Рынок аренды меняется: теперь деньги приходят раньше, чем арендатор получает ключи

Сервис "Яндекс Аренда" расширил программу авансовых выплат для риелторов: теперь возможность получить деньги ещё до сдачи квартиры появилась не только в столичных регионах, но и в Казани. Нововведение уже называют важным шагом в развитии рынка долгосрочной аренды в регионах.
Если раньше авансовые выплаты риелторам действовали только в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, то теперь программа охватывает ещё 12 крупных городов России. Среди них — Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Тюмень, Уфа, Красноярск и Новосибирск.
Агенты-партнёры могут получить до 14 тысяч рублей авансом — ещё до того, как арендатор въедет в квартиру. Оставшаяся часть вознаграждения выплачивается после фактического заселения жильца.
"Это поможет риелторам стабилизировать доходы и быстрее окупать вложения в продвижение объектов", — пояснили в пресс-службе Яндекс Аренды.
Выплаты доступны агентам, которые сотрудничают с сервисом по формату "под ключ". Это значит, что Яндекс Аренда берёт на себя все этапы сдачи жилья:
За такую комплексную услугу агент получает 70% от суммы первой арендной платы и 10% — за каждую последующую пересдачу квартиры.
Кроме того, в сервисе предусмотрены финансовая защита и страховка для арендодателей, что делает процесс безопаснее для всех участников сделки.
Партнёры "Яндекс Аренды" могут выбрать один из трёх форматов работы:
Аренда "под ключ” с авансом. Агент передаёт сервису ведение сделки, получает аванс до 14 тыс. рублей и дальнейшие выплаты по итогам сдачи жилья.
Самостоятельное ведение сделки. Подходит профессионалам, которые хотят контролировать каждый этап — от показа квартиры до выбора жильца. Вознаграждение составляет 70% от первой арендной платы и 50% за повторную сдачу.
Подбор квартир для арендаторов. Риелтор помогает жильцам найти вариант из базы сервиса и получает фиксированные 7 000 рублей после заселения арендатора.
Таким образом, каждый агент может выбрать схему, которая соответствует его уровню вовлечённости и опыту.
Эксперты отмечают, что новая схема выгодна обеим сторонам. Для Яндекс Аренды это способ расширить сеть партнёров и укрепить позиции в регионах, а для риелторов — возможность снизить финансовые риски. Аванс помогает агентам покрывать расходы на рекламу, транспорт и фотосъёмку, не дожидаясь завершения сделки. Это особенно актуально для новичков, которые только начинают работать с платформой, сообщает inkazan.ru.
"Такие условия создают предсказуемость дохода и стимулируют риелторов активнее работать с качественными объектами", — отметил аналитик рынка недвижимости Алексей Кузьмин.
Если система авансовых выплат приживётся в регионах, сервис может стать новым стандартом работы на рынке аренды. Для риелторов это шанс стабилизировать доход, а для владельцев квартир — гарантия, что их недвижимость будет сдана быстро и безопасно.
|Плюсы
|Минусы
|Ускоренные выплаты риелторам
|Аванс доступен только партнёрам сервиса
|Финансовая защита сделок
|Требуется соблюдение формата "под ключ"
|Рост доверия к онлайн-площадкам
|Комиссия распределяется поэтапно
|Поддержка арендаторов и собственников
|Меньше свободы у независимых агентов
Как получить аванс?
Нужно стать партнёром "Яндекс Аренды" и оформить объект по формату "под ключ".
Можно ли участвовать в нескольких программах сразу?
Да, агент вправе совмещать работу по разным направлениям — например, вести часть сделок самостоятельно и часть через платформу.
Безопасно ли получать выплаты через сервис?
Да. Все расчёты проходят официально, с подтверждением сделки и страхованием ответственности.
Миф: сервис платит риелторам независимо от результата.
Правда: аванс выдается только после подтверждения готовности квартиры и заключения договора с собственником.
Миф: участие доступно только крупным агентствам.
Правда: подключиться могут и частные риелторы, прошедшие регистрацию в системе.
Сервис "Яндекс Аренда" использует технологию 3D-туров, что увеличивает количество просмотров квартир на 40%.
Пилотная программа авансовых выплат стартовала в Москве в 2023 году и показала рост числа сделок на 25%.
В Казани количество активных предложений аренды на платформе уже превысило 15 тысяч объектов.
Российский рынок аренды жилья постепенно цифровизируется. Онлайн-сервисы берут на себя функции агентств — от подбора арендаторов до страхования. Программа авансовых выплат стала логичным шагом: она объединяет преимущества традиционного агентского подхода и прозрачность цифровых инструментов, делая работу риелторов быстрее и безопаснее.
