Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кемеровской области выделена финансовая помощь на ремонт дамбы
Легкая активность допустима при насморке без — температуры врач Ольга Мороз
Безопасный интервал между окрашиваниями волос составляет 4–6 недель
Туристы увеличили поток в Которский залив, путеводители расширили по данным властей
На Пальмире найдено первое дикое яйцо сиеков за 37 лет — биолог Kastner
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Ингредиент, который сделает картофель-гармошку незабываемой
Дмитрий Дибров уехал на Бали и отметил там день рождения
Революционное открытие: 1 препарат спасёт миллионы от острого повреждения почек

Новогодняя ёлка с силой притяжения: куда поставить дерево, чтобы в доме поселилось везение

Новогодняя ёлка на востоке дома укрепляет семью — консультант фэншуй Питерс
5:46
Недвижимость

Согласно древнему китайскому учению фэншуй, расположение предметов в доме напрямую влияет на потоки энергии и, следовательно, на удачу, здоровье и отношения. Даже новогодняя ёлка может стать не просто украшением, а мощным символом обновления и процветания, если поставить её в нужное место и украсить правильно.

Ель
Фото: Freepik by prostooleh
Ель

"Ёлка — это элемент дерева, символ роста и новых начинаний. Её положение в доме способно усилить энергию богатства, любви и карьеры", — отмечает консультант по фэншуй Аманда Гибби Питерс.

Что такое фэншуй и как работает энергия пространства

Фэншуй — древняя даосская практика гармонизации пространства, направленная на правильное распределение жизненной энергии "ци". Дом рассматривается как живой организм, где каждая зона отвечает за определённую сферу жизни. Для ориентира используется карта Багуа, разделяющая жильё на девять секторов — от богатства до любви.

Зона Багуа Сфера жизни Цвета Элемент Что размещать
Север Карьера и развитие Чёрный, синий Вода Рабочий стол, офис
Северо-восток Мудрость Бежевый, зелёный Земля Книги, место для учебы
Восток Семья Зелёный Дерево Фотографии, растения
Юго-восток Богатство Фиолетовый, золотой Дерево Копилка, символ удачи
Юг Слава и признание Красный Огонь Свечи, лампы
Юго-запад Любовь и отношения Розовый, белый Земля Парные предметы
Запад Дети и творчество Белый, серебристый Металл Игры, рисунки
Северо-запад Помощники и путешествия Серый, белый Металл Глобусы, сувениры
Центр Гармония и здоровье Жёлтый, оранжевый Земля Круглые предметы

Где поставить ёлку, чтобы привлечь удачу

Каждый сектор дома несёт свою энергию, и выбор места для ёлки может усилить нужную сферу жизни.

Восток — зона семьи

Разместив ёлку здесь, вы укрепите семейные отношения и привлечёте гармонию в дом. Украшения выбирайте зелёных и деревянных оттенков — они активируют энергию роста и взаимопонимания.

Юго-восток — богатство и процветание

Считается лучшим местом для тех, кто хочет привлечь успех, удачу и финансовое благополучие. Для украшения подойдут красный, золотой и фиолетовый цвета. Добавьте монетки, миниатюрные ключи или декоративные мешочки с "сокровищами".

Юг — слава и признание

Если вам важны достижения и продвижение по карьере, поставьте ёлку в южной части дома. Эта зона связана с элементом огня — используйте гирлянды, свечи и яркие красные украшения. Светящиеся лампочки усиливают поток энергии и способствуют успеху.

Где ёлку лучше не ставить

  • В центре комнаты, если там и так находится много мебели: это может блокировать поток энергии.
  • На северо-востоке, где преобладает элемент земли: он конфликтует с деревом.
  • Рядом с источниками тепла (батареями и камином): это ослабляет природную силу дерева.

Как выбрать и украсить ёлку по фэншуй

Тип ёлки Энергия Рекомендации
Живая Самая сильная Символ жизненной силы и обновления
Искусственная Нейтральная Важно зарядить позитивным намерением
Настенная или из огней Символическая Подходит для маленьких квартир

Украшения подбирайте осознанно:

  • красный: символ удачи и признания;
  • золотой: богатство и процветание;
  • зелёный: рост и здоровье;
  • серебряный: гармония и внутренний баланс.

Избегайте тёмных и мрачных оттенков — они ослабляют праздничную энергию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Ёлка стоит у двери или выхода Уходит удача Переставить вглубь комнаты
Перебор в декоре Избыточная энергия, раздражение Минимализм и баланс
Сломанные игрушки Стагнация энергии Использовать только целые украшения
Тусклый свет Слабая активность Добавить тёплое освещение

А что если ёлка искусственная

Не переживайте — фэншуй учитывает прежде всего намерение. Даже искусственная ёлка будет работать как символ элемента "дерево", если украсить её с любовью и позитивными мыслями. Главное — избегайте пыли и беспорядка вокруг: энергия "ци" не любит хаос.

Может ли ёлка нести отрицательную энергетику

Да, если дерево высохло, гирлянды перегорели или украшения сломаны. Это символизирует застой и эмоциональное выгорание.

"Когда предметы теряют жизнь и свет, они отражают внутренние процессы людей, живущих рядом", — поясняет Аманда Гибби Питерс.

Интересные факты

  • В Китае ель считается символом долголетия и стойкости.
  • По фэншуй, гирлянды активируют энергию огня — поэтому их всегда зажигают перед праздником.
  • Украшение ёлки в круговом движении (по часовой стрелке) усиливает поток положительной энергии.

Исторический контекст

  • Первые ёлки в Европе украшали яблоками и свечами — символами плодородия и света.
  • В XX веке традиция сочеталась с восточными учениями, где ёлку стали воспринимать как активатор энергии "ци".
  • Сегодня фэншуй стал частью современной интерьерной философии — даже праздничное дерево рассматривается как инструмент баланса и гармонии.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Недвижимость
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Наука и техника
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Недвижимость
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Как вырастить много зелёного лука в обычном пакете: простой метод для быстрого результата
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Последние материалы
Российские туристы столкнулись с блокировкой СМС-кодов в Китае сообщают форуму
Россия сократила импорт пива из ЕС до минимума — Евростат
Восточная и западная медицина могут дополнять друг друга — врачи
Герои "Солёной тропы" теряют дом и идут к новой жизни
Мёд смягчает вкус безалкогольного глинтвейна — данные кулинаров
В Португалии обнаружили следы неандертальцев — исследователи Scientific Reports
Отличия артрита и артроза разъяснила доктор наук Клименко
Новогодняя ёлка на востоке дома укрепляет семью — консультант фэншуй Питерс
Клонированные растения обеспечивают стабильное качество
Увлажнение кожи снижает сухость и потерю эластичности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.