Готовится легко, служит годами: конструкция, которая переживает дожди, морозы и десятки сезонов

Сад или дачный участок открывают много возможностей для отдыха, и одна из самых приятных — готовить на открытом воздухе. Гриль-барбекю, сделанный вручную, превращает пространство во дворе в уютный уголок для вечеров с семьёй и друзьями. При этом вовсе не обязательно покупать готовый прибор: стационарная кирпичная конструкция служит годами, не требует сложного ухода и может быть адаптирована под любые предпочтения.
Прежде чем приступать к кладке, важно продумать будущую конструкцию. От этого зависит удобство готовки, безопасность и долговечность самого барбекю.
Главные моменты:
Такая подготовка помогает избежать ошибок, а готовый проект облегчает работу.
Габариты будущего гриля зависят от площади сада и количества людей, на которых вы обычно готовите.
Важно определить высоту рабочей зоны. Чаще всего её размещают на уровне 80–90 см, что удобно для готовки стоя.
Чтобы конструкция была надёжной, понадобится подготовить:
Также обязательны защитные перчатки и очки.
Любая стационарная конструкция начинается с надёжной основы.
Выберите хорошо проветриваемое место, вдали от деревьев и горючих материалов.
Снимите верхний слой земли и выройте неглубокую площадку под основание.
Засыпьте слой гравия, выровняйте его.
Залейте бетон, сформировав прочную плиту.
Фундаменту нужно дать высохнуть минимум 2–3 недели, чтобы он приобрёл прочность.
Когда бетон полностью застыл, можно переходить к кладке.
Нанесите слой раствора на фундамент. Первый ряд кирпичей должен быть идеально ровным — на нём держится вся конструкция. Второй и последующие ряды кладут со смещением, чтобы швы совпадали «вразбежку». Это делает гриль более устойчивым.
Каждые 2–3 ряда проверяйте вертикаль с помощью отвеса и горизонталь уровнем.
Внутреннюю часть — там, где будет огонь, — выкладывают огнеупорным кирпичом. Раствор здесь тоже жаростойкий. Оставьте небольшие выступы или установите металлические прутья, чтобы позже можно было разместить решётку на разных уровнях.
Часто в конструкцию добавляют столешницу из камня или бетона. Её устанавливают на кирпичные опоры или заранее подготовленные плиты.
После укладки последнего ряда:
Чтобы сделать место ещё более уютным, можно:
Главное — убедиться, что ничто из декора не находится слишком близко к источнику огня.
|Вид конструкции
|Плюсы
|Минусы
|Кирпичный барбекю
|Долговечность, устойчивость
|Требует времени на строительство
|Металлический гриль
|Быстрая установка
|Низкая устойчивость к погоде
|Комбинированный вариант
|Красивый и универсальный
|Дороже в исполнении
|Барбекю с печью
|Можно готовить пиццу
|Сложнее строить
Регулярно очищайте топку от золы.
Используйте только сухие дрова или уголь.
Храните металлические элементы в сухом месте.
Раз в сезон обновляйте швы, если появились трещины.
Держите рядом огнетушитель или садовый шланг.
Ошибка: ставить барбекю близко к стенам.
Последствие: риск возгорания.
Альтернатива: выбирать открытую площадку.
Ошибка: экономить на огнеупорном кирпиче.
Последствие: трещины и разрушение конструкции.
Альтернатива: использовать качественные жаростойкие материалы.
Ошибка: строить без уровня.
Последствие: неровные стены, деформация.
Альтернатива: проверять геометрию на каждом этапе.
Существуют варианты:
|Плюсы
|Минусы
|Экономия бюджета
|Занимает время
|Индивидуальный дизайн
|Требует аккуратности
|Долговечность конструкции
|Нужны инструменты
|Возможность расширения
|Ошибки влияют на устойчивость
Можно ли строить барбекю без фундамента?
Нет, конструкция станет нестабильной.
Какие кирпичи лучше выбирать?
Огнеупорные для топки, клинкер или полнотелые для стен.
Можно ли использовать цементный раствор в топке?
Нет, он не выдерживает температур — нужен специальный.
Миф: кирпичный барбекю сложно обслуживать.
Правда: достаточно очищать его после каждого использования.
Миф: любое место в саду подойдёт.
Правда: важна вентиляция и безопасность.
Миф: чем выше конструкция, тем лучше тянет.
Правда: главное — правильное расположение топки и решётки.
Первые стационарные барбекю появились в Средиземноморье и служили также для обогрева.
Кирпич отлично удерживает тепло, что позволяет готовить медленно и равномерно.
Барбекю со встроенными столешницами появились только в XX веке — вместе с развитием частных садов.
Стационарные очаги для приготовления пищи использовались ещё в античности, но современный формат садовых барбекю оформился в послевоенной Европе, когда появились частные участки, новые строительные материалы и мода на загородные пикники. Сегодня барбекю — часть ландшафтного дизайна, объединяющая функциональность и эстетику.
