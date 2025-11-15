Подъезд хранит скрытую угрозу: забитые ящики становятся проблемой, о которой вспоминают слишком поздно

Переполненный почтовый ящик повышает риск пожара — эксперт Москвина

Домовые почтовые ящики редко вызывают тревогу, пока не оказываются доверху забитыми бумагами, способными представлять опасность для всего подъезда. Об этом рассказала исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в комментарии для MoneyTimes, уточнив, что ответственность за содержимое ящика всегда лежит на его владельце.

Где проходит граница между личной корреспонденцией и общедомовым имуществом

Эксперт поясняет, что даже полностью переполненный почтовый ящик не создаёт оснований для штрафа. По её словам, квитанции, письма или рекламные листовки внутри считаются личной корреспонденцией, которую нельзя выбрасывать без согласия жильца. Управляющая компания не вправе вмешиваться в содержимое ящиков, поскольку оно относится к собственности конкретного человека.

При этом Москвина отмечает, что сами почтовые ящики относятся к элементам общедомового имущества. Они обслуживаются и заменяются в рамках капитального ремонта, однако их внутренняя часть юридически остаётся частной зоной. Этот нюанс определяет границы полномочий УК и исключает возможность принудительной очистки ящиков даже при их сильной загруженности.

Специалист подчёркивает ключевой принцип, о котором нужно помнить жильцам.

"Ящик и корреспонденция, которая лежит в нем, является собственностью жильца. И управляющая компания не имеет права из этого ящика что-либо выбрасывать или удалять, даже если он там супер переполнен", — пояснила исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.

Почему переполненный ящик может стать угрозой

По словам эксперта, большое количество бумаги внутри ящиков увеличивает риски для дома, поскольку создает условия для возгорания. Она подчёркивает, что УК в таких случаях может выдать жильцу предписание очистить ящик, обращая внимание именно на угрозу пожарной безопасности, а не на нарушение порядка. Такой шаг не является санкцией, но служит мерой профилактики.

Москвина указывает, что управляющая организация вправе убрать только те бумаги, которые оказались на полу. В этом случае они уже считаются мусором, а не корреспонденцией, и могут быть удалены в рамках обычного поддержания чистоты. Такой подход, по её словам, строго разграничивает личное имущество и обязанности по содержанию общих территорий.

Эксперт подчёркивает, что даже формально безобидный переполненный ящик требует внимательности. Он может мешать уборке, становиться накопителем воспламеняемых материалов и создавать неприятные ситуации для соседей. Поддержание порядка в почтовом отделении подъезда, отмечает специалист, — это вклад каждого жильца в безопасность всего дома.