Покупатель отдаёт деньги, а права третьих лиц всплывают в суде: сделки с обременениями стали новым оружием аферистов

Продавцы могут умалчивать о прописанных жильцах и долгах — юрист
6:09
Недвижимость

Рынок недвижимости остаётся одним из самых уязвимых для мошенничества: люди покупают квартиры, доверяя внешнему виду объекта и словам продавца. При этом именно незнание юридических нюансов становится причиной проблем, которые проявляются лишь после регистрации сделки.

Покупка квартиры
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка квартиры

Юрист Илья Русяев объясняет, что недобросовестные продавцы используют доверчивость граждан и скрывают важные обстоятельства, связанные с жильём.

"Наиболее частый прием — умолчание о существенных обстоятельствах. Покупателю демонстрируют аккуратную квартиру и уверяют, что у объекта "нет никаких особенностей"", — сказал он.

По словам специалиста, реальная ситуация может быть куда сложнее: в квартире часто остаются зарегистрированные лица, идут судебные споры, есть наследственные претензии или долги — и всё это становится неожиданностью уже после сделки.

Где скрываются основные риски

Среди самых распространённых схем — использование поддельных документов или старых доверенностей, срок действия которых давно истёк. Это создаёт иллюзию легальности, но в правовом поле такая сделка является недействительной. Бывают и ситуации, когда один из наследников продаёт объект до завершения наследственной процедуры, а позже появляется другой родственник, оспаривающий сделку.

"Существуют и схемы, основанные на использовании документов, утративших силу, но формально выглядящих убедительно. Это могут быть старые доверенности, которыми уже нельзя пользоваться", — добавил он.

По словам Русяева, мошенники нередко используют отсутствие внимания собственника к объекту — если он живёт за границей, редко бывает в регионе или находится в возрасте, когда им легко манипулировать. От имени таких собственников могут подаваться ложные заявления или запрашиваться документы, позволяющие начать оформление сделки, предупреждает Газета.Ru.

Сравнение основных схем

Схема Особенности Последствия
Умолчание об обременениях Продавец скрывает долги и прописанных лиц Судебные споры, невозможность выписки
Поддельные/старые доверенности Документы выглядят убедительно Отмена сделки, уголовное дело
Продажа до завершения наследства Наследники не оформлены Оспаривание продажи
Оформление без ведома владельца Используются ложные запросы Потеря права собственности
Псевдоэскроу-схемы Фальшивые сервисы расчётов Потеря всей суммы

Как защититься: советы шаг за шагом

  1. Запрашивайте свежую выписку из ЕГРН перед внесением аванса.

  2. Проверяйте историю имущества: наследство, разводы, долги, аресты.

  3. Лично встречайтесь со всеми собственниками, включая долевых.

  4. Проверяйте доверенности через нотариуса: срок, отозванность, действительность.

  5. Используйте только эскроу-счета лицензированных банков.

  6. Никогда не переводите деньги через "онлайн-кабинеты" без проверки.

  7. Подписывайте договор только после юридической экспертизы специалистом, не связанным с продавцом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Доверие словам продавца → скрытые обременения → проверка всех документов через ЕГРН и нотариуса.
  • Перевод денег "как договорились" → потеря средств → использование настоящего эскроу-счёта.
  • Проверка одной доверенности → риск подделки → запрос подтверждения у нотариуса.
  • Игнорирование наследственных вопросов → иск спустя годы → изучение наследственного дела.
  • Работа через псевдоспециалистов → мошенничество → выбор проверенного юриста.

А что если… продавец уверяет, что "всё чисто"?

Это не гарантия. Даже если квартира выглядит идеально, только документы могут подтвердить её безопасность. Любая попытка ускорить сделку или отказ предоставить оригиналы документов — серьёзный повод насторожиться.

Плюсы и минусы разных способов расчётов

Способ Плюсы Минусы
Наличные Быстро и просто Невозможно доказать факт передачи
Ячейка Контроль доступа Нет проверки документов
Эскроу Деньги защищены до регистрации Не выявляет подделки документов
Псевдоэскроу Удобно на словах Полная потеря средств

FAQ

Как проверить доверенность?

У нотариуса: он скажет, отозвана ли она и действует ли на момент сделки.

Кто должен платить за проверку документов?

Обычно покупатель, так как он заинтересован в безопасности сделки.

Можно ли определить мошенничество по поведению продавца?

Часто да: спешка, отказ предоставить документы и попытка перевести деньги вне банка — тревожные признаки.

Мифы и правда

  • Миф: "если сделка зарегистрирована, она точно законна".
    Правда: регистрация не проверяет подлинность документов.
  • Миф: "риелтор от продавца работает в интересах обеих сторон".
    Правда: его задача — продать объект, а не защищать покупателя.
  • Миф: "отмена сделки невозможна".
    Правда: суд отменяет сделки, основанные на подделках или нарушениях наследственного права.

3 интересных факта

  • Большая часть мошенничества связана с объектами, которыми собственники давно не интересуются.
  • Поддельные доверенности — один из самых распространённых инструментов аферистов.
  • Юридическая проверка снижает вероятность ошибки более чем на 60%.

Исторический контекст

  • В 1990-х рынок недвижимости развивался хаотично, что создало благодатную почву для мошенников.
  • Появление ЕГРН в 2017 году улучшило прозрачность, но не решило проблему фальсификаций.
  • Сейчас обсуждаются механизмы задержки оплаты и расширение авторизации нотариальных действий.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
