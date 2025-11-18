Тревожные новости запускают новый бизнес: персональные бункеры превращаются в товар широкого спроса

Частные бункеры появлялись в рекламе Уфы на фоне тревог, сообщили аналитики

3:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Столичные улочки всё чаще встречают горожан объявлениями, которые ещё пару лет назад показались бы абсурдными: персональные бункеры для частных домов внезапно превратились в товар массовой интернет-рекламы. На это обращают внимание корреспонденты Mkset, фиксируя рост подобных сообщений на фоне серии недавних атак дронов в Башкортостане.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ключ

Новый спрос на фоне тревожных новостей

Жители Уфы и других городов региона сталкиваются с таргетированной рекламой, предлагающей не привычные "тревожные чемоданчики" или рации, а полноценные укрытия. Такой формат продвижения ориентирован на пользователей, чьи запросы и поведенческая активность связаны с темами безопасности. И хотя сама технология адресной рекламы давно стала частью цифровой среды, внимание к частным бункерам выглядит новым этапом рыночной адаптации к региональным обстоятельствам.

Авторы объявлений подчёркивают, что частное защищённое пространство позволяет приобрести не только чувство безопасности, но и элемент социального статуса. В одном из предложений говорится: "Во многих государствах, включая Израиль и Германию, наличие частного защищённого сооружения… давно превратилось в неотъемлемый элемент быта элиты общества", — отмечается в объявлении о продаже бункера в Уфе. Акцент делается на мировой практике, где подобные сооружения не считаются экзотикой.

Сколько стоит личное укрытие

Цена на такие объекты не указывается в открытых объявлениях и рассчитывается индивидуально. На стоимость влияют размеры помещения, длительность автономного пребывания, количество укрываемых, тип вентиляции, уровень автоматизации и внутренняя отделка. Поиск по сетевым площадкам показывает, что минимальный порог составляет около ₽700 000, однако встречаются и более бюджетные варианты.

Одним из них стала массивная цистерна, ранее использовавшаяся для хранения воды. Теперь её предлагают как укрытие за ₽380 000. Подобные решения сложно назвать комфортными, но они формируют нижнюю границу ценового сегмента. Расширение ассортимента объясняется тем, что спрос стал ощутимее после нескольких тревог, объявленных в регионе за последнюю неделю, хотя беспилотники не нанесли ущерба, как сообщает mkset.ru.

Мировая практика и масштабы индустрии

За пределами России рынок защитных сооружений давно сформирован. В США простые конструкции стоят от $50 000 и ориентированы на небольшие семьи, тогда как модели со сложными системами защиты достигают $1 млн. Премиальный сегмент представляет отдельную категорию: здесь цена начинается от $20 млн на человека, а проекты наподобие Aerie в Вирджинии предлагают комплексные условия проживания.

В Израиле укрытия являются частью государственной инфраструктуры: многие жилые здания имеют встроенные защищённые помещения. Частные заказчики могут усиливать свой дом дополнительными системами, что увеличивает расходы. Цены варьируются от десятков до сотен тысяч долларов в зависимости от задач и характеристик объекта. Уровень защиты в итоге определяется финансовыми возможностями и восприятием рисков.