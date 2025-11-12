Мисселинг под контролем: как защититься от навязанных услуг при сотрудничестве с брокером

Внедрен закон против мисселинга в сфере брокерских услуг — ОСН

С ноября 2025 года брокеры обязаны информировать клиентов о рисках, связанных с инвестициями, и не навязывать дополнительные финансовые услуги. Эти изменения в законодательстве должны обеспечить более прозрачные и безопасные условия для взаимодействия клиентов с финансовыми учреждениями. Однако, несмотря на введение новых правил, их применение вызывает определённые трудности.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

Об этом сообщает издание "Общественная служба новостей". По словам эксперта, директора агентства недвижимости "Самолёт Плюс" Артема Дроботенко, проблемы, связанные с реализацией новых правил, уже стали очевидны. Одним из самых острых вопросов остаётся правильная оценка риска клиентов, а также способы предотвращения так называемого мисселинга — навязывания продуктов, не соответствующих реальным потребностям клиента.

Мисселинг в практике брокеров: сложности с внедрением новых норм

Мисселинг — это процесс, при котором клиенту предлагается продукт, не соответствующий его финансовому положению и инвестиционным целям. В законодательстве уже предусмотрены меры по борьбе с этим явлением, однако, как отметил Артем Дроботенко, до сих пор не ясно, как именно новые требования должны быть внедрены на практике. Согласно закону, брокеры должны более тщательно оценивать риск-профиль клиента, но это влечет за собой целый ряд организационных и технических сложностей.

"Нужно жестко подходить к оценке не только портфеля клиента, но и его риск-профиля. Это требует индивидуального подхода, личного взаимодействия с каждым клиентом", — отметил Дроботенко. Важно, чтобы такие проверки проводились с участием квалифицированных специалистов, способных грамотно оценить финансовое положение и потребности клиента.

Проблемы с квалификацией сотрудников

Особое внимание стоит уделить квалификации сотрудников, которые будут заниматься продажей инвестиционных продуктов. Если в компании на должности, связанные с розничными продажами, работают люди, которые плохо понимают сам продукт, то риск ошибок, связанных с неверной оценкой потребностей клиента, возрастает. Эксперт подчеркивает, что в будущем случаи мисселинга и неправильных продаж могут стать более частыми, если не будет уделяться должного внимания подготовке специалистов, сообщает Общественная Служба Новостей.

В то же время, по мнению Дроботенко, одной из ключевых проблем является недостаточная квалификация работников на местах, которые должны не только продавать продукты, но и грамотно оценивать риски. Ведь только профессионал может правильно определить, какие инвестиции подходят конкретному клиенту, а какие нет.

Риски для бизнеса: что должно измениться

В долгосрочной перспективе недочёты в организации продаж могут привести к росту случаев мисселинга, неправильной оценки клиентов и их риск-профиля. Это, в свою очередь, негативно скажется на репутации финансовых компаний и приведет к правовым последствиям. Сложности с внедрением новых норм показывают, что в бизнесе ещё предстоит серьезная работа по пересмотру подходов к клиентским сделкам.