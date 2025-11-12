Ключевая ставка падает, но жильё недосягаемо: опрос показал реальность ипотечных надежд

Недавний опрос, проведённый редакцией "Финансы Mail", показал: россияне крайне скептически оценивают влияние снижения ключевой ставки Центрального банка на ипотечный рынок.
Лишь 1,34% респондентов заметили хоть небольшое снижение ипотечных ставок после изменения политики ЦБ. Ещё 2,01% заняли нейтральную позицию, отметив, что многое зависит от региона и конкретного банка. Более осторожный оптимизм проявили 3,19% участников, указавших, что проценты действительно немного снижаются, но при этом сокращаются и госпрограммы.
На этом позитив закончился: 13,7% считают ситуацию скорее негативной — льготные программы сворачиваются, а условия получения кредита становятся всё жёстче, сообщает Газета.Ru.
Главное настроение опроса — разочарование. Почти 45% опрошенных заявили, что покупка жилья остаётся "недостижимой" из-за роста цен. Ещё 33,5% уверены: ипотека давно перестала быть вариантом для "обычных" семей.
Непонятно, почему программа семейной ипотеки работает только с новостройками, написали участники опроса.
"Это удовольствие не для бедных семей", — добавили другие респонденты.
Отвечая на вопрос, как снижение ключевой ставки отразится на ипотеке, мнения разделились:
6,44% верят, что кредиты действительно станут доступнее;
5,92% считают, что банки компенсируют потери за счёт комиссий;
17% убеждены, что эффект будет временным — рост цен на жильё "съест" снижение ставок;
1,65% думают, что выигрывают только крупные заёмщики;
20,4% уверены, что никакого реального эффекта не будет, а снижение ставки — лишь имитация активности.
Самая многочисленная группа участников (31,89%) уверена: без помощи государства семьи не смогут справиться с выплатами по ипотеке. 16,02% отметили, что всё зависит не от ставок, а от уровня доходов, ведь даже при снижении процентов ежемесячные платежи остаются неподъёмными.
Многие добавили, что "застройщики поднимут цены за квадрат", а значит, потенциальная выгода для покупателей исчезнет.
24 октября Банк России в четвёртый раз за год снизил ключевую ставку — до 16,5% годовых. Несмотря на это, рынок недвижимости, по мнению граждан, не демонстрирует признаков реального облегчения.
Результаты опроса ясно показывают: снижение ключевой ставки само по себе не возвращает россиянам уверенности в доступности жилья. Для большинства ипотека остаётся финансовым риском, а не возможностью. Пока цены растут, а программы поддержки сокращаются, оптимизм на рынке жилья остаётся скорее формальностью, чем отражением реальных ожиданий.
Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.