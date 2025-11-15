Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смородина даёт саженцы из осенних черенков в одной лунке
Вторичный рынок электрокаров потерял ликвидность в 2025
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Кабаны используют жёлуди как основной источник энергии осенью
Анфиса Чехова устаёт постоянно быть со Златопольским
Почему йогурт бесполезен утром натощак — объяснили гастроэнтерологи
Кукуруза с молоком и сахаром становится мягкой и вкусной по данным кулинаров
Какие продукты усиливают боль в горле и чем их заменить — объясняют врачи
Силуанов озвучил стратегию Минфина в условиях неопределённости

Не дожидайтесь, пока радиаторы замёрзнут — этот секрет спасёт ваше отопление

Чистка радиаторов феном улучшает эффективность отопления
6:49
Недвижимость

Когда температура на улице резко падает, надежность работы системы отопления становится критически важной. Ведь тепло в доме — это не только комфорт, но и сохранение здоровья. Важную роль в поддержании оптимальной температуры играет правильная эксплуатация радиаторов отопления. Однако часто бывает, что, несмотря на включенные обогреватели, температура в помещении остается низкой. Это может быть связано с накоплением пыли и грязи на радиаторах, что препятствует их эффективной работе.

Батарея
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Батарея

Почему радиаторы требуют регулярной чистки

В процессе эксплуатации радиаторы отопления становятся местом для накопления пыли и грязи. Каждый раз, когда воздух в помещении прогревается, он поднимается вверх, а холодный спускается вниз. Это движение воздушных масс приводит к тому, что частицы пыли, находящиеся в воздухе, оседают на нагреваемой поверхности радиаторов. Со временем этот слой грязи может стать причиной значительного снижения теплопроводности, что приводит к ухудшению работы системы отопления.

Если радиаторы не чистить хотя бы раз в месяц, они начинают терять свою эффективность. В результате не только понижается температура в помещении, но и увеличиваются счета за отопление, поскольку система вынуждена работать дольше и на более высоких температурах, чтобы компенсировать потерю тепла.

Как очистить радиатор от пыли

Очистка радиаторов может быть неожиданно простой, если воспользоваться несколькими доступными инструментами, которые, вероятно, уже есть у вас дома. Для этого потребуется всего лишь фен, пылесос и несколько дополнительных принадлежностей.

"Для удаления пыли с радиатора можно использовать фен. Это простое решение поможет избавиться от частиц, которые осели на ребрах радиатора. При этом пылесос стоит держать рядом, чтобы сразу же убрать поднятую пыль," — пояснили эксперты компании Trads Cast Iron Radiators.

Инструменты для чистки радиаторов

  1. Фен для волос.

  2. Пылесос.

  3. Тряпка для пыли или длинная щетка.

  4. Ведро с теплой водой и жидкостью для мытья посуды.

  5. Губка.

  6. Старое полотенце или простыня.

Шаги для чистки радиатора

  1. Отключите отопление. Прежде чем приступать к чистке, убедитесь, что радиатор выключен, чтобы избежать случайных ожогов и не повредить систему.

  2. Удалите внешнюю пыль. Используйте влажную губку, чтобы аккуратно протереть поверхность радиатора и убрать видимую грязь.

  3. Пропылесосьте. Пропылесосьте пространство под радиатором, чтобы собрать пыль, которая осела в труднодоступных местах.

  4. Используйте тряпку или щетку для чистки. Обработайте заднюю поверхность радиатора, стараясь попасть в каждый уголок и между ребрами. Это поможет убрать всю пыль, которая скапливается в этих местах.

  5. Фен для волос. Включите фен на холодный или минимальный режим и сдуйте остатки пыли с верхней и задней части радиатора. Направьте поток воздуха так, чтобы пыль попадала на полотенце, расположенное под радиатором.

  6. Промойте радиатор. Смешайте моющее средство с теплой водой и очистите поверхность радиатора с помощью тряпки или губки. Это позволит удалить остатки грязи и жирных пятен.

Что, если радиаторы сильно загрязнены

Если на радиаторах образовался толстый слой пыли или грязи, с которой невозможно справиться обычной чисткой, рекомендуется использовать более серьезные средства. В таком случае можно попробовать:

  1. Применить специализированные чистящие средства для отопительных систем, которые легко справляются с загрязнениями.

  2. Использовать пароочиститель, чтобы удалить более стойкие загрязнения и микробы.

  3. Обратиться к профессионалам, если радиатор требует глубокой чистки или ремонта.

Плюсы и минусы самостоятельной чистки радиаторов

Плюсы:

  1. Экономия времени и денег.

  2. Удобство — чистка занимает немного времени и требует минимальных усилий.

  3. Простота в применении доступных инструментов, таких как фен и пылесос.

Минусы:

  1. Риск повреждения радиатора при неправильном использовании фена.

  2. Сложность в достижении идеальной чистоты в труднодоступных местах.

  3. Не все загрязнения можно удалить без применения специализированных средств.

Мифы и правда о чистке радиаторов

Миф: чистить радиаторы можно только весной, когда отопление выключено.

Правда: очистку радиаторов нужно проводить регулярно в любое время года, чтобы избежать накопления пыли и загрязнений. Особенно важно делать это в холодный сезон, когда отопление работает на полную мощность.

Миф: можно использовать только химические средства для очистки радиаторов.

Правда: применение бытовых средств, таких как фен, пылесос и влажная тряпка, вполне эффективно для регулярной очистки и не требует использования химикатов.

Советы по улучшению работы отопления

  1. Проверьте циркуляцию воздуха. Убедитесь, что ничего не мешает свободному движению воздуха вокруг радиатора, например, мебель или плотные шторы.

  2. Регулярно проверяйте давление в системе. Если давление в системе отопления низкое, радиаторы могут не работать эффективно.

  3. Используйте термостатические клапаны. Это поможет оптимизировать работу радиаторов, поддерживая комфортную температуру и снижая расходы на отопление.

Интересные факты о радиаторах

  1. Первые радиаторы изготавливались из чугуна и использовались только для централизованного отопления в крупных городах.

  2. Современные радиаторы могут быть сделаны из различных материалов, включая сталь, алюминий и даже пластик.

  3. Современные радиаторы с термостатами могут значительно сократить расходы на отопление за счет автоматического регулирования температуры.

FAQ

  1. Как часто нужно чистить радиаторы?
    Рекомендуется очищать радиаторы хотя бы раз в месяц, особенно в холодный сезон.

  2. Как выбрать средство для чистки радиаторов?
    Лучше всего использовать бытовые средства, такие как пылесос и фен, для регулярной очистки. Для глубокого очищения можно применить специализированные чистящие средства.

  3. Что делать, если радиатор не греет?
    Проверьте давление в системе отопления, убедитесь, что воздух в трубах не застрял, и очистите радиатор от пыли.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Мошенники используют срочность — киберэксперт
Наука и техника
Мошенники используют срочность — киберэксперт
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Поток солнечных нейтронов достиг поверхности Земли — НЭВОД МИФИ
Наука и техника
Поток солнечных нейтронов достиг поверхности Земли — НЭВОД МИФИ
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Картофель, который созревает в июне: с каждого куста до 20 крупных клубней — и минимум ухода
Тишина под капотом — надолго: три корейских кроссовера с репутацией железного характера
Владельцы умиляются, а кошка страдает: главная ошибка в холодный сезон
Владельцы умиляются, а кошка страдает: главная ошибка в холодный сезон
Последние материалы
Риск административного дела за вывоз кораллов пояснили таможенники
Тренировки Power Ball укрепляют мышцы кора по данным спортивных тренеров
Юлия Высоцкая влюбилась в актёрский талант Юры Борисова
Косметические повреждения не влияют на безопасность авто
Мини-коровы дают до 3000 л молока за лактацию — фермеры
Эти профессии принесли самый большой доход в августе — данные ЕМИСС
Приседания с прыжком развивают выносливость — тренер Александр Карпов
Отель заменил номер после жалобы туриста на клопа — TourDom
Затирка темнеет быстрее при плохой вентиляции — наблюдения экспертов
Кулинары разработали способ приготовления фри без масла
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.