Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заливное из сёмги на новогодний стол украшается морковью, миндалём и укропом
У детей евстахиевы трубы чаще воспаляются при простуде — оториноларинголог
Том Круз публично флиртовал с Сидни Суини – Variety
Фото места ДТП помогут подтвердить обстоятельства аварии — автоэксперт
Сидераты борются с сорняками и обогащают почву — специалисты
Перья и кожа питоху содержат смертельно опасный токсин
Юрий Куклачёв опроверг слухи о завершении своей карьеры
Карпину не стоило покидать Динамо, отметил Андрей Червиченко
Маласана улучшает кровоток в области таза при регулярной практике

Кухня определит стоимость дома: одна деталь станет главным пунктом ожиданий покупателей 2026

Кухонные островки станут главным запросом покупателей 2026 — риелторы
6:37
Недвижимость

Кухня снова на пьедестале. В 2026 году именно она станет определяющим фактором при выборе жилья — даже важнее, чем спальни или ванные. Об этом сходятся во мнении сразу несколько риэлторов, отслеживающих поведение покупателей и тренды оформления интерьеров. И главное, что ищут будущие владельцы — кухонный остров. Пространственный, многофункциональный, он становится не просто модным элементом, а символом нового образа жизни.

Современная кухня
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная кухня

Кухня как центр современной жизни

Современный дом всё больше ориентируется на объединение — людей, действий, сценариев. Кухня перестаёт быть утилитарной зоной. Теперь это гибкое пространство, в котором одновременно готовят, общаются, работают и отдыхают. Именно поэтому внимание к её планировке становится критическим.

"Покупатели ищут открытые, многофункциональные зоны, которые способствуют общению", — подчёркивает Даниэлла Эндрюс, агент Realty ONE Group Next Generation.

И в центре этой концепции — островок. Это не просто модная поверхность, а "рабочее сердце" кухни, в котором сочетаются функциональность, дизайн и социальные функции.

Почему кухонный остров теперь — must-have

Ранее остров был роскошью — теперь он стал необходимостью. Главное преимущество в его способности объединять разные задачи:

  • используется как дополнительная рабочая поверхность;

  • заменяет обеденный стол;

  • служит местом для домашних заданий или разговоров;

  • скрывает бытовые детали (мусорные баки, технику);

  • предлагает дополнительные системы хранения.

И всё это в рамках одного компактного, продуманного элемента. Остров становится ключевой точкой, вокруг которой строится не только кухня, но и сценарий жизни семьи.

"Функциональность — это новая роскошь", — подчёркивает Эндрюс. "Остров, созданный с целью, улучшает повседневную жизнь, а не просто выглядит красиво".

Оценка кухни теперь выходит за пределы плит и шкафов — важнее то, как её можно использовать. И остров как раз даёт такую свободу.

Что покупатели хотят от кухни в 2026 году

Функция Почему это важно
Большой островок Центр общения, готовки, хранения
Интеграция в гостиную Пространство становится единым
Умные системы хранения Удобство и порядок без лишней мебели
Многофункциональность Использование острова как стола, барной стойки, зоны работы
Эстетика и свет Светлый, открытый, визуально "лёгкий" интерьер

Связанные тренды: не только остров, но и гибкость

Хотя кухонный остров — главный акцент в 2026 году, покупатели становятся всё более требовательными к адаптивности дома в целом. Среди важных трендов:

1. Домашние спортзалы и зоны отдыха

Покупатели всё чаще ищут не просто угол для тренажёра, а полноценное пространство благополучия. Зал, йога-зона или даже игровая комната могут быть объединены в одном многофункциональном помещении.

"Покупатели видят спортзалы не как залы, а как места восстановления и игры", — отмечает Джен Барнетт, глава The Front Agency.

2. Интеграция умного дома

Освещение, техника, климат — всё должно управляться с телефона или голосом. Особенно ценятся устройства, которые помогают снизить энергопотребление и обеспечивают адаптивный комфорт.

"Мы движемся к полной интеграции smart home-функций", — считает Ник Бут, агент из Солт-Лейк-Сити. "Покупатели хотят контролировать дом буквально на расстоянии голоса".

3. Гибкие пространства (flex spaces)

Одна и та же комната может выполнять разные функции: офис днём, спальня ночью, детская по выходным. Эта гибкость стала особенно актуальной после пандемии и остаётся в приоритете.

"Дома, которые помогают людям жить лучше, а не просто выглядеть лучше — именно их будут покупать", — подчёркивает Эндрюс.

4. Связь с природой

Переход от кухни к террасе, открытые столовые зоны и летние кухни набирают популярность. В 2026 году будет цениться не только вид из окна, но и возможность готовить или обедать под открытым небом.

Даже если речь не идёт о полноценной летней кухне, простое решение — стол и рабочая поверхность на свежем воздухе — уже может стать конкурентным преимуществом при продаже.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отказ от островка на кухне ради большей мебели
    Последствие: потеря центральной точки пространства и функционала
    Альтернатива: мини-остров с ящиками, барной стойкой и встроенными модулями
  • Ошибка: игнорирование интеграции кухни и гостиной
    Последствие: разделённое пространство, меньше визуального простора
    Альтернатива: полуостров, бар или стол как граница между зонами
  • Ошибка: использовать остров только как декоративный элемент
    Последствие: потенциальная потеря ценности при продаже
    Альтернатива: заранее продуманный остров с хранением, розетками и светом

FAQ

Почему кухонный остров стал таким важным элементом в 2026 году?
Он сочетает в себе функциональность, стиль и зонирование. Это точка притяжения и удобства, особенно в открытых планировках.

Какой размер островка оптимален?
Минимум — 90x60 см, но лучше — 120x90 см и больше, если позволяет площадь. Главное — свободный проход не менее 1 м по периметру.

Можно ли обойтись без острова?
Да, но это снижает привлекательность кухни для современных покупателей. Альтернатива — полуостров или стол с функцией хранения.

3 интересных факта

  1. По данным The Spruce, упоминание кухонного острова в описании дома увеличивает интерес к объявлению на 38%.

  2. Остров на кухне ассоциируется у покупателей с "домом мечты" — даже в квартирах, если планировка позволяет.

  3. Встроенные розетки и мусорные контейнеры внутри острова — самые востребованные функции после рабочей поверхности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
Наука и техника
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
Питательные вещества джинуры прокумбенс и их роль в рационе — выводы ботаников
Садоводство, цветоводство
Питательные вещества джинуры прокумбенс и их роль в рационе — выводы ботаников
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Последние материалы
Кухонные островки станут главным запросом покупателей 2026 — риелторы
Заливное из сёмги на новогодний стол украшается морковью, миндалём и укропом
У детей евстахиевы трубы чаще воспаляются при простуде — оториноларинголог
Том Круз публично флиртовал с Сидни Суини – Variety
Фото места ДТП помогут подтвердить обстоятельства аварии — автоэксперт
Сидераты борются с сорняками и обогащают почву — специалисты
Перья и кожа питоху содержат смертельно опасный токсин
Юрий Куклачёв опроверг слухи о завершении своей карьеры
Карпину не стоило покидать Динамо, отметил Андрей Червиченко
Маласана улучшает кровоток в области таза при регулярной практике
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.