Световые сцены спасают квартиру: простой приём превращает жильё в пространство уровня дорогого отеля

Освещение — одна из тех деталей, которые незаметны, пока всё работает идеально. Но стоит свету стать слишком резким, плоским или недостаточным, как квартира теряет ощущение уюта.
Правильная система освещения — это не люстра под потолком, а целая логика распределения света, влияющая на функциональность и комфорт в каждом помещении. Эксперты подчёркивают: продуманная организация света делает пространство объёмнее, теплее и гибче.
Руководитель перспективных проектов Level Group Артем Охмат объясняет, что типичные ошибки в освещении напрямую отражаются на том, как мы воспринимаем комнату и насколько удобно нам в ней находиться.
"Одна из самых распространенных ошибок — попытка осветить всю комнату одной люстрой в центре потолка. Даже самая мощная и большая люстра не сможет осветить комнату целиком и будет оставлять тень по углам", — рассказал Артем Охмат.
По словам эксперта, одноцентровое освещение делает комнату плоской, напоминающей общественное помещение. Глаза вынуждены постоянно адаптироваться: яркий центр контрастирует с затемнёнными углами, что повышает утомляемость и влияет на восприятие интерьера. Лучшее решение — разделить квартиру на функциональные зоны и подстроить свет под каждую из них, советует Газета.Ru.
Охмат отмечает, что при планировании освещения важно учитывать множество факторов: отражающую способность отделки, характер поверхности, высоту потолков и сценарии использования пространства. Матовые материалы дают мягкое рассеивание, а глянец может создавать блики. Низкие потолки ограничивают выбор светильников, в то время как высокие позволяют использовать подвесы для более камерной атмосферы.
"Еще одна ошибка в планировании освещения — игнорирование контекста и сценариев. Часто не учитывают такой фактор, как отделка стен: насколько она отражает или поглощает свет?", — подчеркнул Артем Охмат.
Комнаты редко делятся только на "светло" и "темно". Для уборки, готовки, работы или вечернего отдыха нужны разные режимы, поэтому универсальная схема не подходит.
|Тип света
|Особенности
|Где используется
|Эффект
|Верхний
|равномерный базовый свет
|гостиная, кухня
|формирует общий фон
|Локальный
|направленный, для задач
|рабочие зоны, стол, чтение
|повышает функциональность
|Акцентный
|выделяет отдельные элементы
|ниши, картины, стены
|создаёт объём и атмосферу
|Декоративный
|мягкий, атмосферный
|спальня, гостиная
|улучшает настроение
Начните с задач: чем вы занимаетесь в комнате? Работой, чтением, приготовлением еды, отдыхом.
Разделите пространство на зоны — рабочие, декоративные, проходные.
Выбирайте многоуровневый свет: точечные споты, подвесы, бра, торшеры.
Подберите температуру света: тёплую — для отдыха, нейтральную — для работы.
Используйте диммеры, чтобы плавно регулировать яркость.
Подумайте о свете ещё на этапе ремонта: заранее определите точки вывода электрики.
Учитывайте отделку: блестящие поверхности усиливают яркость, матовые — смягчают свет.
Дополните интерьер акцентным освещением — подсветите нишу, картину или фактурную стену.
…квартира маленькая?
Локальный свет помогает визуально расширить её - подсветка стен усиливает глубину.
…потолки низкие?
Используйте накладные светильники вместо подвесных, чтобы не утяжелять пространство.
…вы не хотите много ламп?
Достаточно трёх уровней: верхний минималистичный, один торшер и один декоративный свет.
|Плюсы
|Минусы
|Создаёт атмосферу
|Требует продуманного проекта
|Улучшает комфорт
|Может быть дороже в реализации
|Делает пространство объёмным
|Нужно выбирать подходящую температуру света
|Удобно под задачи
|Требует регулярного обслуживания ламп
Как выбрать лампочки для дома?
Для жилых комнат лучше тёплый свет, для рабочего стола — нейтральный. Обращайте внимание на CRI (индекс цветопередачи) не ниже 80.
Сколько стоит сделать многоуровневое освещение?
Стоимость зависит от сценариев и количества светильников: базовый комплект доступен большинству, сложные проекты требуют большего бюджета.
Что лучше — люстра или споты?
Споты дают более гибкое распределение света, а люстра подходит как декоративный элемент, если дополняется другими источниками.
Освещение влияет на восприятие температуры: тёплый свет делает комнату "теплее" на ощущение.
Правильный угол падения света улучшает видимость текстур и материалов.
Акцентная подсветка была впервые массово использована в музеях, затем стала частью домашнего интерьера.
"В целом же, на этапе отделки гарантией комфортного света является профессиональный проект, где продумана не только эстетика, но и вся инженерная система освещения", — резюмировал Артем Охмат.
