Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гибридные авто загрязняют воздух на уровне бензиновых — T&E
Расстёгнутый верхний слой одежды визуально вытягивает фигуру — стилисты
Кристина Орбакайте сняла клип в заброшенном здании
Электронные платёжные документы предложены для снижения долгов — Минстрой
Ученые уловили радиоволны от межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Мать убила 6-летнего сына и хотела уйти следом: в Москве раскрыта страшная семейная т
Саратовская область утвердила программу развития автотуризма по данным властей
Гуманизм кормит волков: Россия прощает палачей, а те рвут глотку в Курской области
Тайга хранит молчание: три страшных сценария исчезновения семьи в Красноярске

Секрет сухой мыльницы, который меняет всё: простое решение избавляет от луж и липкого хаоса

Поролоновая губка предотвращает размокание мыла в мыльнице
4:32
Недвижимость

Каждый, кто пользуется кусковым мылом, сталкивался с одной и той же неприятностью — влажная мыльница, размякший брусок и липкая лужица, от которой невозможно избавиться. Эта, казалось бы, мелочь портит впечатление от аккуратной ванной и вызывает раздражение. Но выход оказался на удивление простым: всё, что нужно, уже лежит у вас на кухне.

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ванная комната

Простое решение с эффектом

Чтобы мыло оставалось сухим и чистым, достаточно положить на дно мыльницы кусочек обычной поролоновой губки. Её структура отлично впитывает влагу, не позволяя воде скапливаться под бруском. В результате мыло не размокает, сохраняет форму и расходуется в два раза медленнее.

Губка работает как мини-дренаж: через поры проходит воздух, а лишняя влага быстро уходит в нижний слой. Даже в закрытых мыльницах, где конденсат образуется чаще, этот способ помогает поддерживать сухость.

Как использовать губку правильно

  • Подберите губку по размеру мыльницы. Если нужно — обрежьте ножницами.
  • Положите её на дно, пористой стороной вверх.
  • Раз в неделю промывайте губку под струёй горячей воды.

Для большей гигиеничности можно использовать антибактериальные губки или заменить их каждые 2-3 недели.

Дополнительные преимущества

Этот трюк делает губку многофункциональной. После умывания можно быстро пройтись ею по бортику раковины и удалить капли воды или мыльные следы. Губка впитает влагу и предотвратит появление известкового налёта.

Кроме того, если положить под губку тонкий слой пищевой плёнки, её будет легче заменять — достаточно снять верхний слой и поставить новый, не очищая всю мыльницу.

Альтернативы кухонной губке

  • Мочалка из люфы: натуральная альтернатива, позволяющая воздуху свободно циркулировать.
  • Пластиковая сетка от овощей: прекрасно работает как подложка и легко моется.
  • Силиконовый коврик с рельефом: подходит для тех, кто предпочитает современный дизайн и долговечность.

Каждый вариант выполняет ту же функцию — изоляцию мыла от влаги, но губка выигрывает доступностью и простотой замены.

А что если…

Если у вас мыло ручной работы или косметическое с маслами, особенно важно сохранять его сухим. Такие бруски быстрее размокают и теряют аромат. Губка помогает поддерживать баланс — впитывает лишнюю влагу, но не пересушивает продукт.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Простота и доступность Требуется регулярная замена губки
Защита от размокания Не подходит для декоративных мыльниц с дренажом
Гигиеничность Может терять форму при частом использовании
Экономия мыла Нужно следить за чистотой

FAQ

Можно ли использовать металлическую губку

Нет, она царапает мыльницу и быстро ржавеет. Лучше взять мягкий поролон.

Подойдёт ли губка для закрытых мыльниц

Да, главное — не допускать избытка влаги. Периодически проветривайте контейнер.

Как часто менять губку

Раз в 2-3 недели, в зависимости от частоты использования.

Мифы и правда

  • Миф: губка в мыльнице — не эстетично.
    Правда: если подобрать цвет в тон интерьера, она выглядит аккуратно и почти незаметно.
  • Миф: мыло дольше сохнет на губке.
    Правда: поролон впитывает влагу, ускоряя высыхание.
  • Миф: этот способ годится только для кухни.
    Правда: он отлично работает и в ванной, и на даче.

Интересные факты

  • Первые мыльницы с дренажом появились ещё в XIX веке — их делали из фарфора с отверстиями для стекания воды.
  • Современные поролоновые губки изготавливают из полиуретана, который способен впитать влагу в 20 раз больше собственного веса.
  • Экодизайнеры предлагают использовать переработанные губки как наполнитель для технических салфеток и утеплителей.

Исторический контекст

  • В Древнем Египте мыло хранили на глиняных подставках с песком, чтобы оно не размокало.
  • В Европе XVIII века использовали деревянные мыльницы с прорезями, пропитанными маслом.
  • Поролоновые губки вошли в быт лишь в середине XX века и сразу стали универсальным решением для гигиены и уборки.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шоу-бизнес
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Садоводство, цветоводство
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Земля треснула изнутри: впервые в истории наблюдений зафиксирован разлом плиты в реальном времени
Земля треснула изнутри: впервые в истории наблюдений зафиксирован разлом плиты в реальном времени
Последние материалы
Ошибки при выращивании чеснока: советы агронома Петрова
Honda представила систему Maintenance Minder для контроля техобслуживания
Узбекистан оформил поставку 100 000 тонн хлопка из США
Новый салат с брынзой и картофелем вытесняет классику
Басков устроил скандал на шоу "Ну-ка, все вместе!"
Бигуди сохраняют влагу и объём волос без перегрева — стилисты
Учёные восстановили зубную эмаль с помощью белкового матрикса
Сербия заняла первое место среди поставщиков саженцев винограда — Россельхознадзор
Создание объема волос с помощью фена: пошаговое руководство
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.