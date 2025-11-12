Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Места у аварийного выхода дают больше пространства для ног — эксперты по туризму
Эксперты: светильники из камня создают рассеянный свет, снижающий уровень стресса
Трихолог Волков назвал причины старения волос после 40 лет
Обручальные кольца Шамана и Мизулиной обошлись в 600 тысяч
Posco удваивает инвестиции в литиевые проекты — гендиректор Чанг Ин Хва
Селекционеры вывели гибрид свеклы Пабло F1 с повышенной сладостью
Установлено отсутствие родственных видов у птицы кагу — орнитологи
Всё начинается с завтрака — и с этих трёх коварных ошибок
Здоровье Брэда Питта вызывает опасения у Инес де Рамон

Мухи исчезают, а аромат остаётся: растение, которое защищает дом и улучшает вкус еды

Базилик действует на мух как природный репеллент — эксперт Института Эндовитта
5:30
Недвижимость

Аромат свежих трав способен преобразить любое блюдо — они придают еде вкус, наполняют дом приятным запахом и даже украшают интерьер кухни. Но мало кто знает, что некоторые растения могут не только радовать глаз и желудок, но и защищать дом от насекомых. Одним из таких природных помощников является базилик — известная кулинарная пряность, которая обладает ещё и удивительными свойствами природного репеллента.

Мясная муха
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мясная муха

Почему базилик отпугивает мух

Уникальность базилика заключается в его эфирных маслах, содержащих соединения эвгенол, линалоол и эстрагол. Именно они создают насыщенный аромат, который мы воспринимаем как свежий и аппетитный, а вот для мух этот запах невыносим. Поэтому растение служит естественной защитой от насекомых, не требуя химии или аэрозолей.

Кроме того, запах базилика помогает отпугивать не только мух, но и комаров. Достаточно поставить на подоконник или возле плиты горшок с зелёным кустом — и количество назойливых насекомых в помещении заметно уменьшится.

"Базилик эффективно помогает справляться с насекомыми благодаря эфирным соединениям, которые действуют как природный репеллент", — отметила диетолог Института Эндовитта Анжелика Грекко.

Другие полезные свойства базилика

Помимо своей способности защищать от мух, базилик — настоящий кладезь полезных веществ. Его листья богаты антиоксидантами, витаминами A, C и K, а также минеральными элементами, включая железо и магний. Эти компоненты укрепляют иммунную систему, поддерживают здоровье кожи и способствуют нормальной работе сердца.

Базилик также обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, что делает его ценным ингредиентом в рационе. Диетологи часто советуют включать его в питание тем, кто следит за уровнем холестерина и состоянием сосудов.

Сравнение видов базилика

Вид базилика Вкус и аромат Особенности применения
Зелёный (сладкий) Мягкий, сладковатый, с нотами аниса Подходит для пасты, салатов и соусов
Фиолетовый Более насыщенный и пряный Хорош для мясных блюд и маринадов
Тайский Острый, с лёгкой перечной горчинкой Идеален для азиатских блюд и супов
Лимонный С цитрусовым оттенком Используется в десертах и напитках

Советы: как использовать базилик шаг за шагом

  1. Посадите базилик в небольшом горшке и разместите его у окна на солнечной стороне.

  2. Поливайте умеренно, не заливайте — растение не любит избытка влаги.

  3. Регулярно прищипывайте верхушки, чтобы куст становился гуще.

  4. Используйте свежие листья в блюдах сразу после сбора — так они сохраняют максимум пользы.

  5. Для отпугивания мух разместите пучок свежего базилика на столе или рядом с фруктами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранить базилик в холодильнике.
    Последствие: листья быстро теряют аромат и темнеют.
    Альтернатива: поставьте веточки в стакан с водой, как букет, и обновляйте воду каждый день.

  • Ошибка: использовать сушёный базилик для отпугивания мух.
    Последствие: сухие листья не выделяют эфирных масел.
    Альтернатива: применяйте свежие веточки или эфирное масло базилика.

А что если посадить базилик на улице

Если у вас есть сад или балкон, базилик можно высадить в открытый грунт. Он не только украсит грядки, но и защитит овощи от вредителей. Особенно эффективно растение рядом с помидорами и перцем — оно отпугивает тлю и белокрылку. Кроме того, базилик улучшает вкус соседних культур, влияя на их ароматические соединения.

FAQ

Как выбрать базилик в магазине?
Выбирайте пучки с насыщенно-зелёными листьями без пятен и признаков увядания. Аромат должен быть ярким, но не резким.

Можно ли выращивать базилик зимой?
Да, при наличии искусственного освещения. Подойдёт фитолампа и тёплое место без сквозняков.

Сколько стоит базилик?
Цена зависит от региона и сезона: свежий базилик стоит от 50 до 150 рублей за пучок, а семена для посадки — от 20 рублей за пакетик.

Мифы и правда

Миф: базилик — только приправа для итальянской кухни.
Правда: его используют в десятках мировых кухонь, включая индийскую и тайскую.

Миф: сушёный базилик полностью заменяет свежий.
Правда: в сушёном виде теряются многие эфирные масла и часть витаминов.

Миф: эфирное масло базилика нельзя использовать в быту.
Правда: его добавляют в аромалампы и спреи для отпугивания насекомых — главное, соблюдать дозировку.

Интересные факты

  1. В Древней Индии базилик считали священным растением и сажали у входа в дом.

  2. Во Франции листья базилика добавляют даже в сладкие блюда — мороженое и лимонад.

  3. Современные исследования подтверждают, что запах базилика снижает уровень стресса и улучшает настроение.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Домашние животные
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Новости спорта
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Красота и стиль
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Последние материалы
Археологи нашли древнейший комплекс майя в Мексике — Университет Аризоны
Победивший рак Сергей Сафронов осознал скоротечность человеческой жизни
Бренд "Экспедиция" перезапускается под новым названием — основатель Кравцов
Боль в плече при жиме лежа связали с техникой выполнения — тренеры
Базилик действует на мух как природный репеллент — эксперт Института Эндовитта
Журова заявила о готовности России к любым вызовам
Вельветовые брюки стали главным трендом зимы 2025-2026
Звёздная пара Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев разводятся
Эксперты назвали породы собак, которым необходима зимняя одежда
Алсу призвала Оксану Самойлову простить Джигана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.