Мы спим в биолаборатории: чистая простыня может оказаться грязнее смартфона

Каждую ночь человек проводит в постели около восьми часов, и за это время простыни становятся настоящим "сборщиком" микробов, пота и кожного жира. Даже если постель выглядит чистой, на ткани скапливаются частички кожи, волосы, пыль и бактерии, которые активно размножаются в тепле и влажности.
"Мы редко задумываемся, что простыни контактируют с телом дольше, чем любая другая одежда", — отметила микробиолог Салли Блумфилд.
По данным исследований, за неделю использования на одном комплекте белья может скапливаться до миллиона бактерий на квадратный дюйм. Это не только неприятно — это создаёт благоприятную среду для развития дерматитов, аллергии и даже акне.
Мнение специалистов однозначно: менять и стирать простыни следует не реже одного раза в неделю. В жаркое время года или при повышенном потоотделении — каждые 3-4 дня.
Если в доме живут домашние животные, которые любят спать на кровати, частота стирки должна быть ещё выше. Питомцы приносят на шерсти пыльцу, грязь, микрочастицы земли и паразитов.
"Лучше стирать чаще, чем реже. Особенно если вы склонны к аллергии или у вас чувствительная кожа", — добавила дерматолог Лиза Акерман.
|Интервал
|Комфорт
|Гигиена
|Риски для здоровья
|1 раз в месяц
|Низкий
|Низкая
|Повышенный риск кожных проблем и аллергий
|1 раз в 2 недели
|Средний
|Средняя
|Накопление бактерий и клещей
|1 раз в неделю
|Оптимальный
|Высокая
|Минимальный риск
|2 раза в неделю
|Максимальный
|Очень высокая
|Идеально при жаре и аллергии
Выбирайте температуру стирки. Хлопковые ткани лучше стирать при 60 °C — это эффективно уничтожает микробы.
Используйте гипоаллергенные порошки. Особенно важно для чувствительной кожи и детей.
Сушите бельё на солнце. Ультрафиолет естественным образом обеззараживает ткань.
Гладьте простыни. Это не только придаёт свежесть, но и помогает уничтожить пылевых клещей.
Не застилайте постель сразу после сна. Дайте матрасу и белью "подышать" хотя бы 30 минут.
Ошибка: стирать бельё раз в месяц.
Последствие: размножение бактерий, появление неприятного запаха, раздражения кожи.
Альтернатива: стирать еженедельно, добавляя антибактериальный кондиционер.
Ошибка: использовать слишком много кондиционера.
Последствие: остатки химии на ткани могут вызывать зуд.
Альтернатива: использовать мягкие ополаскиватели на растительной основе.
Ошибка: не сушить бельё полностью.
Последствие: появление плесени и запаха сырости.
Альтернатива: использовать сушильную машину или солнечную сушку.
Если вы живёте в напряжённом ритме, можно использовать сменные комплекты белья и менять их по графику. Ещё один вариант — заказать услугу прачечной, которая забирает и возвращает чистое бельё. Некоторые современные стиральные машины имеют функцию быстрой дезинфекции, позволяя постирать простыни всего за 30 минут.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшение гигиены сна
|Больше времени на уход
|Снижение риска аллергий
|Расход воды и электричества
|Приятный аромат и ощущение свежести
|Износ ткани при частых стирках
|Профилактика кожных заболеваний
|Необходимость иметь несколько комплектов
Как выбрать хорошее постельное бельё?
Лучше отдавать предпочтение натуральным тканям — хлопку, льну или сатину. Они "дышат" и меньше удерживают влагу.
Сколько стоит качественный комплект?
Средняя цена варьируется от 3000 до 7000 рублей в зависимости от плотности ткани и бренда.
Что лучше — гладить или нет?
Гладить стоит, особенно наволочки и простыни. Это помогает избавиться от клещей и делает сон приятнее.
Миф: если вы принимаете душ перед сном, менять простыни можно реже.
Правда: даже при этом на ткани остаются пот и микрочастицы кожи.
Миф: пылевые клещи не живут в современных тканях.
Правда: они прекрасно чувствуют себя в любой тёплой и влажной среде.
Миф: дорогие моющие средства убивают все бактерии.
Правда: важнее не цена порошка, а температура стирки и правильная сушка.
Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.