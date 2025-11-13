Тренд, который сделал шторы пережитком: новый формат стирает границы и наполняет ванную светом

В 2026 году дизайн ванных комнат отказывается от традиционных штор и дверей в пользу лаконичных стационарных стеклянных панелей. Этот минималистичный тренд уже называют символом нового комфорта — без излишней фурнитуры, с акцентом на простоту и чистоту линий.
Стационарная панель — это душевое ограждение из закалённого стекла, зафиксированного с помощью U-образных профилей или незаметных клипс. Она не имеет подвижных элементов и выглядит как прозрачная перегородка, которая отделяет душевую зону от остальной части ванной.
Главная идея - лёгкость, простота и визуальная целостность пространства.
Благодаря минимуму деталей такая конструкция идеально подходит для современных интерьеров, особенно ванных комнат небольших размеров, где важна каждая деталь и каждый сантиметр.
|Причина
|Преимущество
|Минимум фурнитуры
|Современный и чистый вид, без громоздких рам и направляющих
|Естественное освещение
|Прозрачное стекло пропускает свет, делая помещение визуально просторнее
|Простота уборки
|Отсутствие складок и профилей исключает накопление влаги и грязи
|Безопасность
|Закалённое стекло устойчиво к ударам и не образует острых осколков при повреждении
|Универсальный стиль
|Подходит для любого интерьера — от скандинавского до минималистичного
Никаких дверец, петель и рельсов, где скапливается грязь — достаточно протереть стекло мягкой губкой.
Панель защищает от брызг при правильно спроектированном уклоне пола и расположении душа.
Создаёт эффект воздушного, светлого пространства, подчеркивает фактуру плитки и сантехники.
Можно выбрать прозрачное, матовое, тонированное или даже текстурированное стекло, адаптируя дизайн под себя.
Несмотря на простоту формы, установка требует профессионального подхода.
Важно: для маленьких ванных следует заранее продумать уклон пола, чтобы избежать скопления воды за пределами душевой зоны.
|Фактор
|Рекомендация
|Размер помещения
|Убедитесь, что панель не мешает передвижению
|Уклон пола
|Должен быть направлен к сливу, чтобы избежать подтоплений
|Поверхность пола
|Используйте нескользящие покрытия
|Монтаж
|Обязательно доверить установку квалифицированному специалисту
|Уход
|Протирать после душа, чтобы избежать следов воды и известкового налёта
Стационарные панели стали фаворитом архитекторов и владельцев современных квартир.
Они сочетают практичность, безопасность и стиль, при этом не требуют больших вложений в обслуживание.
