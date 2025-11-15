Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фелинолог: домашние кошки могут заразить бешенством или столбняком
Минфин США продлил разрешение для зарубежных активов Лукойла до 2025 года
До 10 тысяч посетителей принимает сад Хвадам в Южной Корее — Korea Herald
Екатерина Гордон отказалась от общения с неприятной подругой
Хруст пальцев признали безвредным — врачи
ИИ Google находит ответы там, где бессильны классические уравнения
Стейки и филе хека удобны: почти без костей и легко готовятся
Прыжковые упражнения делают связки более устойчивыми к нагрузкам — тренеры
Правильный полив комнатных растений зимой: ошибки и рекомендации

Сырые углы, тёплый пар и закрытые окна: трио, которое запускает плесень даже в новых квартирах

Причины появления плесени в квартире назвал эксперт по отделке Орехов
6:23
Недвижимость

Проблема плесени в жилых помещениях всегда связана с микроклиматом: влажность, отсутствие вентиляции и перепады температур создают идеальные условия для её появления. Эксперты по внутренней отделке подчёркивают, что грибок не только портит стены, но и представляет опасность для здоровья. Поэтому важно не маскировать последствия, а устранить причины, способствующие росту плесневых спор.

Интерьер
Фото: flickr by Jonnie Lace is licensed under Creative Commons
Интерьер

Основой профилактики остаётся нормальный воздухообмен и правильная обработка стен, особенно если квартира расположена в панельном доме, где межпанельные швы часто становятся зонами теплопотерь.

Специалисты обращают внимание: своевременное проветривание, корректная гидроизоляция и продуманное размещение мебели позволяют снизить риск появления грибка практически до минимума. Большинство очагов возникают там, где соединяются холодные и тёплые поверхности — на углах, за шкафами и в помещениях с высокой влажностью. Чтобы предотвратить нежелательный конденсат, необходимо использовать современные строительные материалы и следить за уровнем влажности в комнатах.

Основные рекомендации специалистов

Эксперт по отделке помещений утверждает, что плесень следует предотвращать на этапе подготовки стен, а не бороться с последствиями.

"Плесень в квартире — это и пятна на стенах, и серьезная угроза для здоровья. Когда дело доходит до ремонта, важно не просто перекрасить или замазать зараженные участки, а изначально создать условия, при которых грибок не появится", — сказал эксперт по внутренней отделке помещений, гендиректор компании "НАТЭК" Алексей Орехов.

Он подчёркивает, что межпанельные швы в старых домах требуют особого внимания, поскольку через них проникает холод, формируя конденсат. Швы необходимо герметизировать, обработать антисептиком и зашпаклевать современными влагостойкими смесями. Перед поклейкой обоев или покраской поверхность обязательно грунтуется составом с противогрибковыми добавками. На кирпичных и цементных стенах рекомендуется известковая штукатурка, так как щелочная среда препятствует развитию спор, сообщает Газета.Ru.

Эксперт объясняет, что холодные стены можно утеплять изнутри, но только с качественной пароизоляцией, иначе влага будет скапливаться под утеплителем.

Сравнение типов стен и обработки

Тип стены Оптимальная обработка Результат
Панельная Герметизация швов + антисептик + влагостойкая шпаклёвка Снижение конденсата
Кирпичная Известковая штукатурка Защита от спор
Холодная наружная стена Внутреннее утепление с пароизоляцией Исключение точек росы
Влажные зоны (ванная, кухня) Гидроизоляция + герметик Профилактика грибка

Как предотвратить появление плесени

  1. Проветривать комнату несколько раз в день, особенно после готовки и душа.

  2. Устанавливать приточные клапаны, если слабая вентиляция.

  3. Использовать противогрибковые грунтовки при ремонте.

  4. Не сушить бельё в комнате без открытого окна.

  5. Держать дверь в ванную приоткрытой после водных процедур.

  6. Регулярно включать вытяжку на кухне.

  7. Размещать мебель вдоль внутренних стен или оставлять зазор.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ставить мебель вплотную к холодной стене → конденсат и плесень → размещать по внутренним стенам.
  • Сушить бельё в комнате без проветривания → избыточная влажность → открывать окно или сушить в ванной с вентиляцией.
  • Не проводить гидроизоляцию в мокрых зонах → скопление влаги под отделкой → обработать углы и стыки герметиком.
  • Утеплять стены без пароизоляции → влага под материалом → использовать плёнку или мембрану.
  • Неправильно работать с межпанельными швами → промерзание → полная герметизация перед отделкой.

А что если проблема уже появилась?

Если очаги плесени образовались, косметический ремонт не решит проблему. Придётся удалить поражённый слой, обработать поверхность антисептиком, обеспечить вентиляцию и устранить точку образования конденсата. В противном случае грибок вернётся даже после повторного ремонта.

Плюсы и минусы разных методов защиты

Метод Плюсы Минусы
Противогрибковая грунтовка Быстрая обработка Не устраняет первопричину
Известковая штукатурка Экологична, эффективна Требует ровной поверхности
Герметизация швов Предотвращает холод и влагу Нужны профессионалы
Установка клапанов Улучшает вентиляцию Необходим монтаж
Внутреннее утепление Устраняет точки росы Ошибки ведут к плесени

FAQ

Как понять, что в квартире появляется плесень?

Появляются тёмные пятна, запах сырости и влажные углы.

Нужно ли утеплять стены?

Да, но только с соблюдением пароизоляции, иначе проблема усилится.

Вытяжка на кухне действительно помогает?

Да, она снижает влажность, особенно при кипячении.

Мифы и правда

Миф: плесень появляется только в старых домах.
Правда: она образуется в любом жилье без вентиляции.

Миф: достаточно перекрасить стену.
Правда: грибок прорастает вглубь материалов.

Миф: холодные стены неизбежны.
Правда: утепление и герметизация решают проблему.

Три интересных факта

  • Щелочная известковая штукатурка использовалась как антисептик ещё в древности.
  • Плесень чаще образуется на северных стенах из-за температурных перепадов.
  • Мебель на высоких ножках снижает риск появления конденсата на стенах.

Исторический контекст

  1. В 1960-х массовое панельное строительство обострило проблему холодных швов.

  2. В 1990-х появились первые стандарты герметизации.

  3. В 2000-х на рынке распространились современные противогрибковые материалы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Ледяные аномалии моря Росса связаны с подледной структурой
Наука и техника
Ледяные аномалии моря Росса связаны с подледной структурой
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Домашние животные
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
Рыбный парадокс века: почему горбуша теряет статус, а семга из садков продаётся как люкс
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Там, где звезда не убивает, а согревает: найден мир, способный удержать атмосферу и воду
Дом, в который влюбляешься с порога: простое решение меняет всё восприятие пространства
Приседания без травм: как правильно выполнять технику для максимальной безопасности и результата
Приседания без травм: как правильно выполнять технику для максимальной безопасности и результата
Последние материалы
Правильный полив комнатных растений зимой: ошибки и рекомендации
Зоопсихологи: собака использует касание головой для общения
Аккумулятор и предохранитель чаще всего выходят из строя в дороге — автоэксперты
Рудковская снимает номер в парижском отеле за 850 тысяч
Причину разворота 2900 путешественников обозначили миграционные специалисты
Скрытая соль и сахар в готовых продуктах повышают риск инфаркта и инсульта — врачи
Коричневую куртку назвали ключевой вещью зимы 2025-2026 стилисты
В Арбунате выявлено явление педоморфоза у рыб — биолог
Обжаренный лук и халапеньо усиливают аромат хот-дога — рекомендации рецепта
Дешевые статуэтки превратили полки в пылесборники — дизайнеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.