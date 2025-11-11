Новый бальный зал в Белом доме раскритиковали в соцсетях за расточительность

Пир во время чумы: Белый дом показал новый золотой зал, пока миллионы остаются на улице

Недвижимость

Новый бальный зал в Белом доме, оформленный в кремово-золотой гамме, ещё не принят официально, но уже стал поводом для ожесточённых споров. Обсуждение развернулось после публикаций снимков зала в аккаунте realDonaldTrump в сети Truth Social.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здание Белого дома в Вашингтоне

Как выглядит новый зал

По опубликованным кадрам видно просторное помещение в светлой палитре: кремовые и бежевые стены, обилие позолоты, крупные картины и антикварные канделябры. Центральный проход закрывают тяжёлые шторы насыщенного золотого оттенка, которые формируют главный визуальный акцент состава. Такой декор отсылает к классическим дворцовым интерьерам, но одновременно подчёркивает стремление к демонстративной роскоши.

Агент по недвижимости Алина Правоторина, комментируя интерьер для aif. ru, оценила его достаточно сдержанно по меркам подобных объектов. "В целом скромный цельный интерьер. Лично я заменила бы только гардины. Но это уже вкусовщина", — сказала Правоторина. Эксперт подчеркнула, что ключевым элементом восприятия здесь становится не столько количество золота, сколько цельность композиции и выбранные акценты.

Сроки работ и политический контекст

Ранее Дональд Трамп показал главный вход в новый бальный зал и связал его с обновлением парадных пространств Белого дома. По данным издания, завершить работы планируется до окончания нынешнего президентского срока — к январю 2029 года. Таким образом, зал создаётся как часть долгосрочного проекта, рассчитанного на приём официальных делегаций и проведение церемоний.

Сам факт появления столь дорогостоящего пространства в резиденции президента оказался чувствительным на фоне социально-экономических проблем в стране. Обсуждение интерьера быстро вышло за рамки дизайна и стало частью более общего спора о приоритетах власти. Для критиков бальный зал стал символом разрыва между политической элитой и теми, кто сталкивается с нехваткой базовых ресурсов.

Критика в соцсетях

В соцсети X*, где обсуждение интерьера приобрело политический оттенок, пользователи заявили, что проект выглядит демонстративным расточительством. В комментариях звучали обвинения в том, что пока "миллионы американцев остаются бездомными, голодными", администрация строит бальный зал стоимостью "несколько сотен миллионов долларов". Другие участники дискуссии сравнивали происходящее с симптомом имперского мышления, способного подорвать доверие к институтам, сообщает сайт aif.ru.

Часть комментаторов резко высказалась и о самом визуальном решении. Пользователь Zoe назвал сочетание золота и помпезных деталей признаком упадка, противопоставив их реальным проблемам людей. Glenda написала, что выпускной в спортзале её школы, по её ощущениям, выглядел лучше, чем этот "дешёвый, уродливый" зал, и обвинила Трампа в том, что тот "изуродовал Белый дом". В результате новый интерьер стал одновременно элементом имиджа и точкой концентрации общественного недовольства.

* Соцсеть X заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.