Рассрочка теряет главное преимущество: покупателям больше не удастся выиграть время и деньги

Покупка квартиры в рассрочку лишится смысла в 2026 году — эксперт Селезнев

Покупка квартиры в рассрочку много лет считалась альтернативой ипотеке, особенно для тех, кто имел капитал, но хотел временно разместить деньги под проценты и оплатить объект позже. Однако в 2026 году эта схема претерпит серьёзные изменения: сроки сократятся, правила станут жёстче, а выгода — исчезнет.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ключи от квартиры на столе

Финансовые эксперты предупреждают: новые условия фактически лишают рассрочку смысла как удобного инструмента расчётов с застройщиком. Изменения повлияют на первичный рынок сильнее, чем на вторичный, поскольку именно новостройки чаще всего продаются частями.

Покупателям важно понимать, что рассрочка — это не ипотека, а договорённость между клиентом и застройщиком, зависящая не от банка, а от условий конкретного проекта. Теперь же государство вводит регламент, который полностью меняет логику таких сделок. Это заставит многих пересмотреть финансовые стратегии и сравнивать рассрочку с альтернативами гораздо внимательнее, пишет Газета.Ru.

Что говорят эксперты

Специалист по фондовому рынку объяснил, что изменения фактически "обнулят" выгоду рассрочки:

"Со следующего года правила рассрочки на покупку квартир в России ужесточаются. Рассрочку на приобретение жилья можно будет оформить не более чем на шесть месяцев с последующим снижением данного срока до четырех месяцев", — отметил эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев.

Он добавил, что раньше рассрочка была выгодна, если у покупателя уже были средства: пока наступал срок итогового платежа, деньги можно было держать на депозитах. В дальнейшем это преимущество теряется, так как короткий срок лишает возможности получать доход от размещения средств.

Что такое рассрочка: базовые принципы

Рассрочка — это форма оплаты, при которой стоимость жилья покрывается частями: покупатель вносит первый взнос, а затем рассчитывается по графику. Отличия от ипотеки:

банк не обязателен;

проценты могут отсутствовать;

условия определяет продавец;

характерна в основном для первичного рынка.

Схема удобна, но имеет недостатки: высокая зависимость от застройщика, риск изменения условий и отсутствие банковской защиты.

Сравнение: рассрочка vs ипотека

Параметр Рассрочка Ипотека Участие банка Не требуется Обязательно Проценты Часто отсутствуют Всегда есть Срок выплат 4-6 месяцев До 30 лет Требования Устанавливает застройщик Закон и банк Риски Высокие Средние Гибкость Снижается Стабильная

Как действовать после 2026 года

Рассчитать, сможете ли вы закрыть сумму за 4-6 месяцев. Проверить финансовую подушку на случай непредвиденных расходов. Изучить договор рассрочки, особенно пункты о штрафах. Сравнить выгоду рассрочки с депозитным доходом. Рассмотреть ипотеку с льготной ставкой как альтернативу. Проверить репутацию застройщика перед подписанием договора. Планировать оплату так, чтобы избежать даже минимальных просрочек.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Выбирать рассрочку без накоплений → риск расторжения договора → использовать ипотеку.

Недооценивать короткий срок → невозможность вовремя внести платеж → выбрать программу с более длинным графиком.

Не проверять условия договора → неожиданные штрафы → привлечение юриста.

Неправильно рассчитывать доходность → потеря выгоды → сравнить ставки вкладов заранее.

Надеяться на продление → нарушение плана → выбирать схему оплаты без ограничения сроков.

А что если всё-таки нужна рассрочка?

В некоторых случаях она остаётся полезной: например, если жильё уже почти полностью оплачено, а покупателю нужно несколько месяцев для завершения расчётов. В таких ситуациях короткая рассрочка не станет проблемой. Также её может использовать человек, ожидающий скорого поступления крупной суммы — продажи имущества, премии или возврата инвестиций.

Плюсы и минусы рассрочки после реформы

Плюсы Минусы Отсутствие процентов Очень короткий срок Нет банковских проверок Высокий риск просрочек Удобно при наличии капитала Жёсткое регулирование Подходит инвесторам Ограниченная гибкость

FAQ

Можно ли оформить рассрочку без первого взноса?

Нет. Первый взнос обычно высокий — 20-50%.

Станет ли ипотека привлекательнее?

Да, поскольку сроки гибче и риски ниже.

Можно ли будет продлить рассрочку?

Нет. Закон ограничивает срок жёстко.

Мифы и правда

Миф: рассрочка — это "ипотека без процентов".

Правда: рассрочка — это краткосрочный договор с крупным первым взносом и рисками.

Миф: застройщик всегда идёт навстречу.

Правда: после ужесточения правил у застройщика меньше свободы.

Миф: рассрочка подойдёт тем, у кого мало денег.

Правда: наоборот — она выгодна тем, у кого деньги уже есть.

Психология финансовых решений

Сокращение сроков рассрочки усиливает стресс у покупателей: теперь необходимо быстро принимать решения, заранее собирать полную сумму и учитывать риски. Для многих ипотека психологически комфортнее — она позволяет распределить платежи на десятилетия, создавая ощущение устойчивости.

Три факта

В России рассрочки популярны в основном на первичном рынке.

С 2028 года срок сократится до четырёх месяцев — это самый короткий период в истории рынка новостроек.

В ЕС рассрочка практически не используется — там преобладают ипотечные продукты.

Исторический контекст

2000-е — рассрочка активно используется девелоперами. 2010-е — ипотека становится доступнее, рассрочка теряет универсальность. 2026-2028 — ужесточение регулирования и сокращение сроков.