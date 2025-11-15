Рассрочка теряет главное преимущество: покупателям больше не удастся выиграть время и деньги

Покупка квартиры в рассрочку много лет считалась альтернативой ипотеке, особенно для тех, кто имел капитал, но хотел временно разместить деньги под проценты и оплатить объект позже. Однако в 2026 году эта схема претерпит серьёзные изменения: сроки сократятся, правила станут жёстче, а выгода — исчезнет.
Финансовые эксперты предупреждают: новые условия фактически лишают рассрочку смысла как удобного инструмента расчётов с застройщиком. Изменения повлияют на первичный рынок сильнее, чем на вторичный, поскольку именно новостройки чаще всего продаются частями.
Покупателям важно понимать, что рассрочка — это не ипотека, а договорённость между клиентом и застройщиком, зависящая не от банка, а от условий конкретного проекта. Теперь же государство вводит регламент, который полностью меняет логику таких сделок. Это заставит многих пересмотреть финансовые стратегии и сравнивать рассрочку с альтернативами гораздо внимательнее, пишет Газета.Ru.
Специалист по фондовому рынку объяснил, что изменения фактически "обнулят" выгоду рассрочки:
"Со следующего года правила рассрочки на покупку квартир в России ужесточаются. Рассрочку на приобретение жилья можно будет оформить не более чем на шесть месяцев с последующим снижением данного срока до четырех месяцев", — отметил эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев.
Он добавил, что раньше рассрочка была выгодна, если у покупателя уже были средства: пока наступал срок итогового платежа, деньги можно было держать на депозитах. В дальнейшем это преимущество теряется, так как короткий срок лишает возможности получать доход от размещения средств.
Рассрочка — это форма оплаты, при которой стоимость жилья покрывается частями: покупатель вносит первый взнос, а затем рассчитывается по графику. Отличия от ипотеки:
Схема удобна, но имеет недостатки: высокая зависимость от застройщика, риск изменения условий и отсутствие банковской защиты.
|Параметр
|Рассрочка
|Ипотека
|Участие банка
|Не требуется
|Обязательно
|Проценты
|Часто отсутствуют
|Всегда есть
|Срок выплат
|4-6 месяцев
|До 30 лет
|Требования
|Устанавливает застройщик
|Закон и банк
|Риски
|Высокие
|Средние
|Гибкость
|Снижается
|Стабильная
Рассчитать, сможете ли вы закрыть сумму за 4-6 месяцев.
Проверить финансовую подушку на случай непредвиденных расходов.
Изучить договор рассрочки, особенно пункты о штрафах.
Сравнить выгоду рассрочки с депозитным доходом.
Рассмотреть ипотеку с льготной ставкой как альтернативу.
Проверить репутацию застройщика перед подписанием договора.
Планировать оплату так, чтобы избежать даже минимальных просрочек.
В некоторых случаях она остаётся полезной: например, если жильё уже почти полностью оплачено, а покупателю нужно несколько месяцев для завершения расчётов. В таких ситуациях короткая рассрочка не станет проблемой. Также её может использовать человек, ожидающий скорого поступления крупной суммы — продажи имущества, премии или возврата инвестиций.
|Плюсы
|Минусы
|Отсутствие процентов
|Очень короткий срок
|Нет банковских проверок
|Высокий риск просрочек
|Удобно при наличии капитала
|Жёсткое регулирование
|Подходит инвесторам
|Ограниченная гибкость
Нет. Первый взнос обычно высокий — 20-50%.
Да, поскольку сроки гибче и риски ниже.
Нет. Закон ограничивает срок жёстко.
Миф: рассрочка — это "ипотека без процентов".
Правда: рассрочка — это краткосрочный договор с крупным первым взносом и рисками.
Миф: застройщик всегда идёт навстречу.
Правда: после ужесточения правил у застройщика меньше свободы.
Миф: рассрочка подойдёт тем, у кого мало денег.
Правда: наоборот — она выгодна тем, у кого деньги уже есть.
Сокращение сроков рассрочки усиливает стресс у покупателей: теперь необходимо быстро принимать решения, заранее собирать полную сумму и учитывать риски. Для многих ипотека психологически комфортнее — она позволяет распределить платежи на десятилетия, создавая ощущение устойчивости.
2000-е — рассрочка активно используется девелоперами.
2010-е — ипотека становится доступнее, рассрочка теряет универсальность.
2026-2028 — ужесточение регулирования и сокращение сроков.
