Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уксусный барьер помогает избавиться от мышей в доме
Кокосовое масло делает текстуру маффинов мягкой и ароматной — эксперт
Киркоров с благодарностью вспомнил о поддержке Гурченко
Произвол арендодателей в Англии достиг предела — The Guardian
Северный Пантанал показывает лучшую доступность маршрутов в сухой сезон — гиды
Комбинация тунца и сыра усиливает вкус салата "Рыбка"
Половина банки раствора с янтарной кислотой восстанавливает замиокулькас
Пробка обладает антибактериальными свойствами и устойчива к грибку — эксперт
Шаман пожелал счастья Григорию Лепсу и Авроре Кибе

Шум, накипь и запах исчезают за один цикл: способ, который возвращает машине силу и свежесть

Обычный уксус продлевает жизнь стиральной машине — специалисты
5:18
Недвижимость

Стиральная машина незаметно становится частью бытового комфорта. Но в какой-то момент она начинает работать громче обычного, барабан словно тяжелеет, а бельё после стирки пахнет не свежестью, а влажным закрытым пространством. Это не всегда сигнал поломки. Чаще всего виноваты отложения моющих средств, плесень, остатки волокон ткани и накипь, которые оседают в труднодоступных местах — лотке для порошка, манжете дверцы, сливном фильтре и барабане.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Почему стиральная машина начинает шуметь и пахнуть

Основные причины накопления загрязнений

  • Избыток порошка или геля, который не полностью растворяется.
  • Мягкая вода, из-за которой образуется больше мыльных остатков.
  • Частое использование низких температур стирки.
  • Редкая чистка фильтра и лотка.
  • Постоянное закрытое положение дверцы после работы.

Когда остатки моющих средств смешиваются с ворсом и влагой, появляются бактерии и запах сырости. Накипь затрудняет вращение барабана и издаёт металлические звуки при отжиме.

Сравнение способов обслуживания стиральной машины

Способ Преимущества Недостатки
Вызов мастера диагностика, устранение серьёзных неполадок высокая стоимость
Специальные чистящие таблетки удобно использовать химический состав, цена выше
Очистка уксусом или лимонной кислотой доступно, эффективно, экологично требуется время на процедуру
Полная разборка и профилактика глубокая очистка нужна квалификация

Советы шаг за шагом: чистка стиральной машины своими силами

Что понадобится

  • Уксус (200 мл) или лимонная кислота (100 г).
  • Хлопковая салфетка.
  • Тёплая вода.
  • Старая зубная щётка.
  • Ёмкость для фильтра.

Порядок действий

  • Отключить питание и перекрыть воду.
  • Вынуть лоток для порошка: промыть тёплой водой, прочистить щёткой углубления, удалить остатки геля и кондиционера.
  • Обработать манжету дверцы: под резиной часто скапливается плесень и ворс. Протереть салфеткой с уксусом, тщательно высушить.
  • Очистить сливной фильтр: открыть нижнюю панель, подставить ёмкость, выкрутить фильтр, удалить мусор и промыть.
  • Запустить холостую стирку: в барабан насыпать лимонную кислоту или налить уксус, выбрать режим 60°C без белья.
  • Проветривание: после завершения оставить лоток и дверцу приоткрытыми, чтобы снизить влажность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Использование отбеливателя с хлором коррозия нагревателя и барабана заменить на лимонную кислоту или уксус
Чистка фильтра на работающей машине риск попадания воды на пол отключить питание и подставить контейнер
Закрытая дверца после стирки запах плесени, ускоренный износ манжеты оставлять дверцу приоткрытой
Слишком высокая температура повреждение резиновых деталей оптимальный режим 60°C

А что если техника сильно устарела

Иногда чистка не решает проблему полностью. Можно дополнить уход:

  • заменить уплотнительную манжету.
  • обновить фильтр или установить дополнительный сетчатый.
  • добавить смягчитель воды (подходит для регионов с жёсткой водой).

Если шум не исчезает, возможен износ подшипников, и потребуется мастер.

FAQ — часто задаваемые вопросы

Можно ли заменить уксус содой

Сода хорошо очищает, но не растворяет накипь так же эффективно, как кислота.

Подходит ли метод для вертикальных машин

Да, порядок действий аналогичен.

Опасно ли использовать уксус

Нет, если не превышать дозировку и проводить процедуру не чаще раза в месяц.

Нужен ли режим выше 60°C

Не обязательно. Более высокая температура может повредить резиновые элементы.

Мифы и правда

Миф Правда
чистка нужна только старым машинам профилактика важна и для новых моделей
запах появляется из-за белья основная причина — влажная среда и остатки моющих средств
уксус разрушает технику при умеренном использовании он безопасен и помогает убрать накипь

3 интересных факта

  • Большая часть шума при отжиме возникает из-за дисбаланса барабана, а не мотора.
  • Накипь может увеличивать расход электроэнергии до 15%.
  • Открытая дверца после стирки снижает риск плесени почти вдвое.

Исторический контекст

  • Первые статистические исследования отказов стиральных машин в 1970-х показали, что треть неисправностей связана с загрязнениями, а не поломками.
  • В 1990-х производители начали добавлять программы самоочистки, но они не заменили регулярный уход.
  • С 2020-х экологичные методы профилактики бытовой техники снова стали популярными.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Недвижимость
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Наука и техника
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Наука и техника
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Последние материалы
Северный Пантанал показывает лучшую доступность маршрутов в сухой сезон — гиды
Комбинация тунца и сыра усиливает вкус салата "Рыбка"
Половина банки раствора с янтарной кислотой восстанавливает замиокулькас
Пробка обладает антибактериальными свойствами и устойчива к грибку — эксперт
Шаман пожелал счастья Григорию Лепсу и Авроре Кибе
Volkswagen выпустил локализованный электрокроссовер для Китая
Способы избежать усталого вида из-за макияжа перечислили стилисты
Магнитное поле Земли ослабло на десять процентов за столетие — Петров
Спорт снизил уровень стресса у людей по данным исследователей
Американцы потратят почти $1000 на День благодарения — Talker Research
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.