Рынок аренды в Уфе перевернулся: теперь не вы ищете квартиру, а квартира ищет вас

Недвижимость

Неожиданное снижение арендных ставок в Уфе нарушило привычную динамику рынка и заставило собственников пересматривать ценовые ожидания. Несмотря на общий рост стоимости жизни, аренда в столице Башкортостана демонстрирует обратное движение, фиксируемое в аналитике "Авито" и "Мира квартир".

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

Движение цен и отличие Уфы от других городов

Статистика по стране показывает разнонаправленные колебания: в октябре из 70 городов подорожание однокомнатных квартир наблюдалось только в 26. В большинстве крупных центров арендные ставки снижаются, а сильнее всего падение проявилось в Кирове, Владимире, Кургане, Саранске и Ярославле. Уфа же продемонстрировала минимальное сокращение стоимости малогабаритного жилья — 0,1%, что привело к среднему уровню ₽25 481 за "однушку".

Двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры, напротив, подорожали на 0,5%, достигнув ₽34 342 и ₽44 363 соответственно. Такое расхождение внутри одного рынка эксперты объясняют смещением спроса: часть арендаторов выбирает более просторные варианты, рассчитывая на долгий срок проживания и умеренные ставки после периода скачкообразного роста.

Осенняя коррекция и поведение арендаторов

"Осенняя активность на рынке арендного жилья в этом году оказалась слабовыраженной и непродолжительной, что стало следствием коррекции после резкого роста цен прошлого сезона", — отметил Павел Луценко, глава портала "Мир квартир".

По его словам, арендаторы не были готовы соглашаться на те условия, которые диктовали собственники. В результате традиционное летне-осеннее повышение стоимости продлилось недолго, а с октября сделки начали заключаться реже. Прогноз специалиста указывает на продолжение понижательной динамики до конца года, прежде всего в крупных городах, где конкуренция между владельцами усиливается.

Инвестиционные риски и сокращение предложения

На рынке зафиксировано необычно небольшое снижение объёма предложений. Вместо привычных 20-30% их количество уменьшилось всего на 5-9%. Такая пропорция косвенно отражает проблемы частных инвесторов, рассчитывавших покрывать ипотечные платежи арендой. В условиях ослабления спроса стратегия пассивного дохода требует пересмотра: собственникам приходится либо снижать ставки, либо платить за квартиру из личных средств.

Сама по себе симметрия между растущими расходами и замедлением спроса делает сегмент арендной недвижимости менее предсказуемым. И это уже влияет на поведение участников рынка, которые вынуждены бороться за арендатора, а не просто выставлять объект по желаемой цене.

Рост предложения в долгосрочной аренде и новостройках

Одновременно в Уфе растёт объем долгосрочной аренды. По данным "Авито Недвижимости", количество доступных квартир увеличилось на 32% за год. Наиболее активно расширяются сегменты двухкомнатных объектов и студий, каждый из которых прибавил более трети.

Схожие тенденции наблюдаются и в новостройках. Здесь предложение выросло на 80%, а темпы добавления однокомнатных вариантов достигли 200%. Студии увеличили присутствие на рынке на 93%, двухкомнатные — на 72%. Такой скачок отражает структуру строительства последних лет, когда спрос на компактные планировки стимулировал массовые проекты, формируя избыток предложения, как сообщает mkset.ru.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
