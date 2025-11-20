Покупатель отдаёт деньги, а права третьих лиц всплывают в суде: сделки с обременениями стали новым оружием аферистов

Рынок недвижимости остаётся одним из самых уязвимых для мошенничества: люди покупают квартиры, доверяя внешнему виду объекта и словам продавца. При этом именно незнание юридических нюансов становится причиной проблем, которые проявляются лишь после регистрации сделки.
Юрист Илья Русяев объясняет, что недобросовестные продавцы используют доверчивость граждан и скрывают важные обстоятельства, связанные с жильём.
"Наиболее частый прием — умолчание о существенных обстоятельствах. Покупателю демонстрируют аккуратную квартиру и уверяют, что у объекта "нет никаких особенностей"", — сказал он.
По словам специалиста, реальная ситуация может быть куда сложнее: в квартире часто остаются зарегистрированные лица, идут судебные споры, есть наследственные претензии или долги — и всё это становится неожиданностью уже после сделки.
Среди самых распространённых схем — использование поддельных документов или старых доверенностей, срок действия которых давно истёк. Это создаёт иллюзию легальности, но в правовом поле такая сделка является недействительной. Бывают и ситуации, когда один из наследников продаёт объект до завершения наследственной процедуры, а позже появляется другой родственник, оспаривающий сделку.
"Существуют и схемы, основанные на использовании документов, утративших силу, но формально выглядящих убедительно. Это могут быть старые доверенности, которыми уже нельзя пользоваться", — добавил он.
По словам Русяева, мошенники нередко используют отсутствие внимания собственника к объекту — если он живёт за границей, редко бывает в регионе или находится в возрасте, когда им легко манипулировать. От имени таких собственников могут подаваться ложные заявления или запрашиваться документы, позволяющие начать оформление сделки, предупреждает Газета.Ru.
|Схема
|Особенности
|Последствия
|Умолчание об обременениях
|Продавец скрывает долги и прописанных лиц
|Судебные споры, невозможность выписки
|Поддельные/старые доверенности
|Документы выглядят убедительно
|Отмена сделки, уголовное дело
|Продажа до завершения наследства
|Наследники не оформлены
|Оспаривание продажи
|Оформление без ведома владельца
|Используются ложные запросы
|Потеря права собственности
|Псевдоэскроу-схемы
|Фальшивые сервисы расчётов
|Потеря всей суммы
Запрашивайте свежую выписку из ЕГРН перед внесением аванса.
Проверяйте историю имущества: наследство, разводы, долги, аресты.
Лично встречайтесь со всеми собственниками, включая долевых.
Проверяйте доверенности через нотариуса: срок, отозванность, действительность.
Используйте только эскроу-счета лицензированных банков.
Никогда не переводите деньги через "онлайн-кабинеты" без проверки.
Подписывайте договор только после юридической экспертизы специалистом, не связанным с продавцом.
Это не гарантия. Даже если квартира выглядит идеально, только документы могут подтвердить её безопасность. Любая попытка ускорить сделку или отказ предоставить оригиналы документов — серьёзный повод насторожиться.
|Способ
|Плюсы
|Минусы
|Наличные
|Быстро и просто
|Невозможно доказать факт передачи
|Ячейка
|Контроль доступа
|Нет проверки документов
|Эскроу
|Деньги защищены до регистрации
|Не выявляет подделки документов
|Псевдоэскроу
|Удобно на словах
|Полная потеря средств
У нотариуса: он скажет, отозвана ли она и действует ли на момент сделки.
Обычно покупатель, так как он заинтересован в безопасности сделки.
Часто да: спешка, отказ предоставить документы и попытка перевести деньги вне банка — тревожные признаки.
