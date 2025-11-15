Сырые углы, тёплый пар и закрытые окна: трио, которое запускает плесень даже в новых квартирах

Причины появления плесени в квартире назвал эксперт по отделке Орехов

6:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Проблема плесени в жилых помещениях всегда связана с микроклиматом: влажность, отсутствие вентиляции и перепады температур создают идеальные условия для её появления. Эксперты по внутренней отделке подчёркивают, что грибок не только портит стены, но и представляет опасность для здоровья. Поэтому важно не маскировать последствия, а устранить причины, способствующие росту плесневых спор.

Фото: flickr by Jonnie Lace is licensed under Creative Commons Интерьер

Основой профилактики остаётся нормальный воздухообмен и правильная обработка стен, особенно если квартира расположена в панельном доме, где межпанельные швы часто становятся зонами теплопотерь.

Специалисты обращают внимание: своевременное проветривание, корректная гидроизоляция и продуманное размещение мебели позволяют снизить риск появления грибка практически до минимума. Большинство очагов возникают там, где соединяются холодные и тёплые поверхности — на углах, за шкафами и в помещениях с высокой влажностью. Чтобы предотвратить нежелательный конденсат, необходимо использовать современные строительные материалы и следить за уровнем влажности в комнатах.

Основные рекомендации специалистов

Эксперт по отделке помещений утверждает, что плесень следует предотвращать на этапе подготовки стен, а не бороться с последствиями.

"Плесень в квартире — это и пятна на стенах, и серьезная угроза для здоровья. Когда дело доходит до ремонта, важно не просто перекрасить или замазать зараженные участки, а изначально создать условия, при которых грибок не появится", — сказал эксперт по внутренней отделке помещений, гендиректор компании "НАТЭК" Алексей Орехов.

Он подчёркивает, что межпанельные швы в старых домах требуют особого внимания, поскольку через них проникает холод, формируя конденсат. Швы необходимо герметизировать, обработать антисептиком и зашпаклевать современными влагостойкими смесями. Перед поклейкой обоев или покраской поверхность обязательно грунтуется составом с противогрибковыми добавками. На кирпичных и цементных стенах рекомендуется известковая штукатурка, так как щелочная среда препятствует развитию спор, сообщает Газета.Ru.

Эксперт объясняет, что холодные стены можно утеплять изнутри, но только с качественной пароизоляцией, иначе влага будет скапливаться под утеплителем.

Сравнение типов стен и обработки

Тип стены Оптимальная обработка Результат Панельная Герметизация швов + антисептик + влагостойкая шпаклёвка Снижение конденсата Кирпичная Известковая штукатурка Защита от спор Холодная наружная стена Внутреннее утепление с пароизоляцией Исключение точек росы Влажные зоны (ванная, кухня) Гидроизоляция + герметик Профилактика грибка

Как предотвратить появление плесени

Проветривать комнату несколько раз в день, особенно после готовки и душа. Устанавливать приточные клапаны, если слабая вентиляция. Использовать противогрибковые грунтовки при ремонте. Не сушить бельё в комнате без открытого окна. Держать дверь в ванную приоткрытой после водных процедур. Регулярно включать вытяжку на кухне. Размещать мебель вдоль внутренних стен или оставлять зазор.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ставить мебель вплотную к холодной стене → конденсат и плесень → размещать по внутренним стенам.

Сушить бельё в комнате без проветривания → избыточная влажность → открывать окно или сушить в ванной с вентиляцией.

Не проводить гидроизоляцию в мокрых зонах → скопление влаги под отделкой → обработать углы и стыки герметиком.

Утеплять стены без пароизоляции → влага под материалом → использовать плёнку или мембрану.

Неправильно работать с межпанельными швами → промерзание → полная герметизация перед отделкой.

А что если проблема уже появилась?

Если очаги плесени образовались, косметический ремонт не решит проблему. Придётся удалить поражённый слой, обработать поверхность антисептиком, обеспечить вентиляцию и устранить точку образования конденсата. В противном случае грибок вернётся даже после повторного ремонта.

Плюсы и минусы разных методов защиты

Метод Плюсы Минусы Противогрибковая грунтовка Быстрая обработка Не устраняет первопричину Известковая штукатурка Экологична, эффективна Требует ровной поверхности Герметизация швов Предотвращает холод и влагу Нужны профессионалы Установка клапанов Улучшает вентиляцию Необходим монтаж Внутреннее утепление Устраняет точки росы Ошибки ведут к плесени

FAQ

Как понять, что в квартире появляется плесень?

Появляются тёмные пятна, запах сырости и влажные углы.

Нужно ли утеплять стены?

Да, но только с соблюдением пароизоляции, иначе проблема усилится.

Вытяжка на кухне действительно помогает?

Да, она снижает влажность, особенно при кипячении.

Мифы и правда

Миф: плесень появляется только в старых домах.

Правда: она образуется в любом жилье без вентиляции.

Миф: достаточно перекрасить стену.

Правда: грибок прорастает вглубь материалов.

Миф: холодные стены неизбежны.

Правда: утепление и герметизация решают проблему.

Три интересных факта

Щелочная известковая штукатурка использовалась как антисептик ещё в древности.

Плесень чаще образуется на северных стенах из-за температурных перепадов.

Мебель на высоких ножках снижает риск появления конденсата на стенах.

Исторический контекст

В 1960-х массовое панельное строительство обострило проблему холодных швов. В 1990-х появились первые стандарты герметизации. В 2000-х на рынке распространились современные противогрибковые материалы.