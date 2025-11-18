Деньги в конверте, риски на максимум: почему тихая продажа квартиры оборачивается ударом

НДФЛ при продаже квартиры в России обязателен — юрист

Получение прибыли от продажи жилья нередко вызывает вопросы у владельцев недвижимости, особенно когда расчёты проходят из рук в руки. Однако способ передачи денег не освобождает от налоговых обязательств. Фиксация сделки в государственных базах делает данные о доходе прозрачными для контролирующих органов.

Как формируется налоговая база

Юрист Дмитрий Кваша поясняет, что налог взимается не со всей суммы продажи, а только с разницы между стоимостью покупки и последующей реализацией объекта. Если объект приобрели за 4 млн руб., а реализовали за 6 млн руб., то облагаемая сумма составит лишь 2 млн руб. Такой подход позволяет учитывать реальную выгоду владельца и отделять её от вложений, сделанных при покупке недвижимости.

Эксперт подчёркивает, что подобные расчёты одинаковы для всех категорий плательщиков. Так что при любой сделке собственник должен ориентироваться именно на прибыль, а не на полную стоимость договора. И это правило действует независимо от того, сколько времени находилась квартира в собственности и каким образом передавались средства между сторонами.

Прогрессивная шкала и обязательность уплаты

Кваша напоминает, что увеличенная налоговая ставка применяется только тогда, когда суммарный годовой доход превышает установленный порог.

"Если у вас заработная плата была близка к 2 млн руб., но не переваливала, то вы платите 13%, а если вскрылся доход еще и от продажи квартиры и сумма превысила 3 млн руб., то по прогрессивной шкале вы должны уже 15%", — пояснил юрист.

Эта норма работает автоматически, поскольку налоговая служба учитывает общий доход по итогам года.

По словам эксперта, отсутствие безналичных переводов не отменяет налоговой обязанности. Даже если расчёт был полностью наличным, собственник обязан зафиксировать поступление дохода в декларации. В Росреестре остаются сведения о факте перехода прав, и по ним легко определить, что владелец получил прибыль от продажи. Сокрыть такие данные невозможно, так как сама регистрация сделки становится основанием для проверки налоговых обязательств, сообщает издание "Постньюс".