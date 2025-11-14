Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мы спим в биолаборатории: чистая простыня может оказаться грязнее смартфона

Дерматолог Акерман: постельное бельё нужно менять раз в неделю
5:22
Недвижимость

Каждую ночь человек проводит в постели около восьми часов, и за это время простыни становятся настоящим "сборщиком" микробов, пота и кожного жира. Даже если постель выглядит чистой, на ткани скапливаются частички кожи, волосы, пыль и бактерии, которые активно размножаются в тепле и влажности.

Постель
Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
"Мы редко задумываемся, что простыни контактируют с телом дольше, чем любая другая одежда", — отметила микробиолог Салли Блумфилд.

По данным исследований, за неделю использования на одном комплекте белья может скапливаться до миллиона бактерий на квадратный дюйм. Это не только неприятно — это создаёт благоприятную среду для развития дерматитов, аллергии и даже акне.

Как часто нужно менять постельное бельё

Мнение специалистов однозначно: менять и стирать простыни следует не реже одного раза в неделю. В жаркое время года или при повышенном потоотделении — каждые 3-4 дня.

Если в доме живут домашние животные, которые любят спать на кровати, частота стирки должна быть ещё выше. Питомцы приносят на шерсти пыльцу, грязь, микрочастицы земли и паразитов.

"Лучше стирать чаще, чем реже. Особенно если вы склонны к аллергии или у вас чувствительная кожа", — добавила дерматолог Лиза Акерман.

Сравнение частоты смены белья

Интервал Комфорт Гигиена Риски для здоровья
1 раз в месяц Низкий Низкая Повышенный риск кожных проблем и аллергий
1 раз в 2 недели Средний Средняя Накопление бактерий и клещей
1 раз в неделю Оптимальный Высокая Минимальный риск
2 раза в неделю Максимальный Очень высокая Идеально при жаре и аллергии

Как правильно ухаживать за постельным бельём: пошаговое руководство

  1. Выбирайте температуру стирки. Хлопковые ткани лучше стирать при 60 °C — это эффективно уничтожает микробы.

  2. Используйте гипоаллергенные порошки. Особенно важно для чувствительной кожи и детей.

  3. Сушите бельё на солнце. Ультрафиолет естественным образом обеззараживает ткань.

  4. Гладьте простыни. Это не только придаёт свежесть, но и помогает уничтожить пылевых клещей.

  5. Не застилайте постель сразу после сна. Дайте матрасу и белью "подышать" хотя бы 30 минут.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: стирать бельё раз в месяц.
    Последствие: размножение бактерий, появление неприятного запаха, раздражения кожи.
    Альтернатива: стирать еженедельно, добавляя антибактериальный кондиционер.

  • Ошибка: использовать слишком много кондиционера.
    Последствие: остатки химии на ткани могут вызывать зуд.
    Альтернатива: использовать мягкие ополаскиватели на растительной основе.

  • Ошибка: не сушить бельё полностью.
    Последствие: появление плесени и запаха сырости.
    Альтернатива: использовать сушильную машину или солнечную сушку.

А что если нет времени стирать каждую неделю

Если вы живёте в напряжённом ритме, можно использовать сменные комплекты белья и менять их по графику. Ещё один вариант — заказать услугу прачечной, которая забирает и возвращает чистое бельё. Некоторые современные стиральные машины имеют функцию быстрой дезинфекции, позволяя постирать простыни всего за 30 минут.

Плюсы и минусы частой стирки

Плюсы Минусы
Улучшение гигиены сна Больше времени на уход
Снижение риска аллергий Расход воды и электричества
Приятный аромат и ощущение свежести Износ ткани при частых стирках
Профилактика кожных заболеваний Необходимость иметь несколько комплектов

FAQ

Как выбрать хорошее постельное бельё?
Лучше отдавать предпочтение натуральным тканям — хлопку, льну или сатину. Они "дышат" и меньше удерживают влагу.

Сколько стоит качественный комплект?
Средняя цена варьируется от 3000 до 7000 рублей в зависимости от плотности ткани и бренда.

Что лучше — гладить или нет?
Гладить стоит, особенно наволочки и простыни. Это помогает избавиться от клещей и делает сон приятнее.

Мифы и правда

Миф: если вы принимаете душ перед сном, менять простыни можно реже.
Правда: даже при этом на ткани остаются пот и микрочастицы кожи.

Миф: пылевые клещи не живут в современных тканях.
Правда: они прекрасно чувствуют себя в любой тёплой и влажной среде.

Миф: дорогие моющие средства убивают все бактерии.
Правда: важнее не цена порошка, а температура стирки и правильная сушка.

3 интересных факта

  1. Средний человек теряет до 500 мл пота за ночь — и всё это впитывается в постель.
  2. В подушке, которой больше двух лет, до 10 % массы могут составлять мёртвые клещи и их продукты жизнедеятельности.
  3. Люди, регулярно стирающие бельё раз в неделю, спят в среднем на 15 % лучше.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
