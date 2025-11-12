Государство пересчитает любовь: чем больше колыбелей, тем ниже ставка по кредиту

В России готовят изменения в одной из самых популярных государственных программ — льготной семейной ипотеке. В Госдуме обсуждают законопроект, который установит размер процентной ставки в зависимости от количества детей. Идея проста: чем больше детей в семье, тем ниже ставка.
Как рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, правительство планирует сделать семейную ипотеку более гибкой и адресной.
"Сейчас обсуждается снижение ставки до 4% для семей, где родился третий ребенок, сохранение на уровне 6% для семей с двумя детьми и повышение до 10 или 12%, где один ребенок", — заявил Анатолий Аксаков.
Таким образом, поддержка будет направлена прежде всего на многодетные семьи. Для тех, у кого больше трёх детей, может быть предусмотрена ещё более низкая ставка — вопрос пока находится на рассмотрении.
По словам депутата, закон о дифференцированной ставке по семейной ипотеке планируют принять до конца 2025 года, а вступить он должен в начале следующего. То есть семьи, планирующие покупку жилья, смогут воспользоваться новыми условиями уже в 2026 году.
С 2020 года семейная ипотека стала одной из самых востребованных программ господдержки. В июле 2024 года её продлили до 2030 года. Сейчас она предусматривает ставку до 6% и доступна для следующих категорий:
Эти условия действуют при покупке жилья на первичном рынке или при строительстве собственного дома.
Эксперты отмечают, что новая система ставок может существенно повлиять на рынок ипотеки. Снижение до 4% для семей с тремя детьми станет реальной помощью, ведь на длительном сроке это экономия в сотни тысяч рублей. В то же время повышение ставки для семей с одним ребёнком до 10-12% может ограничить доступность жилья для части молодых родителей. Однако инициатива направлена на стимулирование рождаемости и поддержку больших семей, сообщает rosbalt.ru.
"Чем больше детей, тем выше нагрузка на семью — и тем больше должна быть поддержка государства", — подчеркнул Анатолий Аксаков.
|Категория семьи
|Текущая ставка
|Предлагаемая ставка
|Один ребёнок
|6%
|10-12%
|Двое детей
|6%
|6%
|Трое детей
|6%
|4%
|Четверо и более детей
|6%
|ниже 4% (в обсуждении)
Если дифференциация ставок заработает, это может стать новым инструментом демографической политики. Государство фактически будет поощрять рождение третьего и последующих детей снижением ипотечной нагрузки. При этом семьи с одним ребёнком сохранят возможность взять обычную льготную ипотеку под рыночную ставку, но без дополнительных преференций.
|Плюсы
|Минусы
|Поддержка многодетных семей
|Повышение нагрузки на семьи с одним ребёнком
|Стимулирование рождаемости
|Возможное сокращение спроса на жильё
|Более адресное распределение помощи
|Необходимость перерасчёта старых договоров
Когда начнёт действовать новая система?
Предположительно, с 2026 года, после принятия закона в конце 2025-го.
Что будет с уже оформленными кредитами?
По словам депутатов, ранее выданные ипотеки сохранят условия, но семьи с тремя детьми смогут подать заявление на перерасчёт ставки.
Можно ли будет объединять программы — например, семейную и сельскую ипотеку?
Да, при соблюдении условий обеих программ, но конечная ставка рассчитывается индивидуально банком.
Миф: государство отменяет льготную ипотеку.
Правда: программа продлена до 2030 года, меняется только принцип расчёта ставки.
Миф: повышение ставки коснётся всех.
Правда: затронет только семьи с одним ребёнком, для остальных условия улучшатся.
Семейная ипотека стала самой популярной программой господдержки — ею уже воспользовались более 1,5 млн семей.
В среднем по России каждая третья льготная ипотека оформляется именно по семейной программе.
В 2026 году планируется запустить аналогичные механизмы поддержки для многодетных семей при покупке земли и строительстве домов.
Программа семейной ипотеки действует с 2018 года и изначально охватывала только семьи с двумя детьми. Со временем условия расширили, а ставки снизили. Новая реформа делает программу ещё более адресной: государство переходит от универсальных льгот к гибкой системе поддержки, где учитываются реальные потребности конкретных семей.
Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.