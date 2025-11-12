Мисселинг под контролем: как защититься от навязанных услуг при сотрудничестве с брокером

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
С ноября 2025 года брокеры обязаны информировать клиентов о рисках, связанных с инвестициями, и не навязывать дополнительные финансовые услуги. Эти изменения в законодательстве должны обеспечить более прозрачные и безопасные условия для взаимодействия клиентов с финансовыми учреждениями. Однако, несмотря на введение новых правил, их применение вызывает определённые трудности.

Об этом сообщает издание "Общественная служба новостей". По словам эксперта, директора агентства недвижимости "Самолёт Плюс" Артема Дроботенко, проблемы, связанные с реализацией новых правил, уже стали очевидны. Одним из самых острых вопросов остаётся правильная оценка риска клиентов, а также способы предотвращения так называемого мисселинга — навязывания продуктов, не соответствующих реальным потребностям клиента.

Мисселинг в практике брокеров: сложности с внедрением новых норм

Мисселинг — это процесс, при котором клиенту предлагается продукт, не соответствующий его финансовому положению и инвестиционным целям. В законодательстве уже предусмотрены меры по борьбе с этим явлением, однако, как отметил Артем Дроботенко, до сих пор не ясно, как именно новые требования должны быть внедрены на практике. Согласно закону, брокеры должны более тщательно оценивать риск-профиль клиента, но это влечет за собой целый ряд организационных и технических сложностей.

"Нужно жестко подходить к оценке не только портфеля клиента, но и его риск-профиля. Это требует индивидуального подхода, личного взаимодействия с каждым клиентом", — отметил Дроботенко. Важно, чтобы такие проверки проводились с участием квалифицированных специалистов, способных грамотно оценить финансовое положение и потребности клиента.

Проблемы с квалификацией сотрудников

Особое внимание стоит уделить квалификации сотрудников, которые будут заниматься продажей инвестиционных продуктов. Если в компании на должности, связанные с розничными продажами, работают люди, которые плохо понимают сам продукт, то риск ошибок, связанных с неверной оценкой потребностей клиента, возрастает. Эксперт подчеркивает, что в будущем случаи мисселинга и неправильных продаж могут стать более частыми, если не будет уделяться должного внимания подготовке специалистов, сообщает Общественная Служба Новостей.

В то же время, по мнению Дроботенко, одной из ключевых проблем является недостаточная квалификация работников на местах, которые должны не только продавать продукты, но и грамотно оценивать риски. Ведь только профессионал может правильно определить, какие инвестиции подходят конкретному клиенту, а какие нет.

Риски для бизнеса: что должно измениться

В долгосрочной перспективе недочёты в организации продаж могут привести к росту случаев мисселинга, неправильной оценки клиентов и их риск-профиля. Это, в свою очередь, негативно скажется на репутации финансовых компаний и приведет к правовым последствиям. Сложности с внедрением новых норм показывают, что в бизнесе ещё предстоит серьезная работа по пересмотру подходов к клиентским сделкам.

