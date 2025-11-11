Городской стресс уходит мгновенно: терраса в квартире работает лучше психолога — вот в чём её секрет

Открытая терраса в квартире давно перестала быть просто "большим балконом". Это личное продолжение дома под открытым небом: здесь можно завтракать летом, устраивать мини-каникулы без выезда за город, выращивать любимые растения, ставить шезлонг или кресло-качалку и смотреть на город, как на живую картину. В условиях плотной городской застройки и насыщенного графика такая приватная площадка заменяет дачу, двор и даже часть гостиной.
Важно не просто поставить на террасу стол и пару стульев, а продумать её как самостоятельное функциональное пространство: с защитой от солнца и дождя, удобной уличной мебелью, зеленью, освещением и, по возможности, видами. Ниже — пять идей, как превратить открытую террасу в полноценную зону отдыха.
|Формат террасы
|Главная идея
|Основные элементы
|Для кого подходит
|С крышей над головой
|Всесезонный отдых
|Пергола, тент, уличные обогреватели
|Тем, кто много времени проводит в городе
|Имитация загородной жизни
|Городское барбекю
|Гриль, зона готовки, большой стол
|Любителям встреч с друзьями
|Собственный "пляж"
|Курорт дома
|Шезлонги, джакузи, навес
|Тем, кто мечтает о релаксе у воды
|Сад за окном
|Мини-огород и зелёный уголок
|Кашпо, деревья в кадках, садовый инвентарь
|Тем, кто любит растения
|Смотровая площадка
|Видовая точка
|Лежаки, кресла, мягкая мебель, подсветка
|Ценителям панорам и созерцательного отдыха
Такое сравнение помогает понять, каким вы хотите видеть своё пространство в первую очередь: тихим садом, домашним курортом или местом для шумных вечеринок.
Полноценную кровлю над террасой установить нельзя, но это не значит, что придётся мириться с дождём и палящим солнцем. Современное решение — пергола. Это лёгкая конструкция, которую чаще делают из дерева или металла, а сверху дополняют тканевым тентом или ламелями. В сочетании с уличной мебелью, напольной плиткой и подсветкой она превращает террасу в уютную "летнюю комнату".
"Перголы могут иметь как стационарную, так и раздвижную конструкцию, — отмечает руководитель студии дизайна и архитектуры Nobbey Валерия Редя. — В одном из проектов дизайнеры реализовали именно такой вариант. Для этого крышу перголы оснастили автоматизированным механизмом скольжения по боковым рельсам. Он позволяет тенту легко складываться и разворачиваться в зависимости от погоды и пожеланий владельцев", — отметила руководитель студии дизайна и архитектуры Nobbey Валерия Редя.
Раздвижные перголы позволяют регулировать количество света и защищённости: в жару закрыть тент полностью, а вечером открыть небо и любоваться закатом или ночным городом. В паре с уличными обогревателями и пледами терраса превращается в всесезонную зону отдыха.
Одна из самых притягательных ассоциаций с загородной жизнью — мангал, барбекю и длинные посиделки с друзьями. В городе подобный сценарий возможен, но требует особенно внимательного отношения к технике безопасности и законодательным ограничениям. Открытый огонь на террасе — редкость и почти всегда исключение.
"Мы очень любим оформлять зону барбекю в своих проектах. Но обычно это возможно только в частных домах. Барбекю на террасе в квартире — редкий случай", — рассказала совладелица и ведущий архитектор компании FullHouseDesign Мария Иванова-Сорокина.
Вместо классического мангала всё чаще используют:
электрический гриль;
аэрогриль;
компактные системы на углях с обязательной вытяжкой (если это допускает дом).
Городская зона барбекю — это не только сам гриль, но и удобный стол, устойчивые стулья, влагостойкая напольная плитка, подсветка, системы хранения для посуды и аксессуаров. При грамотно организованной вытяжке и продуманной планировке терраса превращается в полноценную "летнюю кухню".
Терраса легко становится домашним мини-курортом, если добавить туда шезлонги, навес и водный акцент. В большинстве многоквартирных домов невозможно установить полноценный бассейн из-за нагрузок на перекрытия, но допустима установка джакузи при грамотном расчёте конструкций.
"Для этого пришлось делать усиление конструкций, — объяснила ведущий архитектор FullHouseDesign. — В теплое время года на террасе можно загорать, купаться и обедать на свежем воздухе", — пояснила ведущий архитектор FullHouseDesign Мария Иванова-Сорокина.
Белая и голубая уличная мебель, морская галька, декоративные элементы в стиле побережья, южные растения вроде юкки, кактусов или банана создают ощущение настоящего пляжа. Здесь уместны:
шезлонги с мягкими матрасами;
складные экраны от ветра;
переносные уличные обогреватели;
небольшие столики для напитков.
Главное — позаботиться о гидроизоляции пола и дренажной системе, чтобы лишняя вода не стала проблемой для соседей.
Если вам ближе садоводство, терраса может превратиться в мини-участок. Газон здесь почти всегда заменяют на модульные покрытия или искусственную траву, но по периметру легко разместить цветы, кустарники и карликовые деревья в кадках. Это не только красиво, но и функционально: зелень создаёт естественный экран от соседних домов и улицы.
Для солнечной стороны подойдут:
лаванда, розмарин, тимьян;
петунии, герань, суккуленты;
томаты и перец в кадках.
Для теневой:
папоротники и хосты;
бегонии;
плющ и салатные культуры.
Круглогодичную основу сада составят хвойные: можжевельник, туя, а также самшит и вереск. Важно предусмотреть системы полива, устойчивые кашпо и удобный садовый инвентарь, который можно убрать в ящик или встроенный шкаф.
В премиальном сегменте недвижимости терраса всё чаще воспринимается как личная смотровая площадка. Если из окон открываются виды на реку, парки или архитектурные доминанты города, задача дизайна — не перебить впечатление лишними деталями.
"Для террас с такими видами, как в Luzhniki Collection, необязательно придумывать нечто экстраординарное. Здесь может сработать природный минимализм: достаточно поставить лежаки, кресла со столиками — и готово. Я бы порекомендовал только поработать над полом: его можно сделать из прочного влагоустойчивого материала, чтобы террасе не страшны были осадки. При желании можно добавить тепловые лампы, чтобы получить романтичное освещение в сочетание с небольшим обогревом для прохладных вечеров", — подчеркнул руководитель архитектурного бюро "Технологии дизайна" Антон Попов.
На таких террасах достаточно:
удобных кресел или лежаков;
небольших столиков;
мягкого освещения;
невысоких деревьев и кустарников в кадках, чтобы связать пространство с окружающей природой.
Главная "фишка" — панорама: терраса работает как точка наблюдения за городом в любое время года.
Ошибка: закрыть террасу "полноценной крышей" без учёта норм.
→ Последствие: нарушение законодательства, возможные претензии управляющей компании.
→ Альтернатива: использовать перголу с раздвижным тентом и уличные навесы.
Ошибка: ставить тяжёлый бассейн или джакузи без расчёта нагрузок.
→ Последствие: риск повреждения перекрытий, протечки, конфликтов с соседями.
→ Альтернатива: согласовать проект с инженерами, выбирать компактные модели и усиливать конструкции.
Ошибка: использовать открытый огонь там, где это запрещено.
→ Последствие: пожарная опасность и штрафы.
→ Альтернатива: электрогриль, аэрогриль, системы с вытяжкой, если дом это допускает.
Ошибка: высаживать растения без учёта ветра, солнца и зимовки.
→ Последствие: гибель зелени, лишние расходы.
→ Альтернатива: подбирать флору под ориентацию террасы и климат, использовать зимостойкие породы и мобильные кашпо.
Ошибка: экономить на напольных покрытиях и уличной мебели.
→ Последствие: скользкий пол после дождя, выгорание тканей, сколы и трещины.
→ Альтернатива: выбирать влагоустойчивую напольную плитку, мебель для аутдор-зон и текстиль с защитой от ультрафиолета.
А что если терраса маленькая и по площади скорее напоминает балкон? Тогда стоит выбрать один сценарий: мини-кафе с парой стульев, вертикальный сад с кашпо на стенах или компактный "пляж" с одним шезлонгом. Важно не перегружать пространство и оставить свободный проход.
А что если вид из окон не самый вдохновляющий? В этом случае можно развернуть композицию внутрь: создать зелёный периметр из кустарников, поставить декоративные ширмы, добавить гирлянды и подсветку, чтобы внимание притягивали растения и свет, а не соседние стены.
А что если вы не готовы тратить много времени на уход? Тогда лучше делать ставку на долговечные материалы, простые в обслуживании покрытия и неприхотливые растения: хвойные, суккуленты, часть трав и злаков.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Личный аутдор-пространство
|Место для отдыха без выезда за город
|Требует вложений в ремонт и мебель
|Возможность зонирования
|Можно сделать зону барбекю, сад, лаунж
|Нужно продумывать сценарии использования
|Близость к природе
|Растения, воздух, вид на город или воду
|Необходим регулярный уход за зеленью
|Круглогодичное использование
|При перголе и обогревателях — почти всесезонно
|Зависимость от климата и погоды
|Добавленная ценность жилья
|Повышает комфорт и привлекательность квартиры
|Иногда увеличивает ответственность по содержанию
Грамотно обустроенная терраса становится не просто красивой "картинкой", а продуманной частью квартиры, в которой действительно хочется проводить время.
Как выбрать мебель для открытой террасы?
Обращайте внимание на уличную мебель из материалов, устойчивых к влаге и ультрафиолету: металл с порошковым покрытием, тик, ротанг (натуральный или искусственный), ткани с пропиткой. Мягкие подушки лучше брать со съёмными чехлами.
Сколько примерно стоит базовое обустройство террасы?
Финальный бюджет зависит от площади и уровня отделки. В него обычно входят напольные покрытия, пергола или навес, уличная мебель, освещение, озеленение и декор. Можно начать с минимального набора — пола, стола, пары кресел и нескольких кашпо, постепенно добавляя элементы.
Нужны ли разрешения на обустройство террасы?
Косметическая отделка, уличная мебель и озеленение обычно не требуют согласований. Любые изменения, связанные с конструкциями, перегородками, навесами, тяжёлыми объектами (например, джакузи), стоит предварительно согласовать с управляющей компанией и специалистами.
Как ухаживать за террасой круглый год?
Осенью и зимой часть мебели и текстиля лучше убирать в дом или закрывать чехлами, периодически чистить дренаж, проверять крепления и состояние настила. Растениям подбирают режим укрытия или зимовки в зависимости от вида.
Миф: обустроить террасу дорого и сложно, это только для элитного жилья.
Правда: даже небольшое пространство можно сделать уютным с помощью пары стульев, текстиля, растений и недорогих светильников.
Миф: терраса пригодна только летом.
Правда: пергола, навес, уличные обогреватели и тёплый текстиль позволяют пользоваться террасой большую часть года.
Миф: на террасе нельзя ничего выращивать.
Правда: в кадках отлично чувствуют себя цветы, ароматные травы, мини-деревья и хвойные — главное, учитывать освещённость и климат.
Наличие открытого пространства рядом с домом помогает лучше переключаться после рабочего дня. Утренний кофе на шезлонге, вечерние посиделки с пледом, короткая пауза с видом на реку или парк — всё это помогает снизить уровень стресса и улучшить качество сна. Даже маленькая терраса с парой растений и мягким светом даёт ощущение "выхода наружу", которого так не хватает в мегаполисе.
Терраса работает как личный психологический ресурс:
помогает мысленно "отделить" работу от отдыха;
стимулирует больше времени проводить на воздухе;
создаёт ощущение контроля над своим пространством, даже если вокруг плотная застройка.
Открытые террасы нередко становятся главным аргументом при выборе квартиры: для многих покупателей возможность иметь свой аутдор-уголок важнее лишней комнаты.
В больших городах всё популярнее совместные террасы на крыше: они превращаются в места для йоги, кинопоказов и встреч жильцов.
Правильно подобранное зеленое озеленение на террасе не только украшает фасад, но и улучшает микроклимат: задерживает пыль, смягчает перепады температуры и частично защищает от ветра.
Исторически террасы были частью дворцов и вилл: на возвышенных площадках устраивали прогулочные маршруты, смотровые точки и сады. Позже похожие пространства появились в гостиницах и ресторанах, а уже затем — в многоквартирных домах. Современный город возвращает эту идею в новом формате: теперь террасы есть не только у люксовых отелей, но и у обычных городских квартир.
Сегодня открытая терраса — это сочетание архитектуры, инженерии, интерьерного и ландшафтного дизайна. Она дополняет квартиру новым уровнем жизни: с воздухом, светом и видом, который каждый день напоминает, что даже в большом городе можно найти своё личное место силы.
