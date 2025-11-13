Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тренд, который сделал шторы пережитком: новый формат стирает границы и наполняет ванную светом

Минимализм и стекло формируют стиль ванных 2026 года
4:50
Недвижимость

В 2026 году дизайн ванных комнат отказывается от традиционных штор и дверей в пользу лаконичных стационарных стеклянных панелей. Этот минималистичный тренд уже называют символом нового комфорта — без излишней фурнитуры, с акцентом на простоту и чистоту линий.

Ржавая перекладина для душевой шторы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ржавая перекладина для душевой шторы

Что представляет собой стационарная стеклянная панель

Стационарная панель — это душевое ограждение из закалённого стекла, зафиксированного с помощью U-образных профилей или незаметных клипс. Она не имеет подвижных элементов и выглядит как прозрачная перегородка, которая отделяет душевую зону от остальной части ванной.

Главная идея - лёгкость, простота и визуальная целостность пространства.

Благодаря минимуму деталей такая конструкция идеально подходит для современных интерьеров, особенно ванных комнат небольших размеров, где важна каждая деталь и каждый сантиметр.

Почему панели вытесняют шторы и двери

Причина Преимущество
Минимум фурнитуры Современный и чистый вид, без громоздких рам и направляющих
Естественное освещение Прозрачное стекло пропускает свет, делая помещение визуально просторнее
Простота уборки Отсутствие складок и профилей исключает накопление влаги и грязи
Безопасность Закалённое стекло устойчиво к ударам и не образует острых осколков при повреждении
Универсальный стиль Подходит для любого интерьера — от скандинавского до минималистичного

Основные преимущества стационарных панелей

Простота ухода

Никаких дверец, петель и рельсов, где скапливается грязь — достаточно протереть стекло мягкой губкой.

Функциональность

Панель защищает от брызг при правильно спроектированном уклоне пола и расположении душа.

Эстетика

Создаёт эффект воздушного, светлого пространства, подчеркивает фактуру плитки и сантехники.

Индивидуальность

Можно выбрать прозрачное, матовое, тонированное или даже текстурированное стекло, адаптируя дизайн под себя.

Как правильно установить панель

Несмотря на простоту формы, установка требует профессионального подхода.

  • Толщина стекла должна составлять 8 мм, допустим диапазон от 4 до 10 мм.
  • Монтаж выполняется с помощью U-образных профилей или металлических клипс - это обеспечивает прочность и герметичность.
  • Оптимальное расстояние входа в душевую рассчитывается с учётом планировки и размера помещения.

Важно: для маленьких ванных следует заранее продумать уклон пола, чтобы избежать скопления воды за пределами душевой зоны.

Что нужно учесть перед установкой

Фактор Рекомендация
Размер помещения Убедитесь, что панель не мешает передвижению
Уклон пола Должен быть направлен к сливу, чтобы избежать подтоплений
Поверхность пола Используйте нескользящие покрытия
Монтаж Обязательно доверить установку квалифицированному специалисту
Уход Протирать после душа, чтобы избежать следов воды и известкового налёта

Почему этот тренд выбирают дизайнеры

Стационарные панели стали фаворитом архитекторов и владельцев современных квартир.
Они сочетают практичность, безопасность и стиль, при этом не требуют больших вложений в обслуживание.

Ключевые преимущества

  • визуальное расширение пространства;
  • простота формы при высоком уровне комфорта;
  • долговечность и устойчивость к износу;
  • универсальность в сочетании с любыми материалами — от плитки до мрамора.

Мифы и правда о стационарных панелях

  • Миф: без дверей вода будет заливать всю ванную.
    Правда: при правильном уклоне пола и расположении душа панель защищает от брызг не хуже кабины.
  • Миф: стекло небезопасно.
    Правда: закалённое стекло выдерживает удары и при разрушении не образует острых осколков.
  • Миф: такое решение подходит только для больших ванных.
    Правда: наоборот, панели визуально увеличивают пространство, делая маленькие помещения светлее и просторнее.

Исторический контекст

  • В 1950-60-х годах стандартом считались тканевые и виниловые шторы — недорогие и практичные, но быстро теряющие внешний вид.
  • В 1990-х появились стеклянные душевые кабины с дверями и роликами, символизирующие "люкс-класс".
  • К 2020-м на первый план вышел минимализм, а в 2026 году его вершиной стали стационарные панели - эстетика без излишеств.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
