на силовика. Почти год она провела в следственном изоляторе, пока происходило следствие. Это время, по её словам, стало ключевым в судьбе квартиры.
Пока она находилась под стражей, доверенностью воспользовались люди, на которых она ранее оформила документы. Жильё перешло к тому самому знакомому, предлагавшему аренду, а затем было перепродано. Женщина утверждает, что сделка прошла по цене, далёкой от рыночной, а нынешние владельцы не используют помещение, объясняя это тем, что "отстаивают" его.
После освобождения она пыталась восстановить свои права, однако, по её словам, ни одно обращение не привело к подвижкам. Все заявления остаются без движения, а в судах на её доводы реагируют скептически. Тем временем квартира полностью перешла под контроль людей, с которыми она не была знакома до возникновения конфликта.
Женщина утверждает, что лишилась жилья в результате тщательно выстроенной многоходовой схемы. Сейчас она пытается продолжать борьбу, но пока её усилия не изменили ситуацию.
Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.