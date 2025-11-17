Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фрукты — лучший перекус при малоподвижной работе — диетолог Белоусова
Возраст морской фауны 249 млн лет — ученые Университета Осло
В Минобрнауки предложили ввести новые сроки обучения в вузах
Работники этих сфер в России столкнулись с резким падением доходов в августе — ЕМИСС
США пригрозили санкциями партнерам России
В аэропорт лучше прибывать за 2-3 часа до вылета — тревел-эксперт Синельников
Оксана Самойлова сообщила подробности развода с Джиганом
Мощность Jeep Grand Cherokee выросла до 324 л.с. сообщил Stellantis
Риск воспаления пищевода может быть из-за таблеток — врачи

Утюг шипит и оставляет следы: простой кухонный трюк возвращает ему гладкость за пару минут

Сода, лимон и соль удаляют накипь и пригар с утюга
5:08
Недвижимость

Небольшой слой нагара или накипи на подошве утюга способен испортить ткань и настроение. Но вернуть прибору аккуратный вид можно без агрессивной бытовой химии — достаточно подручных средств и аккуратного подхода. Ниже — подробный материал с понятными инструкциями и полезными блоками, которые помогут ухаживать за утюгом безопасно и эффективно.

Чистка утюга солью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка утюга солью

Почему утюг загрязняется

Со временем даже качественный утюг покрывается тонким слоем частиц ткани, микроржавчины и минералов из воды. Если вы часто используете паровой режим, на внутренних каналах неизбежно оседает известковый налёт. А отсутствие регулярного ухода приводит к тому, что прибор хуже скользит, оставляет пятна или даже повреждает ткань.

Основные способы очистки без химии

Существует несколько бытовых средств, которые справляются с загрязнениями не хуже специализированных составов. Они мягко воздействуют на поверхность, не повреждают тефлон, керамику или сталь и подходят для регулярного ухода.

Сравнение натуральных способов очистки

Метод Для каких подошв подходит Против чего помогает Ограничения
Сода Сталь, керамика Жир, лёгкое пригорание Не использовать на тефлоне: может поцарапать
Лимонный сок Все типы Известковый налёт Нужна тщательная очистка после нанесения
Соль Чугун, нержавейка Сильные пригарные пятна Не подходит для керамики и тефлона
Пищевая кислота (лимонная) Паровые каналы Камень и накипь Нельзя превышать концентрацию
Зубной порошок без абразивов Керамика, сталь Лёгкие загрязнения Проверять состав на мягкость

Советы шаг за шагом

Как очистить подошву содой

  1. Смешайте чайную ложку соды с несколькими каплями воды до состояния пасты.

  2. Нанесите смесь на тёплую (не горячую!) подошву утюга.

  3. Аккуратно потрите мягкой тканью.

  4. Удалите остатки влажной салфеткой и протрите насухо.

Как убрать накипь внутри паровых каналов

  1. Разведите половину чайной ложки лимонной кислоты в стакане тёплой воды.

  2. Залейте смесь в резервуар.

  3. Включите режим максимального пара и подержите утюг над раковиной.

  4. Выпустите весь раствор, затем залейте чистую воду и ещё раз прогоните пар.

Как очистить пригар солью

  1. Насыпьте на лист бумаги горсть мелкой соли.

  2. Нагрейте утюг до среднего режима.

  3. Проведите подошвой по соли несколько раз.

  4. Протрите влажной тканью и высушите.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Использование металлических скребков → царапины, ухудшение скольжения → мягкие микрофибровые салфетки.

  2. Заливка ароматизированной воды → липкий налёт и засоры → использование фильтрованной или дистиллированной воды.

  3. Чистка холодного утюга кислотой → нерастворимые пятна → тёплый режим, при котором загрязнения легче отходят.

А что если утюг очень старый

Если прибор служит 7-10 лет и внутри скопилось много ржавчины, очистка помогает ненадолго. В таких случаях лучше рассмотреть замену на современный утюг или парогенератор: они экономят время и защищают ткани от перегрева.

Плюсы и минусы натуральной очистки

Плюсы Минусы
Безопасно для здоровья Требует больше времени
Подходит для регулярного ухода Не всегда удаляет сильный нагар
Доступные ингредиенты Требуется аккуратность
Нет резких запахов Некоторые способы не подходят для всех типов подошв

FAQ

Как выбрать способ для конкретного утюга?

Уточните материал подошвы: керамика требует мягких средств, сталь переносит лёгкие абразивы, тефлон — только деликатные растворы.

Сколько стоит натуральная очистка?

Практически ничего: сода, лимон и соль — самые бюджетные средства, которые есть на кухне.

Что лучше: натуральные способы или магазинные средства?

Для профилактики — натуральные. Для серьёзных загрязнений профессиональные составы очищают быстрее, но их нужно использовать осторожно.

Мифы и правда

  1. Миф: соль царапает любую поверхность.
    Правда: она безопасна для стали, но действительно вредна для тефлона и керамики.

  2. Миф: дистиллированная вода вредна для парового утюга.
    Правда: современные модели спокойно работают с ней, и она предотвращает образование накипи.

  3. Миф: нагар можно выскоблить ножом.
    Правда: это неизбежно повредит подошву.

Три интересных факта

  1. Первые утюги очищали картофельным соком — его кислоты смягчали грязь.

  2. Вода из-под фильтра уменьшает образование накипи до 40%.

  3. Современные паровые утюги создают давление, сравнимое с мини-парогенераторами прошлого.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Домашние животные
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Недвижимость
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Влажный корм нельзя оставлять в миске дольше 30 минут
Домашние животные
Влажный корм нельзя оставлять в миске дольше 30 минут
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Засор растёт, как снежный ком: половина стакана решает проблему без единого движения
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
США требуют объяснений от Ирана по захвату танкера Talara, но угрожать не решаются Любовь Степушова Журналист Марриотт описал рост постграмотности — The Times Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Последние материалы
В Минобрнауки предложили ввести новые сроки обучения в вузах
Работники этих сфер в России столкнулись с резким падением доходов в августе — ЕМИСС
США пригрозили санкциями партнерам России
В аэропорт лучше прибывать за 2-3 часа до вылета — тревел-эксперт Синельников
Оксана Самойлова сообщила подробности развода с Джиганом
Сода, лимон и соль удаляют накипь и пригар с утюга
Мощность Jeep Grand Cherokee выросла до 324 л.с. сообщил Stellantis
Риск воспаления пищевода может быть из-за таблеток — врачи
Нагрев пищи в пластике увеличивает миграцию химикатов
В Германии заявили о возможности восстановления отношений с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.