Как подарить квартиру и не пожалеть: важные нюансы оформления дарственной

Оформление дарственной у нотариуса считается самым надежным способом передачи недвижимости. Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщил адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев.

Князев отметил, что передача квартиры по договору дарения должна оформляться у нотариуса, так как это гарантирует законность сделки и защищает обе стороны. По его словам, для регистрации достаточно паспорта дарителя, свидетельства о собственности и данных одаряемого.

"Оформлять дарственную лучше всего у нотариуса — это самый безопасный способ. Для сделки требуется документ, подтверждающий право собственности, и паспорт дарителя. Без регистрации в Росреестре договор не вступает в силу, и право собственности не переходит", — пояснил Князев.

Юрист подчеркнул, что нотариус обязательно проверяет состояние дарителя и разъясняет все правовые последствия сделки. Если человек находится в неадекватном состоянии, оформление невозможно.

"Нотариус обязан убедиться, что даритель находится в здравом уме и осознает свои действия. Вся процедура занимает не более часа и проводится в присутствии сторон. При этом нотариус предупреждает, что переданное имущество уже не может быть возвращено", — отметил Князев.

Эксперт добавил, что после заключения договора даритель полностью утрачивает права на недвижимость, а новый собственник может распоряжаться ею по своему усмотрению. По словам Князева, споры чаще всего возникают из-за того, что дарители не до конца осознают необратимость сделки.