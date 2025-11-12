Дом затаил дыхание перед зимой: малозаметные детали решают, выживет он или нет

Эксперт СберСтрахования рассказал, как подготовить дом к зиме

Холодный сезон приближается, и вместе с первыми заморозками владельцам загородных домов стоит задуматься о защите своей недвижимости, об этом рассказал директор проектов СберСтрахования Никита Тырин. Он отметил, что своевременная подготовка строений и инженерных систем помогает избежать серьёзных расходов и неприятных последствий зимой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Батарея

Уход за участком и строениями

По словам эксперта, переменчивая зимняя погода особенно опасна для участков с садами и открытыми постройками. Первым делом необходимо привести в порядок территорию: убрать сухие ветки, листву и мусор, обрезать слабые ветви деревьев. Теплолюбивые растения, напомнил Тырин, лучше укрыть мешковиной или агроволокном. Газон рекомендуется подстричь до пяти-семи сантиметров и внести удобрения с калием и фосфором — это укрепит корневую систему. Садовую мебель и инвентарь желательно хранить в сухом помещении, а при отсутствии такой возможности — использовать водонепроницаемые чехлы.

"Осмотреть кровлю на наличие повреждений, заменить изношенные элементы и обработать металл антикоррозийными составами", — посоветовал специалист.

Желоба и водостоки нужно очистить, а трещины заделать герметиком. На крышах со скатами стоит установить снегозадержатели, чтобы предотвратить резкий сход снега.

Эксперт также рекомендовал проверить стены и отмостку: трещины вокруг окон и по периметру дома нужно устранить, чтобы здание не промерзало. Цоколь важно обработать гидроизоляционным составом, а вентиляционные продухи — оставить открытыми для циркуляции воздуха. Дренажные канавы очищают от мусора, чтобы талая вода не скапливалась у фундамента.

Проверка инженерных систем

Следующий этап подготовки — обслуживание коммуникаций. Как подчеркнул Тырин, отопительная и водопроводная системы требуют внимательного осмотра. Нужно убедиться в отсутствии протечек, ржавчины и засоров. Загрязнения радиаторов снижают теплоотдачу, а при неиспользовании дома зимой воду из системы следует слить. В жилых помещениях трубы утепляют и, при необходимости, добавляют безопасный антифриз на основе пропиленгликоля.

Не стоит забывать и об электросети.

"Важно проверить состояние кабелей, розеток и выключателей, а также убедиться, что все приборы заземлены", — отметил специалист.

В домах со старой алюминиевой проводкой рекомендуется перейти на медную и установить стабилизатор напряжения.

Кроме того, зимой повышается риск перебоев с подачей электричества. Поэтому Тырин советует заранее подготовить генератор, запастись топливом и автономными источниками света — фонарями, свечами и батарейками. Дополнительной мерой защиты дома может стать страхование от стихийных бедствий, аварий и краж, об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".