Сырые углы, тёплый пар и закрытые окна: трио, которое запускает плесень даже в новых квартирах

Проблема плесени в жилых помещениях всегда связана с микроклиматом: влажность, отсутствие вентиляции и перепады температур создают идеальные условия для её появления. Эксперты по внутренней отделке подчёркивают, что грибок не только портит стены, но и представляет опасность для здоровья. Поэтому важно не маскировать последствия, а устранить причины, способствующие росту плесневых спор.
Основой профилактики остаётся нормальный воздухообмен и правильная обработка стен, особенно если квартира расположена в панельном доме, где межпанельные швы часто становятся зонами теплопотерь.
Специалисты обращают внимание: своевременное проветривание, корректная гидроизоляция и продуманное размещение мебели позволяют снизить риск появления грибка практически до минимума. Большинство очагов возникают там, где соединяются холодные и тёплые поверхности — на углах, за шкафами и в помещениях с высокой влажностью. Чтобы предотвратить нежелательный конденсат, необходимо использовать современные строительные материалы и следить за уровнем влажности в комнатах.
Эксперт по отделке помещений утверждает, что плесень следует предотвращать на этапе подготовки стен, а не бороться с последствиями.
"Плесень в квартире — это и пятна на стенах, и серьезная угроза для здоровья. Когда дело доходит до ремонта, важно не просто перекрасить или замазать зараженные участки, а изначально создать условия, при которых грибок не появится", — сказал эксперт по внутренней отделке помещений, гендиректор компании "НАТЭК" Алексей Орехов.
Он подчёркивает, что межпанельные швы в старых домах требуют особого внимания, поскольку через них проникает холод, формируя конденсат. Швы необходимо герметизировать, обработать антисептиком и зашпаклевать современными влагостойкими смесями. Перед поклейкой обоев или покраской поверхность обязательно грунтуется составом с противогрибковыми добавками. На кирпичных и цементных стенах рекомендуется известковая штукатурка, так как щелочная среда препятствует развитию спор, сообщает Газета.Ru.
Эксперт объясняет, что холодные стены можно утеплять изнутри, но только с качественной пароизоляцией, иначе влага будет скапливаться под утеплителем.
|Тип стены
|Оптимальная обработка
|Результат
|Панельная
|Герметизация швов + антисептик + влагостойкая шпаклёвка
|Снижение конденсата
|Кирпичная
|Известковая штукатурка
|Защита от спор
|Холодная наружная стена
|Внутреннее утепление с пароизоляцией
|Исключение точек росы
|Влажные зоны (ванная, кухня)
|Гидроизоляция + герметик
|Профилактика грибка
Проветривать комнату несколько раз в день, особенно после готовки и душа.
Устанавливать приточные клапаны, если слабая вентиляция.
Использовать противогрибковые грунтовки при ремонте.
Не сушить бельё в комнате без открытого окна.
Держать дверь в ванную приоткрытой после водных процедур.
Регулярно включать вытяжку на кухне.
Размещать мебель вдоль внутренних стен или оставлять зазор.
Если очаги плесени образовались, косметический ремонт не решит проблему. Придётся удалить поражённый слой, обработать поверхность антисептиком, обеспечить вентиляцию и устранить точку образования конденсата. В противном случае грибок вернётся даже после повторного ремонта.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Противогрибковая грунтовка
|Быстрая обработка
|Не устраняет первопричину
|Известковая штукатурка
|Экологична, эффективна
|Требует ровной поверхности
|Герметизация швов
|Предотвращает холод и влагу
|Нужны профессионалы
|Установка клапанов
|Улучшает вентиляцию
|Необходим монтаж
|Внутреннее утепление
|Устраняет точки росы
|Ошибки ведут к плесени
Появляются тёмные пятна, запах сырости и влажные углы.
Да, но только с соблюдением пароизоляции, иначе проблема усилится.
Да, она снижает влажность, особенно при кипячении.
Миф: плесень появляется только в старых домах.
Правда: она образуется в любом жилье без вентиляции.
Миф: достаточно перекрасить стену.
Правда: грибок прорастает вглубь материалов.
Миф: холодные стены неизбежны.
Правда: утепление и герметизация решают проблему.
В 1960-х массовое панельное строительство обострило проблему холодных швов.
В 1990-х появились первые стандарты герметизации.
В 2000-х на рынке распространились современные противогрибковые материалы.
Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.