Ключевая ставка падает, но жильё недосягаемо: опрос показал реальность ипотечных надежд

Россияне считают снижение ставок по ипотеке незначительным — Финансы Mail

3:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Недавний опрос, проведённый редакцией "Финансы Mail", показал: россияне крайне скептически оценивают влияние снижения ключевой ставки Центрального банка на ипотечный рынок.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Наследство и ипотека

Реакция россиян на снижение ставки

Лишь 1,34% респондентов заметили хоть небольшое снижение ипотечных ставок после изменения политики ЦБ. Ещё 2,01% заняли нейтральную позицию, отметив, что многое зависит от региона и конкретного банка. Более осторожный оптимизм проявили 3,19% участников, указавших, что проценты действительно немного снижаются, но при этом сокращаются и госпрограммы.

На этом позитив закончился: 13,7% считают ситуацию скорее негативной — льготные программы сворачиваются, а условия получения кредита становятся всё жёстче, сообщает Газета.Ru.

Ипотека как недостижимая цель

Главное настроение опроса — разочарование. Почти 45% опрошенных заявили, что покупка жилья остаётся "недостижимой" из-за роста цен. Ещё 33,5% уверены: ипотека давно перестала быть вариантом для "обычных" семей.

Непонятно, почему программа семейной ипотеки работает только с новостройками, написали участники опроса.

"Это удовольствие не для бедных семей", — добавили другие респонденты.

Скепсис к политике ЦБ

Отвечая на вопрос, как снижение ключевой ставки отразится на ипотеке, мнения разделились:

6,44% верят, что кредиты действительно станут доступнее;

5,92% считают, что банки компенсируют потери за счёт комиссий;

17% убеждены, что эффект будет временным — рост цен на жильё "съест" снижение ставок;

1,65% думают, что выигрывают только крупные заёмщики;

20,4% уверены, что никакого реального эффекта не будет, а снижение ставки — лишь имитация активности.

Без господдержки — никак

Самая многочисленная группа участников (31,89%) уверена: без помощи государства семьи не смогут справиться с выплатами по ипотеке. 16,02% отметили, что всё зависит не от ставок, а от уровня доходов, ведь даже при снижении процентов ежемесячные платежи остаются неподъёмными.

Многие добавили, что "застройщики поднимут цены за квадрат", а значит, потенциальная выгода для покупателей исчезнет.

Контекст

24 октября Банк России в четвёртый раз за год снизил ключевую ставку — до 16,5% годовых. Несмотря на это, рынок недвижимости, по мнению граждан, не демонстрирует признаков реального облегчения.

Результаты опроса ясно показывают: снижение ключевой ставки само по себе не возвращает россиянам уверенности в доступности жилья. Для большинства ипотека остаётся финансовым риском, а не возможностью. Пока цены растут, а программы поддержки сокращаются, оптимизм на рынке жилья остаётся скорее формальностью, чем отражением реальных ожиданий.