Дом, где живёт сказка: как оформить интерьер к 2026 году по правилам Огненной Лошади

В 2026 году символ праздника — Красная Огненная Лошадь, и она диктует свои правила в новогоднем оформлении дома. Главная идея — уют, природность и отказ от излишнего блеска. Атмосфера должна быть живой, тактильной, почти деревенской — где в центре внимания остаются свет, тепло и искренность праздника.
Главный тренд предстоящего Нового года — естественность. Вместо мишуры и ярких гирлянд в моду входят натуральные материалы, приглушённые тона и мягкий свет свечей. Интерьер должен напоминать лесную избушку или дом, где пахнет елью, свежим деревом и корицей.
В палитре преобладают спокойные цвета: бежевый, молочный, зелёный, хвойный, карамельный и глубокий синий. Для акцентов можно добавить бронзу, шампань или тёплое золото — но в умеренном количестве.
Поверхности лучше выбирать матовые: лён, хлопок, букле, дерево, керамика. Такой декор делает пространство уютным и естественным, создаёт ощущение защищённости и тепла.
|Год
|Основной стиль
|Материалы
|Цветовая палитра
|Акценты
|2024
|Современный блеск
|стекло, металл
|серебро, золото, белый
|глиттер, мишура
|2025
|Скандинавский уют
|дерево, шерсть, хлопок
|белый, серый, зелёный
|свечи, венки
|2026
|Природная естественность
|лён, букле, керамика
|бежевый, хвойный, карамельный
|минимализм, винтаж
Начните с текстиля: скатерти и салфетки из плотного льна или хлопка станут основой уюта. Лучше выбрать оттенки шампанского, кремового или карамельного.
Добавьте фактуру: подушки с вышивкой снежинок, веточек ели или звёзд сделают интерьер живым.
Украсьте пространство стеклянными деталями: игрушки и подвески из стекла создают ощущение прозрачности и лёгкости.
Используйте натуральные акценты: вазы с орехами, шишками, хлопком и еловыми ветками добавят аромата и природной гармонии.
Создайте центр композиции: венок из хвои или сухоцветов на двери или зеркале задаст праздничный тон всему дому.
Небольшие детали помогут создать настроение сказки: гирлянды с тёплым жёлтым светом, свечи в простых подсвечниках, деревянные игрушки или фигурки животных. Можно поставить композицию из веток ели, апельсиновых корочек и корицы — аромат будет ассоциироваться с Новым годом.
Тем, кто любит индивидуальные решения, подойдут винтажные украшения — старые игрушки, кружево, подсвечники из латуни. Они придают дому ощущение истории и особой душевности, сообщает nord-news.ru.
|Плюсы
|Минусы
|Экологичность и натуральность
|Требует времени на подбор текстур
|Универсальность цветовой гаммы
|Не подойдёт любителям блеска
|Возможность использовать декор круглый год
|Необходим мягкий тёплый свет
|Подходит для любых стилей интерьера
|Сложнее добиться праздничного эффекта без гирлянд
Постелите скатерть цвета шампанского, добавьте льняные салфетки с золотистой вышивкой и поставьте керамические тарелки природных оттенков.
Лучше использовать лён, хлопок, дерево, керамику, стекло. Эти фактуры создают уют и соответствуют символике года.
Используйте золотые нити, свечи с перламутровым покрытием или посуду с лёгким глянцем. Главное — не переборщить.
