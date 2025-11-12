Рынок аренды меняется: теперь деньги приходят раньше, чем арендатор получает ключи

Авансы риелторам теперь доступны в 12 крупных городах России — Яндекс Аренда

Недвижимость

Сервис "Яндекс Аренда" расширил программу авансовых выплат для риелторов: теперь возможность получить деньги ещё до сдачи квартиры появилась не только в столичных регионах, но и в Казани. Нововведение уже называют важным шагом в развитии рынка долгосрочной аренды в регионах.

Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр квартиры перед покупкой

Авансы теперь доступны в 12 городах

Если раньше авансовые выплаты риелторам действовали только в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, то теперь программа охватывает ещё 12 крупных городов России. Среди них — Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Тюмень, Уфа, Красноярск и Новосибирск.

Агенты-партнёры могут получить до 14 тысяч рублей авансом — ещё до того, как арендатор въедет в квартиру. Оставшаяся часть вознаграждения выплачивается после фактического заселения жильца.

"Это поможет риелторам стабилизировать доходы и быстрее окупать вложения в продвижение объектов", — пояснили в пресс-службе Яндекс Аренды.

Как работает схема

Выплаты доступны агентам, которые сотрудничают с сервисом по формату "под ключ". Это значит, что Яндекс Аренда берёт на себя все этапы сдачи жилья:

создание объявления с 3D-туром и профессиональными фото;

продвижение квартиры на площадке;

поиск и проверку арендаторов;

заключение официального договора аренды;

сопровождение собственников и жильцов онлайн после заселения.

За такую комплексную услугу агент получает 70% от суммы первой арендной платы и 10% — за каждую последующую пересдачу квартиры.

Кроме того, в сервисе предусмотрены финансовая защита и страховка для арендодателей, что делает процесс безопаснее для всех участников сделки.

Альтернативные схемы сотрудничества

Партнёры "Яндекс Аренды" могут выбрать один из трёх форматов работы:

Аренда "под ключ” с авансом. Агент передаёт сервису ведение сделки, получает аванс до 14 тыс. рублей и дальнейшие выплаты по итогам сдачи жилья. Самостоятельное ведение сделки. Подходит профессионалам, которые хотят контролировать каждый этап — от показа квартиры до выбора жильца. Вознаграждение составляет 70% от первой арендной платы и 50% за повторную сдачу. Подбор квартир для арендаторов. Риелтор помогает жильцам найти вариант из базы сервиса и получает фиксированные 7 000 рублей после заселения арендатора.

Таким образом, каждый агент может выбрать схему, которая соответствует его уровню вовлечённости и опыту.

Зачем сервису авансовые выплаты

Эксперты отмечают, что новая схема выгодна обеим сторонам. Для Яндекс Аренды это способ расширить сеть партнёров и укрепить позиции в регионах, а для риелторов — возможность снизить финансовые риски. Аванс помогает агентам покрывать расходы на рекламу, транспорт и фотосъёмку, не дожидаясь завершения сделки. Это особенно актуально для новичков, которые только начинают работать с платформой, сообщает inkazan.ru.

"Такие условия создают предсказуемость дохода и стимулируют риелторов активнее работать с качественными объектами", — отметил аналитик рынка недвижимости Алексей Кузьмин.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: работать без официального посредника или договора.

Последствие: риск неполучения вознаграждения и конфликтов с клиентами.

Альтернатива: сотрудничество с агрегатором, гарантирующим выплаты и страхование сделки.

А что если…

Если система авансовых выплат приживётся в регионах, сервис может стать новым стандартом работы на рынке аренды. Для риелторов это шанс стабилизировать доход, а для владельцев квартир — гарантия, что их недвижимость будет сдана быстро и безопасно.

Плюсы и минусы схемы

Плюсы Минусы Ускоренные выплаты риелторам Аванс доступен только партнёрам сервиса Финансовая защита сделок Требуется соблюдение формата "под ключ" Рост доверия к онлайн-площадкам Комиссия распределяется поэтапно Поддержка арендаторов и собственников Меньше свободы у независимых агентов

FAQ

Как получить аванс?

Нужно стать партнёром "Яндекс Аренды" и оформить объект по формату "под ключ".

Можно ли участвовать в нескольких программах сразу?

Да, агент вправе совмещать работу по разным направлениям — например, вести часть сделок самостоятельно и часть через платформу.

Безопасно ли получать выплаты через сервис?

Да. Все расчёты проходят официально, с подтверждением сделки и страхованием ответственности.

Мифы и правда

Миф: сервис платит риелторам независимо от результата.

Правда: аванс выдается только после подтверждения готовности квартиры и заключения договора с собственником.

Миф: участие доступно только крупным агентствам.

Правда: подключиться могут и частные риелторы, прошедшие регистрацию в системе.

Три интересных факта

Сервис "Яндекс Аренда" использует технологию 3D-туров, что увеличивает количество просмотров квартир на 40%. Пилотная программа авансовых выплат стартовала в Москве в 2023 году и показала рост числа сделок на 25%. В Казани количество активных предложений аренды на платформе уже превысило 15 тысяч объектов.

Исторический контекст

Российский рынок аренды жилья постепенно цифровизируется. Онлайн-сервисы берут на себя функции агентств — от подбора арендаторов до страхования. Программа авансовых выплат стала логичным шагом: она объединяет преимущества традиционного агентского подхода и прозрачность цифровых инструментов, делая работу риелторов быстрее и безопаснее.