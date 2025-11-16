Световые сцены спасают квартиру: простой приём превращает жильё в пространство уровня дорогого отеля

Многоуровневое освещение повышает уют в жилых интерьерах — дизайнер Охмат

7:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Освещение — одна из тех деталей, которые незаметны, пока всё работает идеально. Но стоит свету стать слишком резким, плоским или недостаточным, как квартира теряет ощущение уюта.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современный интерьер спальни

Правильная система освещения — это не люстра под потолком, а целая логика распределения света, влияющая на функциональность и комфорт в каждом помещении. Эксперты подчёркивают: продуманная организация света делает пространство объёмнее, теплее и гибче.

Руководитель перспективных проектов Level Group Артем Охмат объясняет, что типичные ошибки в освещении напрямую отражаются на том, как мы воспринимаем комнату и насколько удобно нам в ней находиться.

"Одна из самых распространенных ошибок — попытка осветить всю комнату одной люстрой в центре потолка. Даже самая мощная и большая люстра не сможет осветить комнату целиком и будет оставлять тень по углам", — рассказал Артем Охмат.

По словам эксперта, одноцентровое освещение делает комнату плоской, напоминающей общественное помещение. Глаза вынуждены постоянно адаптироваться: яркий центр контрастирует с затемнёнными углами, что повышает утомляемость и влияет на восприятие интерьера. Лучшее решение — разделить квартиру на функциональные зоны и подстроить свет под каждую из них, советует Газета.Ru.

Как материалы и архитектура влияют на свет

Охмат отмечает, что при планировании освещения важно учитывать множество факторов: отражающую способность отделки, характер поверхности, высоту потолков и сценарии использования пространства. Матовые материалы дают мягкое рассеивание, а глянец может создавать блики. Низкие потолки ограничивают выбор светильников, в то время как высокие позволяют использовать подвесы для более камерной атмосферы.

"Еще одна ошибка в планировании освещения — игнорирование контекста и сценариев. Часто не учитывают такой фактор, как отделка стен: насколько она отражает или поглощает свет?", — подчеркнул Артем Охмат.

Комнаты редко делятся только на "светло" и "темно". Для уборки, готовки, работы или вечернего отдыха нужны разные режимы, поэтому универсальная схема не подходит.

Сравнение уровней освещения

Тип света Особенности Где используется Эффект Верхний равномерный базовый свет гостиная, кухня формирует общий фон Локальный направленный, для задач рабочие зоны, стол, чтение повышает функциональность Акцентный выделяет отдельные элементы ниши, картины, стены создаёт объём и атмосферу Декоративный мягкий, атмосферный спальня, гостиная улучшает настроение

Советы шаг за шагом: как построить грамотное освещение

Начните с задач: чем вы занимаетесь в комнате? Работой, чтением, приготовлением еды, отдыхом. Разделите пространство на зоны — рабочие, декоративные, проходные. Выбирайте многоуровневый свет: точечные споты, подвесы, бра, торшеры. Подберите температуру света: тёплую — для отдыха, нейтральную — для работы. Используйте диммеры, чтобы плавно регулировать яркость. Подумайте о свете ещё на этапе ремонта: заранее определите точки вывода электрики. Учитывайте отделку: блестящие поверхности усиливают яркость, матовые — смягчают свет. Дополните интерьер акцентным освещением — подсветите нишу, картину или фактурную стену.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Одна люстра на всю комнату → плоский свет, тени по углам → точечные споты + локальные светильники.

Холодный свет в спальне → ощущение офиса → тёплая температура 2700-3000 K.

Непродуманная проводка → отсутствие возможности установить дополнительные лампы → проектирование схемы освещения заранее.

Матовое покрытие без усиления света → комната кажется темнее → комбинация настенных бра и торшеров.

Отсутствие акцентного света → интерьер выглядит скучным → подсветка ниш или декоративных элементов.

А что если…

…квартира маленькая?

Локальный свет помогает визуально расширить её - подсветка стен усиливает глубину.

…потолки низкие?

Используйте накладные светильники вместо подвесных, чтобы не утяжелять пространство.

…вы не хотите много ламп?

Достаточно трёх уровней: верхний минималистичный, один торшер и один декоративный свет.

Таблица плюсов и минусов многоуровневого освещения

Плюсы Минусы Создаёт атмосферу Требует продуманного проекта Улучшает комфорт Может быть дороже в реализации Делает пространство объёмным Нужно выбирать подходящую температуру света Удобно под задачи Требует регулярного обслуживания ламп

FAQ

Как выбрать лампочки для дома?

Для жилых комнат лучше тёплый свет, для рабочего стола — нейтральный. Обращайте внимание на CRI (индекс цветопередачи) не ниже 80.

Сколько стоит сделать многоуровневое освещение?

Стоимость зависит от сценариев и количества светильников: базовый комплект доступен большинству, сложные проекты требуют большего бюджета.

Что лучше — люстра или споты?

Споты дают более гибкое распределение света, а люстра подходит как декоративный элемент, если дополняется другими источниками.

Мифы и правда об освещении

Миф: чем больше света, тем лучше.

Правда: избыток яркости вызывает усталость глаз.

Правда: избыток яркости вызывает усталость глаз. Миф: тёплый свет подходит только для спальни.

Правда: он создаёт уют в любой комнате.

Правда: он создаёт уют в любой комнате. Миф: акцентный свет нужен только в больших квартирах.

Правда: он отлично работает и в малогабаритках.

Три интересных факта

Освещение влияет на восприятие температуры: тёплый свет делает комнату "теплее" на ощущение. Правильный угол падения света улучшает видимость текстур и материалов. Акцентная подсветка была впервые массово использована в музеях, затем стала частью домашнего интерьера.

"В целом же, на этапе отделки гарантией комфортного света является профессиональный проект, где продумана не только эстетика, но и вся инженерная система освещения", — резюмировал Артем Охмат.

Исторический контекст

В начале XX века освещение ограничивалось одним потолочным светильником.

В середине века появились первые регулируемые системы света.

Сегодня свет — это инструмент зонирования и создания атмосферы, а не просто способ осветить комнату.