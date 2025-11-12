Государство пересчитает любовь: чем больше колыбелей, тем ниже ставка по кредиту

Снижение ставки по ипотеке направлено на поддержку многодетных — Аксаков

5:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России готовят изменения в одной из самых популярных государственных программ — льготной семейной ипотеке. В Госдуме обсуждают законопроект, который установит размер процентной ставки в зависимости от количества детей. Идея проста: чем больше детей в семье, тем ниже ставка.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Покупка квартиры

Новая логика ипотечных ставок

Как рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, правительство планирует сделать семейную ипотеку более гибкой и адресной.

"Сейчас обсуждается снижение ставки до 4% для семей, где родился третий ребенок, сохранение на уровне 6% для семей с двумя детьми и повышение до 10 или 12%, где один ребенок", — заявил Анатолий Аксаков.

Таким образом, поддержка будет направлена прежде всего на многодетные семьи. Для тех, у кого больше трёх детей, может быть предусмотрена ещё более низкая ставка — вопрос пока находится на рассмотрении.

Когда вступит в силу

По словам депутата, закон о дифференцированной ставке по семейной ипотеке планируют принять до конца 2025 года, а вступить он должен в начале следующего. То есть семьи, планирующие покупку жилья, смогут воспользоваться новыми условиями уже в 2026 году.

Семейная ипотека: что действует сейчас

С 2020 года семейная ипотека стала одной из самых востребованных программ господдержки. В июле 2024 года её продлили до 2030 года. Сейчас она предусматривает ставку до 6% и доступна для следующих категорий:

семьи с ребёнком в возрасте до 6 лет включительно;

семьи с ребёнком-инвалидом до 18 лет;

семьи с двумя и более детьми до 18 лет.

Эти условия действуют при покупке жилья на первичном рынке или при строительстве собственного дома.

Как изменится доступность жилья

Эксперты отмечают, что новая система ставок может существенно повлиять на рынок ипотеки. Снижение до 4% для семей с тремя детьми станет реальной помощью, ведь на длительном сроке это экономия в сотни тысяч рублей. В то же время повышение ставки для семей с одним ребёнком до 10-12% может ограничить доступность жилья для части молодых родителей. Однако инициатива направлена на стимулирование рождаемости и поддержку больших семей, сообщает rosbalt.ru.

"Чем больше детей, тем выше нагрузка на семью — и тем больше должна быть поддержка государства", — подчеркнул Анатолий Аксаков.

Сравнение ставок

Категория семьи Текущая ставка Предлагаемая ставка Один ребёнок 6% 10-12% Двое детей 6% 6% Трое детей 6% 4% Четверо и более детей 6% ниже 4% (в обсуждении)

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: делать ставку одинаковой для всех категорий семей.

Последствие: программа теряет адресность и не стимулирует рождаемость.

Альтернатива: ввести гибкую шкалу — чем больше детей, тем дешевле кредит.

А что если…

Если дифференциация ставок заработает, это может стать новым инструментом демографической политики. Государство фактически будет поощрять рождение третьего и последующих детей снижением ипотечной нагрузки. При этом семьи с одним ребёнком сохранят возможность взять обычную льготную ипотеку под рыночную ставку, но без дополнительных преференций.

Плюсы и минусы реформы

Плюсы Минусы Поддержка многодетных семей Повышение нагрузки на семьи с одним ребёнком Стимулирование рождаемости Возможное сокращение спроса на жильё Более адресное распределение помощи Необходимость перерасчёта старых договоров

FAQ

Когда начнёт действовать новая система?

Предположительно, с 2026 года, после принятия закона в конце 2025-го.

Что будет с уже оформленными кредитами?

По словам депутатов, ранее выданные ипотеки сохранят условия, но семьи с тремя детьми смогут подать заявление на перерасчёт ставки.

Можно ли будет объединять программы — например, семейную и сельскую ипотеку?

Да, при соблюдении условий обеих программ, но конечная ставка рассчитывается индивидуально банком.

Мифы и правда

Миф: государство отменяет льготную ипотеку.

Правда: программа продлена до 2030 года, меняется только принцип расчёта ставки.

Миф: повышение ставки коснётся всех.

Правда: затронет только семьи с одним ребёнком, для остальных условия улучшатся.

Три интересных факта

Семейная ипотека стала самой популярной программой господдержки — ею уже воспользовались более 1,5 млн семей. В среднем по России каждая третья льготная ипотека оформляется именно по семейной программе. В 2026 году планируется запустить аналогичные механизмы поддержки для многодетных семей при покупке земли и строительстве домов.

Исторический контекст

Программа семейной ипотеки действует с 2018 года и изначально охватывала только семьи с двумя детьми. Со временем условия расширили, а ставки снизили. Новая реформа делает программу ещё более адресной: государство переходит от универсальных льгот к гибкой системе поддержки, где учитываются реальные потребности конкретных семей.