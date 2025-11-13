Занавески уходят в прошлое: новая душeвая мода превращает обычную ванную в мини-спа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Стеклянные душевые двери становятся популярной заменой занавескам
6:41
Недвижимость

Современная ванная комната уже давно перестала быть просто функциональным пространством. Люди хотят, чтобы она выглядела уютно, стильно и при этом была максимально удобной в ежедневном использовании. Поэтому неудивительно, что старая добрая занавеска для душа всё чаще уступает место более долговечным и эстетичным решениям. Сегодня на первом плане — стеклянные душевые двери, которые постепенно вытесняют и текстиль, и привычные экраны с металлическими профилями.

Душевая кабина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Душевая кабина

Почему стеклянные двери стали новым стандартом

Стеклянные конструкции привлекают своей практичностью. Занавески быстро желтеют, впитывают запахи и становятся прибежищем плесени, а экраны с рамками нередко пропускают воду и требуют тщательного ухода. В отличие от них, двери из закалённого стекла выдерживают ежедневные перепады температуры и сохраняют прозрачность годами.

Они визуально расширяют помещение, делают даже маленькую ванную светлее и аккуратнее. А главное — повышают ценность жилья: обновление душевой зоны — одно из самых простых и заметных улучшений, которое потенциальные покупатели воспринимают как признак современного и ухоженного дома.

Модные форматы стеклянных дверей

Выбор решений сейчас настолько широк, что подобрать модель можно под любую планировку.

Беспрофильные двери

Такие конструкции будто растворяются в пространстве: нет тяжёлых рамок, нет лишних линий, только чистое стекло. Двери открываются мягко, а ухаживать за ними проще простого — никаких рельс, в которых скапливается грязь.

Изогнутые модели

Для душевых поддонов полукруглой формы идеально подходят двери с плавной дугой. Они экономят место, смягчают прямые линии мебели и добавляют пространству более дорогой, "отельный" вид.

Раздвижные решения

Их выбирают там, где распашная дверь мешала бы мебели или упиралась в стену. Панели перемещаются по направляющим, открывая доступ к душу без потери свободного пространства. Если важна симметрия, подойдут двойные раздвижные двери — обе створки подвижные, что удобно в ежедневном использовании.

Конструкции с упором на доступность

Для людей с ограниченной подвижностью делают модели с широким входом, возможностью установки поручней и низкими порогами. Такие варианты повышают безопасность и комфорт, не утяжеляя дизайн.

Безрамные системы — главный тренд

Это вариант для тех, кто хочет добиться максимальной лёгкости. Толстое закалённое стекло создаёт ощущение монолитности и чистоты, а обилие света делает ванную визуально просторнее. Именно такие двери чаще всего выбирают для ванных комнат в стиле спа.

Сравнение популярных форматов

Тип двери Для каких помещений подходит Особенности Уровень ухода
Беспрофильная Средние и большие Эффект лёгкости, визуальная чистота Минимальный
Изогнутая Маленькие ванные, угловые душевые Экономия места, плавные линии Средний
Раздвижная Узкие помещения Не требует места для распашной створки Средний
Безрамная Помещения любого размера Максимальный свет и эстетика Минимальный
Доступная конструкция Семьи с пожилыми или маломобильными людьми Широкий вход, безопасность Зависят от модели

Советы шаг за шагом: как выбрать подходящую дверь

  1. Оцените планировку — важно понимать, в каком направлении может открываться дверь и сколько пространства доступно.

  2. Подберите формат — раздвижной, распашной или безрамный.

  3. Выберите стекло — оптимально закалённое толщиной 6-10 мм.

  4. Определите фурнитуру — нержавеющая сталь прослужит дольше алюминия.

  5. Уточните, требуется ли антиконденсатное покрытие — оно облегчает уход.

  6. Закажите профессиональный замер — точность здесь критически важна.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Неправильный замер → двери не закрываются плотно → вызов замерщика и выбор индивидуального изготовления.
  • Выбор тонкого стекла → повышенная хрупкость → модели с толщиной не менее 6 мм.
  • Дешёвая фурнитура → коррозия через несколько месяцев → стальные петли или ролики премиум-класса.
  • Отсутствие обработки от воды → налёт и потёки → стекло с гидрофобным покрытием.

А что если ванная совсем маленькая

Тогда подойдут:

  • раздвижные двери;
  • изогнутые модели;
  • безрамные варианты с минимальными креплениями.

Они помогут сохранить пространство и не дадут комнате выглядеть тесной.

Плюсы и минусы стеклянных дверей

Плюсы Минусы
Долговечность Более высокая стоимость
Лёгкий уход Требуется профессиональный монтаж
Визуальное расширение пространства Регулярная протирка для блеска
Повышение стоимости жилья Тщательный подбор фурнитуры
Современный вид Возможность запотевания

FAQ

Как выбрать стеклянную дверь для душа?
Ориентируйтесь на планировку, толщину стекла, необходимый тип конструкции и качество фурнитуры.

Сколько стоит установка?
Цена зависит от размера, типа двери и стекла. В среднем — от стоимости бюджетных занавесок до уровня премиум-интерьеров, где требуется индивидуальное изготовление.

Что лучше для маленькой ванной — занавеска или стеклянная дверь?
Стеклянная дверь визуально расширит комнату и уменьшит влажность, тогда как занавеска часто делает пространство темнее и более загруженным.

Мифы и правда

  • Миф: стеклянные двери легко бьются.
    Правда: используется закалённое стекло, которому сложно нанести ущерб в бытовых условиях.
  • Миф: за стеклянными конструкциями сложно ухаживать.
    Правда: достаточно протирать их мягкой тряпкой и использовать средства от водного камня.
  • Миф: такие двери подходят только для больших ванных.
    Правда: раздвижные и изогнутые модели идеальны для маленьких помещений.

3 интересных факта

  1. Закалённое стекло прочнее обычного в 4-5 раз.

  2. Гидрофобные покрытия сокращают время уборки почти вдвое.

  3. Безрамные конструкции популярны благодаря моде на интерьер в стиле спа.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
