Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов

Суд признал сделку с квартирой Долиной реальной, сообщил адвокат Алешкин

Скандальная история с квартирой Ларисы Долиной выходит на новый виток: у покупательницы жилья Полины Лурье появился реальный шанс вернуть потраченные 112 млн рублей. Адвокат Андрей Алешкин внимательно изучил материалы дела и перспективы предстоящего заседания.

Высокие шансы на реституцию

Юрист поясняет, что ключевой вопрос в споре сейчас связан с применением механизма реституции, то есть возврата сторон в исходное положение после признания сделки недействительной. По его словам, суд уже констатировал, что сделка состоялась в реальности, а значит, у сторон были конкретные обязательства и расчёты. Это позволяет обсуждать не абстрактные претензии, а вполне определённые суммы и имущество.

"Шансы на реституцию (продавец обязан вернуть деньги, а покупатель — недвижимость — ред.) по данному делу очень высоки. Сделка реальная, а значит по общим правилам участники сделки должны вернуться к тем параметрам, с которых сделку начинали. Не важно, что и кому передавалось впоследствии — если покупатель реален, деньги передавались, то основания не возвращать деньги по сделке, которая расторгнута судом, не имеется", — сказал адвокат Андрей Алешкин.

По его оценке, это создаёт для Лурье прочную юридическую основу требовать возврата всей суммы, уплаченной за квартиру артистки.

Кассационная инстанция и возможные иски

Ключевая дата в этой истории уже определена: 27 ноября кассационный суд рассмотрит жалобу Полины Лурье на решение о признании сделки недействительной. От исхода этого заседания зависит, в каком порядке будут пересматриваться финансовые последствия сделки и каким образом стороны смогут реализовать свои требования. Речь идёт не только о самой квартире, но и о том, как будет оформлен возврат денежных средств.

Алешкин отмечает, что помимо реституции у Лурье остаётся возможность подать отдельный иск к Ларисе Долиной о неосновательном обогащении. Такой вариант рассматривается как дополнительный инструмент защиты интересов покупательницы. Если суд подтвердит факт передачи денег и реальность сделки, у стороны покупателя появляется ещё один юридический аргумент для взыскания средств в полном объёме, как сообщает aif.ru.

Как Долина оказалась в центре аферы

Юридический конфликт разворачивается на фоне уже известной истории о том, что народная артистка России стала жертвой украинских мошенников. Предметом схемы стала её квартира, сделка с которой впоследствии и привела к нынешнему спору. В своих требованиях Долина указала, что согласилась на продажу жилья, будучи введённой в заблуждение третьими лицами.

Квартира артистки была продана 34-летней матери-одиночке Полине Лурье, которая действовала как добросовестный покупатель. Теперь именно она пытается вернуть 112 млн рублей, которые были уплачены за недвижимость. Сочетание статуса известной артистки, крупной суммы и участия мошенников делает дело заметным прецедентом, где позиции покупателя и продавца напрямую завязаны на выводах суда о действительности сделки и добросовестности сторон.