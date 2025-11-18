Риелторы нервно курят в сторонке: в Уфе распродают квартиры и гаражи без бешеных наценок посредников

В Уфе появился список недвижимости, которую можно приобрести на торгах по цене заметно ниже рыночной. Речь идёт об объектах, переданных на реализацию службой судебных приставов. Список включает городское жильё, участки, гаражи и небольшие постройки, изъятые у владельцев за долги.
Главное управление судебных приставов Башкортостана передало арестованные объекты в территориальное управление Росимущества. Эта процедура завершает длительный цикл взыскания, когда собственник уклоняется от погашения задолженности и меры воздействия переходят к обращению на имущество. Ведомство уточняет, что торги назначены на 3 декабря 2025 года, а подать заявку участники смогут до 1 декабря. Подобные сроки устанавливают, чтобы организаторы могли сформировать перечень претендентов и проверить документы на соответствие требованиям.
В этот раз в список включили несколько разных категорий имущества. Среди них участки под личное подсобное хозяйство, жилые помещения, гаражи и садовые дома. Такой набор отражает типовую практику: под арест могут попасть любые объекты, не входящие в перечень имущества, защищённого законом. Исключением остаётся единственное пригодное для проживания жильё, если оно не находится в ипотеке, а также участок под ним.
Среди наиболее крупных объектов — участок площадью 3576 кв. м в селе Урзайбаш Буздякского района. Его начальная стоимость составляет 637 тыс. рублей, а назначение связано с ведением личного хозяйства. Такие лоты часто привлекают желающих развивать небольшие агропроекты или расширить уже существующие.
В Нефтекамске на торги выставляют гараж площадью 23,6 кв. м. Он расположен на улице Дорожной, стартовая цена — 154 тыс. рублей, а задаток определён в размере 38,5 тыс. рублей. Подобные объекты востребованы в городах, где остро стоит вопрос со стоянками и местами для хранения техники.
В Уфе на продажу выходит квартира площадью 42,9 кв. м на улице Блюхера. Начальная стоимость объекта составляет 3,806 млн рублей, а задаток превышает 951 тыс. рублей. Расположение рядом с рекой Белой делает лот заметным среди остальных, хотя покупка через торги всегда несёт особые правовые нюансы, связанные с предыдущими обязательствами собственника.
В Стерлитамаке готовится к реализации комната площадью 14 кв. м в доме на улице Худайбердина. Для неё установлена стартовая цена 796,15 тыс. рублей. Подобные объекты нередко приобретают для сдачи в аренду, так как небольшие помещения в городах остаются востребованными, как сообщает издание mkset.ru.
В перечень также включён садовый дом площадью 22,6 кв. м в СНТ "Арлан" под Нефтекамском. Его цена на старте составляет 245,65 тыс. рублей, что делает объект относительно доступным по сравнению с городским жильём. Постройки такого типа часто покупают для сезонного проживания или как альтернативу небольшому дачному участку.
Участие в торгах открыто для всех, кто успеет подать документы до установленной даты. После продажи вырученные средства направят на погашение долгов бывших владельцев, а оставшуюся сумму перечислят им. На официальном сайте организаторов размещён полный перечень лотов и порядок проведения процедуры, что позволяет заранее оценить юридические и финансовые детали участия.
