Пенсионерки заигрались в жертв: дело в Якутии разворачивает правосудие в сторону покупателей квартир

Суд в Якутии отказал пенсионерке в возврате проданной квартиры — юристы

3:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лёд в многолетней судебной практике по спорам о возврате проданного жилья может начать трещать. В Якутии принято решение, которое участники рынка недвижимости уже называют переломным: суд отказал местной пенсионерке Ирине Кириллиной в требовании вернуть проданную квартиру. На фоне сотен аналогичных процессов, где покупатели зачастую оказывались без собственности и средств, этот случай воспринимается как новый этап в судебном подходе к подобным конфликтам.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Почему дело вызвало резонанс

В российских судах рассматривается около 12 тысяч подобных исков. В них пожилые продавцы утверждают, что стали жертвами мошенников и требуют вернуть недвижимость, даже если покупатель выполнил все формальности сделки. Рост числа таких споров, по данным Российской гильдии риелторов, составляет до 20% в год, а итог часто складывался не в пользу добросовестного покупателя.

В якутском деле суд изучил поведение истицы в момент сделки. Покупатель Игорь Ермаков сообщил, что женщина проявляла спокойствие и не демонстрировала признаков давления. По данным издания, это замечание послужило основанием назначить повторную психолого-психиатрическую экспертизу. Результаты не подтвердили её невменяемости или состояния, исключающего осознанное волеизъявление.

Новый подход и последствия для подобных дел

Ситуация в регионе рассматривается как пример возможного изменения правоприменительной практики. Как отмечается, правоохранительные органы стали предупреждать заявителей о возможной ответственности в случае обнаружения признаков фиктивных заявлений, сообщает "Царьград".

"Пенсионерок уведомляют, что в случае признания их аферистками сразу будут возбуждены дела о финансировании терроризма и мошенничестве", — отмечает источник "Царьграда".

По данным собеседников издания, такая перспектива нередко меняет позицию заявительниц, и они признаются, что деньги могли быть переданы родственникам или знакомым без участия преступных групп.

Почему случай в Якутии может стать прецедентом

Вердикт Верховного суда республики стал важным сигналом для семей, которые месяцами и даже годами находятся в подвешенном состоянии из-за судебных тяжб. Если подход, применённый в Якутии, будет поддержан в других регионах, добросовестные покупатели смогут рассчитывать на большую стабильность при оформлении сделок.

Юристы, на которых ссылается "Царьград", считают, что закрепление такой практики способно вернуть доверие к институту купли-продажи недвижимости и снизить количество конфликтов, где эмоциональные заявления вытесняют юридическую логику. Для граждан, вложивших единственные накопления в жильё, это означает не только защиту собственности, но и возможность планировать будущее без риска потерять крышу над головой.