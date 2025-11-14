Ипотека, которая дешевле роста доходов: почему старые кредиты становятся выгоднее, чем кажется

Кому не стоит ускорять погашение ипотеки, объяснил финансист Андрюшкин

Высокая ключевая ставка изменила привычные представления россиян о выгодном погашении ипотеки: теперь скорость выплат зависит не только от доходов, но и от условий, в которых был оформлен кредит. Об этом рассказал MosTimes заместитель председателя правления СДМ-Банк Вячеслав Андрюшкин.

Контраст между старой и новой стоимостью заемных средств заставляет многих по-новому оценивать собственные финансовые стратегии.

Когда ускоренное погашение действительно выгодно

Андрюшкин подчеркнул, что для тех, кто оформлял ипотеку в период высокой ключевой ставки, быстрые выплаты остаются наиболее рациональной моделью. По его словам, удорожание кредита в таких условиях заметно увеличивает стоимость объекта недвижимости, а значит, сокращение срока выплат снижает итоговые переплаты. Он отметил, что именно для этой категории заемщиков досрочные платежи дают ощутимый финансовый эффект.

Эксперт пояснил, что ключевая ставка определяет не только уровень процентов, но и общую нагрузку на бюджет семьи. Он подчеркнул, что при дорогом кредитовании каждый год погашения имеет значение: чем быстрее закрывается долг, тем меньше оказывается итоговая цена приобретённой квартиры.

"Если говорить о нынешних условиях, когда ставка ключевая высокая… чем быстрее ипотека будет погашена, тем меньше будет удорожание", — пояснил Андрюшкин.

Кому можно не спешить с выплатами

Совершенно иная ситуация складывается у тех, кто оформил ипотеку несколько лет назад под низкий процент. По словам финансиста, таким заемщикам торопиться с досрочным закрытием долга нет необходимости. Он напомнил, что платежи по действующим кредитам фиксированы законом и не меняются в течение всего срока, поэтому их относительная нагрузка со временем уменьшается.

Андрюшкин привёл пример соотношения доходов и расходов: если ежемесячный платёж составляет 100 тысяч рублей при доходе в 200 тысяч, то он занимал половину дохода заемщика. Спустя несколько лет, когда заработок вырос, прежний объём выплат уже не выглядит столь значительным.

"Платеж так и будет на протяжении пятнадцати лет сто тысяч рублей", — объяснил финансист.

В таких случаях выгоднее направлять свободные средства не на досрочное погашение, а на другие финансовые цели.

Оптимальные сроки для большинства заемщиков

Эксперт отметил, что для средней семьи наиболее сбалансированными остаются сроки погашения в диапазоне от десяти до пятнадцати лет. Такой период позволяет не перегружать бюджет и одновременно сохранять разумные уровни переплаты. Он подчеркнул, что грамотное распределение финансов зависит не только от установленных процентов, но и от устойчивости доходов, привычек расходования и долгосрочных планов заемщика.

Такой подход, по его словам, помогает сформировать более устойчивую стратегию: заемщики понимают, какую часть средств они могут направлять на ипотеку, и при этом избегают чрезмерного давления на семейный бюджет. На фоне меняющихся экономических условий именно баланс между ставкой, доходами и горизонтом выплат становится ключевым ориентиром в выборе финансовой тактики.