Горячая вода — холодный приговор трубам: ошибка на кухне, которая обходится слишком дорого

Горячая вода не решает проблему засоров в водопроводе
7:42
Недвижимость

Когда мы готовим пищу или моем посуду, мы редко задумываемся о том, что именно мы выливаем в раковину. Многие из нас уверены, что если использовать горячую воду, можно спокойно избавляться от масел, жиров и других "опасных" веществ. Но это не всегда так. Неправильное обращение с отходами может привести к серьёзным засорам и повреждениям трубопроводной системы.

Кухонная мойка
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная мойка

Почему горячая вода не всегда спасает

Горячая вода действительно помогает растворить некоторые вещества, например, мыло или жиры. Но стоит помнить, что не все вещества ведут себя одинаково при контакте с горячей водой. Масла и жиры, особенно животного происхождения, не растворяются, а наоборот, могут застывать в трубах, если температура воды снижается. Это часто становится причиной образования засоров. Даже если горячая вода помогает частично растворить жиры, её недостаточно для того, чтобы полностью избавиться от них в трубах.

Горячая вода — это лишь временная мера, а не решение проблемы. Лучше всего соблюдать основные правила и избегать попадания в раковину веществ, которые могут нарушить нормальную работу трубопроводной системы.

Список веществ, которые не стоит сливать в раковину, даже с горячей водой

  1. Масла и жиры
    Масло, оставшееся от жарки, или растительное масло — это одна из самых крупных проблем для водопроводных труб. При попадании в систему оно не растворяется в воде, а затвердевает и может создать плотные жировые отложения, которые со временем приводят к засорам. Даже если вы используете горячую воду, эти отложения остаются в трубах, создавая пробки.

  2. Кофейная гуща и чайные листья
    Кофейная гуща и использованные чайные листья тоже склонны собираться в трубах и образовывать заторы. При этом горячая вода не помогает их растворить, а наоборот, может лишь ускорить процесс накопления.

  3. Пищевые отходы (кроме жидких)
    Овощные очистки, косточки и остатки пищи, вылитые в раковину, создают отличные условия для появления засоров, особенно если их регулярно сливать в слив. Даже горячая вода не всегда помогает, и они могут застрять в трубах, создавая проблему для водоотведения.

  4. Химикаты и агрессивные вещества
    Средства для чистки труб, растворители и прочие химикаты могут разрушать не только трубы, но и повредить фильтры и системы очистки воды. Некоторые химические вещества могут попадать в водопроводные сети и загрязнять воду.

  5. Молочные продукты
    Молоко, йогурты, сливки и другие молочные продукты тоже могут стать причиной засоров, если их регулярно выливать в раковину. Сыр, например, может застывать и образовывать отложения в трубах, что затруднит нормальную работу водопроводной системы.

  6. Пластиковые упаковки и фольга
    Даже если эти материалы проходят через горячую воду, они всё равно остаются в трубах, где со временем образуют пробки. Они не разлагаются и могут существенно ухудшить проходимость водоотводных труб.

  7. Таблетки и лекарственные препараты
    Применение медикаментов в таблетках и их слив в раковину — это не только вредно для труб, но и для экологии в целом. Многие лекарства попадают в водоносные горизонты и загрязняют источники воды, что приводит к долгосрочным последствиям.

Как избежать проблем с трубами: советы шаг за шагом

  1. Используйте ситечко в раковине
    Чтобы предотвратить попадание крупных частиц пищи и других отходов в трубы, установите ситечко или специальный фильтр в раковину. Это поможет избежать образования засоров и накопления твёрдых частиц.

  2. Удаляйте жир с посуды перед мытьем
    Использование бумажных полотенец для удаления жира и масла с посуды и сковородок — это отличный способ снизить риск засоров. После этого можно безопасно мыть посуду в раковине без ущерба для труб.

  3. Выкидывайте пищевые отходы в мусор
    Постарайтесь избегать попадания очисток от фруктов, овощей, косточек и других крупных пищевых отходов в раковину. Эти вещества лучше выбрасывать в мусор или использовать для компостирования.

  4. Используйте экологичные чистящие средства
    Вместо агрессивных химикатов для чистки труб лучше использовать более безопасные методы, такие как сода с уксусом, которые не только эффективны, но и безопасны для труб.

  5. Регулярная профилактика
    Периодически проводите профилактическую очистку труб с использованием безопасных средств. Это поможет избежать появления засоров и неприятных запахов в будущем.

Плюсы и минусы различных способов очистки труб

Метод Плюсы Минусы
Химические средства Быстро устраняют засоры, легко доступны Могут повредить трубы и систему очистки воды
Сода и уксус Экологичные, доступные, безопасные Не всегда эффективны при сложных засорах
Механические насосы Эффективны при сильных засорах Высокая стоимость, требуют специальных навыков
Ситечко и фильтр Простота в установке и использовании Требует регулярной очистки

А что если… случился засор

Если всё-таки произошло так, что раковина забилась, и горячая вода не помогла решить проблему, не стоит сразу паниковать. Вот что можно сделать:

  1. Не используйте больше горячей воды: если горячая вода не помогла, это может только усугубить ситуацию с жирами.

  2. Используйте альтернативные средства: сода и уксус помогут немного почистить трубы и предотвратить накопление жира.

  3. Вызовите сантехника: если засор не удаётся устранить своими силами, лучше обратиться к специалистам для профессиональной очистки труб.

Часто задаваемые вопросы

  1. Как часто нужно чистить трубы?
    Рекомендуется проводить профилактическую очистку труб раз в 3-6 месяцев, чтобы избежать накопления жира и других загрязнений.

  2. Что делать, если в раковину всё-таки попали жирные отходы?
    Попробуйте удалить их с помощью обычной соды и уксуса или купите специальные средства для очистки труб.

  3. Можно ли использовать химические средства для чистки труб?
    Если вы выбираете химикаты, будьте осторожны. Лучше использовать безопасные и экологичные средства для регулярной профилактики.

Мифы и правда о сливе в раковину

Миф: "Горячая вода всегда помогает избавиться от жира"

Правда: масла и жиры застывают в трубах, несмотря на высокую температуру воды.

Миф: "Химические средства — это единственный способ почистить трубы"

Правда: есть более безопасные и экологичные альтернативы, такие как сода и уксус, которые эффективно устраняют загрязнения.

Миф: "Все остатки пищи можно спокойно сливать в раковину"

Правда: косточки и очистки от овощей забивают трубы, и их лучше выкидывать в мусор.

3 интересных факта о трубах

  1. Водопроводные трубы из меди могут служить до 50 лет при правильном уходе.

  2. В некоторых старых домах трубы из свинца до сих пор используются, что может быть опасно для здоровья.

  3. Горячая вода может не только растворять жиры, но и ухудшать состояние пластиковых труб, если они перегреваются.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
