Старые рамы на дачу, новые — со скидкой: двойная выгода зимней замены окон

Установить пластиковые окна зимой не только можно, но и во многих случаях выгодно. Главное — соблюдать температурные и технологические условия монтажа.

Можно ли ставить окна зимой

Современные монтажные технологии позволяют устанавливать окна даже при морозе до -15 °C. Это удобно, если вы не хотите ждать весны и хотите избежать очередей у производителей в "высокий" летний сезон. Зимой монтаж идёт быстрее: меньше заказов — короче сроки.

Перед установкой помещение готовят: снимают шторы, убирают мебель, застилают пол. Демонтаж старого окна и установка нового занимают в среднем 10-20 минут, и комната не успевает промёрзнуть. Стены остывают медленнее воздуха, поэтому температура быстро возвращается к нормальной после завершения работ.

Зимняя установка имеет и практическое преимущество — ошибки видно сразу. Любые щели или недочёты в герметизации проявятся сквозняком или наледью, поэтому их можно устранить по горячим следам.

Минусы зимнего монтажа

Есть нюансы, о которых стоит помнить:

при сильных морозах монтажная пена и уплотнители хуже схватываются;

монтаж на улице (например, на балконе) требует осторожности и опыта мастеров;

при температуре ниже -15 °C использовать стандартные пены нельзя — нужны специальные зимние составы;

короткий световой день ограничивает время работы.

Оптимально устанавливать окна при температуре от 0 до -10 °C в помещении или до -5 °C на улице. Главное — доверять монтаж профессионалам, использующим зимние материалы и соблюдающим технологию.

Что делать со старыми окнами

После замены остаются рамы и стеклопакеты. Их нельзя выбрасывать в обычный мусорный контейнер — это крупногабаритный строительный отход. За неправильную утилизацию предусмотрен штраф.

Варианты:

Утилизация через монтажную компанию.

Большинство фирм, устанавливающих окна, предлагают услугу вывоза и утилизации старых рам. Рабочие забирают стеклопакеты и отвозят их на переработку или вторичное использование. Заказ контейнера для строймусора.

Если хотите избавиться самостоятельно, закажите специальный контейнер в управляющей компании или через сервис по вывозу строительных отходов. Повторное использование.

Старые пластиковые окна нередко пригодны для вторичного применения — например, в дачных постройках, теплицах, хозяйственных блоках. Главное — чтобы стеклопакет и фурнитура остались целыми. Продажа или обмен.

На сайтах объявлений можно продать б/у окна по символической цене. Для временных построек или мастерских это экономичное решение: вместо 25 000 руб. за новое окно покупатель платит около 5 000.

Как проходит утилизация

Старые конструкции разбирают: стекло, ПВХ-профиль, резинки и металлические элементы отделяют друг от друга. Стекло дробят и отправляют на переработку, пластик можно переплавить и использовать повторно. Полноценного цикла переработки окон в России пока нет, но вторичное использование помогает сократить объём отходов и нагрузку на полигоны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Выбросить окно в общий контейнер → административный штраф → заказать контейнер или договориться о вывозе с монтажниками. Хранить старые рамы на участке "на всякий случай" → порча и мусор → использовать сразу или продать. Устанавливать окно при -20 °C → пена не полимеризуется, появятся щели → дождаться более мягкой погоды или использовать зимние материалы.

А что если…

…в квартире холодно и нужно срочно заменить окна? Зимний монтаж допустим, но выбирайте подрядчика с опытом "морозных" установок.

…хочется сэкономить? Зимой часто действуют скидки до 30 %, потому что сезон спадов.

…некуда девать старые окна? Попробуйте предложить их дачным сообществам или мастерам, которые делают теплицы и парники.

Таблица "Плюсы и минусы"

Период установки Плюсы Минусы Лето Комфортные условия, быстрый монтаж Высокий спрос, очереди, нет скидок Зима Скидки, быстрые сроки, видно ошибки Нужны зимние материалы, короткий день Повторное использование окон Экономия, экология Не всегда подходят по размеру

FAQ

Можно ли ставить окна при сильном морозе?

Можно, но только при -15 °C и выше, с зимними пенами и квалифицированными мастерами.

Как избавиться от старых окон законно?

Через монтажную компанию или заказав контейнер для строймусора. В бытовой контейнер выбрасывать нельзя.

Можно ли продать старые окна?

Да, особенно если стеклопакеты и фурнитура целые. Такие окна часто используют для теплиц, веранд или мастерских.

Опасно ли ставить зимой для квартиры?

Нет, если монтаж проводится быстро и помещение утеплено. Комната не успевает промёрзнуть.

Мифы и правда

Миф: "Зимой окна ставить нельзя — дом замёрзнет".

Правда: помещение остывает минимально, процесс занимает не больше 20 минут.

Правда: при использовании зимней пены она полимеризуется нормально.

Правда: при использовании зимней пены она полимеризуется нормально.

Правда: их можно продать, использовать на даче или сдать на переработку.

Правда: их можно продать, использовать на даче или сдать на переработку.

Три интересных факта

Зимняя установка часто качественнее, потому что дефекты герметизации проявляются сразу. Средний срок службы пластикового окна — 25-30 лет, а профиль можно перерабатывать до 7 раз. Утилизация одной рамы экономит около 10 кг пластика и несколько килограммов стекла от попадания на свалку.