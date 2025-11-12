Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осетинский пирог с картофелем и сыром вошёл в топ блюд недели — Яндекс.Кухня
Honda отзывает 406 тысяч автомобилей Civic из-за дефекта
Летом 2026 в моде будут мини-юбки и юбки-баллоны — британский Vogue
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Сати Казанова залила платье молоком перед концертом
Динамические и статические упражнения активируют глубокие мышцы — физиологи
Япония озвучила позицию по Украине, но по "Сахалину-2" ушла от ответа — ТАСС
Кошка бьет лапой по воде в миске: зоопсихологи назвали это инстинктивной проверкой
Мыло и сода помогут вернуть акриловой ванне первозданный вид

Ёлка будущего уже здесь: одна минута — и дом превращается в рождественскую витрину

Новая технология Flip Tree упростила сборку рождественских ёлок — дизайнеры
6:06
Недвижимость

Современные технологии добрались даже до рождественского декора. Американский бренд Balsam Hill представил искусственную ель Flip Tree Fraser Fir, которая устанавливается буквально за 60 секунд. И это не рекламный трюк: дерево действительно раскладывается и фиксируется на колёсной подставке одним движением.

Новогодняя ёлка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новогодняя ёлка

Ёлка, которую можно “перевернуть”

Технология Flip Tree разработана специально для удобной сборки и хранения. Нижняя часть дерева складывается вверх ногами и фиксируется в холщовом чехле. Чтобы поставить ёлку, достаточно выкатить её из сумки, разблокировать педаль и перевернуть — ветви сами встают на место. Благодаря колёсам конструкцию можно перемещать по дому, не разбирая.

"Я выкатил ёлку из коробки, снял чехол, заблокировал колёса, нажал на педаль и установил дерево за минуту", — поделилась впечатлением Бет Крэнстон.

Распушивание веток заняло немного больше времени, но в комплект входят перчатки, которые делают этот процесс комфортным и безопасным.

Реалистичная хвоя и продуманная конструкция

Ель Flip Tree имитирует пихту Фрейзера — один из самых популярных видов новогодних деревьев в США. Хвоя двухцветная: верхняя часть зелёная, нижняя серебристо-зелёная, благодаря чему дерево выглядит максимально естественно.

Оснащение впечатляет:

  • до 1320 светодиодных ламп в зависимости от модели;
  • встроенная проводка внутри ствола (никаких проводов между ветками);
  • пульт управления и ножная педаль;
  • варианты подсветки — от классического белого до многоцветного «Twinkly Show» с управлением через приложение.

Кроме того, ёлка доступна в шести высотах — от 1,7 до 3,6 метра. На модели высотой 2,3 метра установлено более 3400 веточек, что делает её гораздо пышнее, чем у конкурентов.

Прочность и устойчивость

Несмотря на систему переворота и колёсную основу, дерево оказалось удивительно устойчивым.

"Я толкала и слегка ударяла по стволу — оно раскачивалось, но всегда возвращалось в центр", — отметила Бет Крэнстон.

Верхняя часть выдержала тяжёлую звезду без малейшего прогиба, но нижние ветви оказались менее жёсткими — крупные керамические игрушки лучше размещать ближе к стволу.

Быстрая сборка, простое хранение

Разобрать Flip Tree так же легко, как и установить. Ветви нужно лишь слегка прижать, и дерево помещается в комплектные сумки для хранения. Колёса упрощают транспортировку, особенно по твёрдому полу. Единственный минус — вес: почти 34 кг, поэтому спустить ёлку в подвал или на чердак удобнее вдвоём.

Плюсы и минусы Balsam Hill Flip Tree

Что нравится Что не нравится
Устанавливается за 1 минуту Очень тяжёлая (74 фунта / ~34 кг)
Реалистичная хвоя и пышный силуэт Дорогая (от $899)
Удобная колёсная база Нижние ветви менее прочные
Встроенные гирлянды и пульт Требует места для хранения
Комплект перчаток и сумок Есть зазор между полом и ветками

Сравнение моделей Balsam Hill

Модель Высота Кол-во веточек Подсветка Цена
Fraser Fir Flip Tree 7,5 фута (2,3 м) 3 424 LED / Twinkly от $899
Classic Blue Spruce 7 футов (2,1 м) 2 500 LED от $549

Classic Blue Spruce дешевле почти вдвое и подходит тем, кто предпочитает традиционный вариант без переворота. Однако у Flip Tree преимущество в скорости установки и реалистичности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать дешёвую ёлку с пластиковыми ветками.
    Последствие: хрупкость, неестественный вид, быстрая деформация.
    Альтернатива: инвестировать в качественную модель с литой хвоей и встроенной подсветкой.

А что если…

Если разместить ёлку прямо на том же этаже, где она стоит, — можно обойти главный минус Flip Tree, связанный с тяжестью. В таком случае её установка и хранение займут буквально пару минут — идеальное решение для тех, кто не любит тратить часы на сборку декора.

FAQ

Сколько времени занимает установка?
Около одной минуты, без учёта распушивания веток.

Можно ли собрать её в одиночку?
Да, но переносить по лестнице лучше вдвоём.

Какая модель оптимальна по соотношению цена/качество?
Для ценителей удобства — Flip Tree, для экономных — Classic Blue Spruce.

Мифы и правда

Миф: искусственная ёлка всегда выглядит ненатурально.
Правда: литая хвоя Flip Tree визуально неотличима от настоящей.

Миф: быстрое дерево — значит хрупкое.
Правда: Flip Tree выдерживает тяжёлые украшения и активные праздники с детьми.

Три интересных факта

  1. Технология Flip Tree запатентована и применяется только Balsam Hill.

  2. Ветви окрашиваются вручную в два оттенка для максимальной реалистичности.

  3. Каждая ёлка проходит тест на устойчивость и нагрузку до 5 кг на верхнюю ветвь.

Исторический контекст

Идея искусственной рождественской ёлки появилась ещё в XIX веке в Германии: первые модели изготавливались из зелёных перьев, прикреплённых к проволоке. В XX веке в США и Европе начали использовать алюминиевые каркасы и пластиковую хвою — символ модернизации и отказа от вырубки живых деревьев.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Красота и стиль
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Наука и техника
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Недвижимость
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
Последние материалы
Япония озвучила позицию по Украине, но по "Сахалину-2" ушла от ответа — ТАСС
Кошка бьет лапой по воде в миске: зоопсихологи назвали это инстинктивной проверкой
Мыло и сода помогут вернуть акриловой ванне первозданный вид
Мытьё сырой курицы признали опасной привычкой — Совет по пищевой безопасности
Самойлова анонсировала музыкальную карьеру после развода
Дерматологи рассказали, как защитить кожу от сухости зимой
Яблочная начинка сохраняет сочность мяса гуся — кулинары
Toyota и Suzuki направили 11 млрд долларов на заводы в Индии
Возможна геомагнитная буря G3 в ближайшие сутки
Певица Надежда Кадышева передаёт часть концертов наследнику
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.