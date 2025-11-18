Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эмоциональные всплески с инспектором могут ухудшить ситуацию, предупредил автоюрист
Как обрести красивую осанку в любом возрасте: помогает набор из пяти движений
Кошки испытывают стресс при касании усов по данным зоопсихологов
Земфира* продала автомобиль с долгом по штрафам в 837 тысяч
Полина Пушкарёва обвинила Эда Вествика в непрофессионализме
Раннеспелые низкорослые томаты реже болеют фитофторозом
Простой рецепт хлеба с зеленью и сыром для домашней выпечки
Яровская заявила, что бросила Лёвкина из-за финансовых проблем певца
Шерегеш запускает зимний сезон 22 ноября с фестивальной программой по данным курорта

Тревожные новости запускают новый бизнес: персональные бункеры превращаются в товар широкого спроса

Частные бункеры появлялись в рекламе Уфы на фоне тревог, сообщили аналитики
3:36
Недвижимость

Столичные улочки всё чаще встречают горожан объявлениями, которые ещё пару лет назад показались бы абсурдными: персональные бункеры для частных домов внезапно превратились в товар массовой интернет-рекламы. На это обращают внимание корреспонденты Mkset, фиксируя рост подобных сообщений на фоне серии недавних атак дронов в Башкортостане.

Ключ
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ключ

Новый спрос на фоне тревожных новостей

Жители Уфы и других городов региона сталкиваются с таргетированной рекламой, предлагающей не привычные "тревожные чемоданчики" или рации, а полноценные укрытия. Такой формат продвижения ориентирован на пользователей, чьи запросы и поведенческая активность связаны с темами безопасности. И хотя сама технология адресной рекламы давно стала частью цифровой среды, внимание к частным бункерам выглядит новым этапом рыночной адаптации к региональным обстоятельствам.

Авторы объявлений подчёркивают, что частное защищённое пространство позволяет приобрести не только чувство безопасности, но и элемент социального статуса. В одном из предложений говорится: "Во многих государствах, включая Израиль и Германию, наличие частного защищённого сооружения… давно превратилось в неотъемлемый элемент быта элиты общества", — отмечается в объявлении о продаже бункера в Уфе. Акцент делается на мировой практике, где подобные сооружения не считаются экзотикой.

Сколько стоит личное укрытие

Цена на такие объекты не указывается в открытых объявлениях и рассчитывается индивидуально. На стоимость влияют размеры помещения, длительность автономного пребывания, количество укрываемых, тип вентиляции, уровень автоматизации и внутренняя отделка. Поиск по сетевым площадкам показывает, что минимальный порог составляет около ₽700 000, однако встречаются и более бюджетные варианты.

Одним из них стала массивная цистерна, ранее использовавшаяся для хранения воды. Теперь её предлагают как укрытие за ₽380 000. Подобные решения сложно назвать комфортными, но они формируют нижнюю границу ценового сегмента. Расширение ассортимента объясняется тем, что спрос стал ощутимее после нескольких тревог, объявленных в регионе за последнюю неделю, хотя беспилотники не нанесли ущерба, как сообщает mkset.ru.

Мировая практика и масштабы индустрии

За пределами России рынок защитных сооружений давно сформирован. В США простые конструкции стоят от $50 000 и ориентированы на небольшие семьи, тогда как модели со сложными системами защиты достигают $1 млн. Премиальный сегмент представляет отдельную категорию: здесь цена начинается от $20 млн на человека, а проекты наподобие Aerie в Вирджинии предлагают комплексные условия проживания.

В Израиле укрытия являются частью государственной инфраструктуры: многие жилые здания имеют встроенные защищённые помещения. Частные заказчики могут усиливать свой дом дополнительными системами, что увеличивает расходы. Цены варьируются от десятков до сотен тысяч долларов в зависимости от задач и характеристик объекта. Уровень защиты в итоге определяется финансовыми возможностями и восприятием рисков.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Эксперты "Шахтинских известий" показали способ борьбы с грызунами
Недвижимость
Эксперты "Шахтинских известий" показали способ борьбы с грызунами
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Красота и стиль
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Спасти Германию от деиндустриализации может только Россия
Газ
Спасти Германию от деиндустриализации может только Россия
Популярное
Дом теряет стиль незаметно: пять деталей создают эффект бабушатника, даже если ремонт был дорогим

Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.

Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
5 причин, почему клубника измельчала: исправляем ошибки, чтобы не потерять урожай
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Теплица деформируется от мокрого снега в ноябре — мастер-дачник Валерия Жемчугова Rafale и Gripen для Украины — это пока концепция, но опасная для Франции и Швеции Любовь Степушова Индонезия занимает 6-е место в мире по годовому числу аварий Сергей Милешкин
Смородина без болезней: 4 секретных шага, чтобы не потерять урожай
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
В Амазонии появилась стая, перед которой отступают кайманы и анаконды: хищник меняет законы рек
В Амазонии появилась стая, перед которой отступают кайманы и анаконды: хищник меняет законы рек
Последние материалы
Эмоциональные всплески с инспектором могут ухудшить ситуацию, предупредил автоюрист
Как обрести красивую осанку в любом возрасте: помогает набор из пяти движений
Кошки испытывают стресс при касании усов по данным зоопсихологов
Земфира* продала автомобиль с долгом по штрафам в 837 тысяч
Полина Пушкарёва обвинила Эда Вествика в непрофессионализме
Раннеспелые низкорослые томаты реже болеют фитофторозом
Яровская заявила, что бросила Лёвкина из-за финансовых проблем певца
Простой рецепт хлеба с зеленью и сыром для домашней выпечки
Шерегеш запускает зимний сезон 22 ноября с фестивальной программой по данным курорта
Увлажнение и правильное питание: ключ к сохранению упругости кожи шеи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.