Новая семейная ипотека может обернуться демографической паузой: ставки толкают молодых откладывать детей

"Антисемейной" назвал ипотеку под 12 процентов Сергей Миронов
Недвижимость

Обсуждение параметров новой семейной ипотеки вызывает заметное напряжение среди экспертов и политиков. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предупреждает: предложенная Минфином модель дифференцированных ставок может привести к тому, что молодые семьи станут реже решаться на рождение детей.

Семейная посиделка у кафе
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Семейная посиделка у кафе

Риски для молодых семей

Миронов подчеркивает, что повышение ставки до уровня, который предлагается для семей с одним ребенком, фактически делает ипотечный продукт недоступным.

Он отмечает, что увеличение процентной нагрузки обесценивает саму идею поддержки семей, особенно находящихся в начале жизненного пути. Такая политика, по его словам, способна изменить планы даже тех, кто только задумывается о первенце.

"Ипотека под 12% — это антисемейная ипотека. Это риск, что молодые семьи будут откладывать даже рождение первенцев. Не говоря о том, чтобы родить троих. И мизерная скидка в 2% для многодетных не поможет", — сказал Миронов.

Он напомнил, что уже с первого ребенка семья начинает становиться многодетной, и родителям уже с первым ребенком хочется обладать нормальными жилищными условиями, чтобы позднее родить второго, а потом и третьего малыша, пишет Газета.Ru.

"Но наши финансисты, как всегда, думают "задом наперед”", — добавил Сергей Миронов.

Предложение парламентской фракции

Политик настаивает, что для реальной поддержки необходим иной подход. Он считает, что ставка должна оставаться доступной для всех семей, а не только для тех, кто уже имеет нескольких детей. Миронов подчеркивает: решение должно стимулировать рождаемость, а не усложнять жизнь тем, кто делает первые шаги к созданию семьи. Он также обращает внимание на необходимость снижения ключевой ставки, от которой зависит стоимость большинства ипотечных продуктов.

По его словам, фракция предложила собственный вариант дифференциации. В сентябре депутаты направили в Минфин инициативу, предполагающую сохранение ставки 6% для семей с одним ребенком, снижение до 4% для тех, у кого двое детей, и установление уровня 2% для родителей троих детей. Отдельно подчёркивается, что молодые многодетные семьи, в которых трое детей родились до 35 лет, должны иметь возможность оформлять ипотеку под 0%.

Законодательные перспективы

Параллельно формируется и официальная позиция парламентского большинства. 11 ноября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект о дифференцированных ставках планируется принять до конца года. Здесь обсуждаются уровни 4%, 6% и 10 либо 12% в зависимости от количества детей в семье.

По текущей схеме предполагается, что одна семья с одним ребенком может столкнуться с максимальной ставкой, в то время как при появлении второго ставка снизится, а при рождении третьего — станет ещё ниже. При этом параметры для многодетных семей пока остаются предметом дискуссии.

Такая конструкция вызывает продолжение споров о том, действительно ли предложенная система способна повысить рождаемость или, наоборот, приведёт к задержке важных семейных решений.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
