Городской стресс уходит мгновенно: терраса в квартире работает лучше психолога — вот в чём её секрет

15:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Открытая терраса в квартире давно перестала быть просто "большим балконом". Это личное продолжение дома под открытым небом: здесь можно завтракать летом, устраивать мини-каникулы без выезда за город, выращивать любимые растения, ставить шезлонг или кресло-качалку и смотреть на город, как на живую картину. В условиях плотной городской застройки и насыщенного графика такая приватная площадка заменяет дачу, двор и даже часть гостиной.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мини-огород на балконе зимой

Важно не просто поставить на террасу стол и пару стульев, а продумать её как самостоятельное функциональное пространство: с защитой от солнца и дождя, удобной уличной мебелью, зеленью, освещением и, по возможности, видами. Ниже — пять идей, как превратить открытую террасу в полноценную зону отдыха.

Сравнение форматов открытых террас

Формат террасы Главная идея Основные элементы Для кого подходит С крышей над головой Всесезонный отдых Пергола, тент, уличные обогреватели Тем, кто много времени проводит в городе Имитация загородной жизни Городское барбекю Гриль, зона готовки, большой стол Любителям встреч с друзьями Собственный "пляж" Курорт дома Шезлонги, джакузи, навес Тем, кто мечтает о релаксе у воды Сад за окном Мини-огород и зелёный уголок Кашпо, деревья в кадках, садовый инвентарь Тем, кто любит растения Смотровая площадка Видовая точка Лежаки, кресла, мягкая мебель, подсветка Ценителям панорам и созерцательного отдыха

Такое сравнение помогает понять, каким вы хотите видеть своё пространство в первую очередь: тихим садом, домашним курортом или местом для шумных вечеринок.

С крышей над головой: пергола и всесезонный комфорт

Полноценную кровлю над террасой установить нельзя, но это не значит, что придётся мириться с дождём и палящим солнцем. Современное решение — пергола. Это лёгкая конструкция, которую чаще делают из дерева или металла, а сверху дополняют тканевым тентом или ламелями. В сочетании с уличной мебелью, напольной плиткой и подсветкой она превращает террасу в уютную "летнюю комнату".

"Перголы могут иметь как стационарную, так и раздвижную конструкцию, — отмечает руководитель студии дизайна и архитектуры Nobbey Валерия Редя. — В одном из проектов дизайнеры реализовали именно такой вариант. Для этого крышу перголы оснастили автоматизированным механизмом скольжения по боковым рельсам. Он позволяет тенту легко складываться и разворачиваться в зависимости от погоды и пожеланий владельцев", — отметила руководитель студии дизайна и архитектуры Nobbey Валерия Редя.

Раздвижные перголы позволяют регулировать количество света и защищённости: в жару закрыть тент полностью, а вечером открыть небо и любоваться закатом или ночным городом. В паре с уличными обогревателями и пледами терраса превращается в всесезонную зону отдыха.

Имитация загородной жизни: городская зона барбекю

Одна из самых притягательных ассоциаций с загородной жизнью — мангал, барбекю и длинные посиделки с друзьями. В городе подобный сценарий возможен, но требует особенно внимательного отношения к технике безопасности и законодательным ограничениям. Открытый огонь на террасе — редкость и почти всегда исключение.

"Мы очень любим оформлять зону барбекю в своих проектах. Но обычно это возможно только в частных домах. Барбекю на террасе в квартире — редкий случай", — рассказала совладелица и ведущий архитектор компании FullHouseDesign Мария Иванова-Сорокина.

Вместо классического мангала всё чаще используют:

электрический гриль;

аэрогриль;

компактные системы на углях с обязательной вытяжкой (если это допускает дом).

Городская зона барбекю — это не только сам гриль, но и удобный стол, устойчивые стулья, влагостойкая напольная плитка, подсветка, системы хранения для посуды и аксессуаров. При грамотно организованной вытяжке и продуманной планировке терраса превращается в полноценную "летнюю кухню".

Собственный пляж: шезлонги, джакузи и курортная атмосфера

Терраса легко становится домашним мини-курортом, если добавить туда шезлонги, навес и водный акцент. В большинстве многоквартирных домов невозможно установить полноценный бассейн из-за нагрузок на перекрытия, но допустима установка джакузи при грамотном расчёте конструкций.

"Для этого пришлось делать усиление конструкций, — объяснила ведущий архитектор FullHouseDesign. — В теплое время года на террасе можно загорать, купаться и обедать на свежем воздухе", — пояснила ведущий архитектор FullHouseDesign Мария Иванова-Сорокина.

Белая и голубая уличная мебель, морская галька, декоративные элементы в стиле побережья, южные растения вроде юкки, кактусов или банана создают ощущение настоящего пляжа. Здесь уместны:

шезлонги с мягкими матрасами;

складные экраны от ветра;

переносные уличные обогреватели;

небольшие столики для напитков.

Главное — позаботиться о гидроизоляции пола и дренажной системе, чтобы лишняя вода не стала проблемой для соседей.

Сад за окном: зелёная терраса

Если вам ближе садоводство, терраса может превратиться в мини-участок. Газон здесь почти всегда заменяют на модульные покрытия или искусственную траву, но по периметру легко разместить цветы, кустарники и карликовые деревья в кадках. Это не только красиво, но и функционально: зелень создаёт естественный экран от соседних домов и улицы.

Для солнечной стороны подойдут:

лаванда, розмарин, тимьян;

петунии, герань, суккуленты;

томаты и перец в кадках.

Для теневой:

папоротники и хосты;

бегонии;

плющ и салатные культуры.

Круглогодичную основу сада составят хвойные: можжевельник, туя, а также самшит и вереск. Важно предусмотреть системы полива, устойчивые кашпо и удобный садовый инвентарь, который можно убрать в ящик или встроенный шкаф.

Смотровая площадка: терраса с видом на город

В премиальном сегменте недвижимости терраса всё чаще воспринимается как личная смотровая площадка. Если из окон открываются виды на реку, парки или архитектурные доминанты города, задача дизайна — не перебить впечатление лишними деталями.

"Для террас с такими видами, как в Luzhniki Collection, необязательно придумывать нечто экстраординарное. Здесь может сработать природный минимализм: достаточно поставить лежаки, кресла со столиками — и готово. Я бы порекомендовал только поработать над полом: его можно сделать из прочного влагоустойчивого материала, чтобы террасе не страшны были осадки. При желании можно добавить тепловые лампы, чтобы получить романтичное освещение в сочетание с небольшим обогревом для прохладных вечеров", — подчеркнул руководитель архитектурного бюро "Технологии дизайна" Антон Попов.

На таких террасах достаточно:

удобных кресел или лежаков;

небольших столиков;

мягкого освещения;

невысоких деревьев и кустарников в кадках, чтобы связать пространство с окружающей природой.

Главная "фишка" — панорама: терраса работает как точка наблюдения за городом в любое время года.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: закрыть террасу "полноценной крышей" без учёта норм.

→ Последствие: нарушение законодательства, возможные претензии управляющей компании.

→ Альтернатива: использовать перголу с раздвижным тентом и уличные навесы. Ошибка: ставить тяжёлый бассейн или джакузи без расчёта нагрузок.

→ Последствие: риск повреждения перекрытий, протечки, конфликтов с соседями.

→ Альтернатива: согласовать проект с инженерами, выбирать компактные модели и усиливать конструкции. Ошибка: использовать открытый огонь там, где это запрещено.

→ Последствие: пожарная опасность и штрафы.

→ Альтернатива: электрогриль, аэрогриль, системы с вытяжкой, если дом это допускает. Ошибка: высаживать растения без учёта ветра, солнца и зимовки.

→ Последствие: гибель зелени, лишние расходы.

→ Альтернатива: подбирать флору под ориентацию террасы и климат, использовать зимостойкие породы и мобильные кашпо. Ошибка: экономить на напольных покрытиях и уличной мебели.

→ Последствие: скользкий пол после дождя, выгорание тканей, сколы и трещины.

→ Альтернатива: выбирать влагоустойчивую напольную плитку, мебель для аутдор-зон и текстиль с защитой от ультрафиолета.

А что если…

А что если терраса маленькая и по площади скорее напоминает балкон? Тогда стоит выбрать один сценарий: мини-кафе с парой стульев, вертикальный сад с кашпо на стенах или компактный "пляж" с одним шезлонгом. Важно не перегружать пространство и оставить свободный проход.

А что если вид из окон не самый вдохновляющий? В этом случае можно развернуть композицию внутрь: создать зелёный периметр из кустарников, поставить декоративные ширмы, добавить гирлянды и подсветку, чтобы внимание притягивали растения и свет, а не соседние стены.

А что если вы не готовы тратить много времени на уход? Тогда лучше делать ставку на долговечные материалы, простые в обслуживании покрытия и неприхотливые растения: хвойные, суккуленты, часть трав и злаков.

Плюсы и минусы открытой террасы в квартире

Аспект Плюсы Минусы Личный аутдор-пространство Место для отдыха без выезда за город Требует вложений в ремонт и мебель Возможность зонирования Можно сделать зону барбекю, сад, лаунж Нужно продумывать сценарии использования Близость к природе Растения, воздух, вид на город или воду Необходим регулярный уход за зеленью Круглогодичное использование При перголе и обогревателях — почти всесезонно Зависимость от климата и погоды Добавленная ценность жилья Повышает комфорт и привлекательность квартиры Иногда увеличивает ответственность по содержанию

Грамотно обустроенная терраса становится не просто красивой "картинкой", а продуманной частью квартиры, в которой действительно хочется проводить время.

FAQ: популярные вопросы о террасах

Как выбрать мебель для открытой террасы?

Обращайте внимание на уличную мебель из материалов, устойчивых к влаге и ультрафиолету: металл с порошковым покрытием, тик, ротанг (натуральный или искусственный), ткани с пропиткой. Мягкие подушки лучше брать со съёмными чехлами.

Сколько примерно стоит базовое обустройство террасы?

Финальный бюджет зависит от площади и уровня отделки. В него обычно входят напольные покрытия, пергола или навес, уличная мебель, освещение, озеленение и декор. Можно начать с минимального набора — пола, стола, пары кресел и нескольких кашпо, постепенно добавляя элементы.

Нужны ли разрешения на обустройство террасы?

Косметическая отделка, уличная мебель и озеленение обычно не требуют согласований. Любые изменения, связанные с конструкциями, перегородками, навесами, тяжёлыми объектами (например, джакузи), стоит предварительно согласовать с управляющей компанией и специалистами.

Как ухаживать за террасой круглый год?

Осенью и зимой часть мебели и текстиля лучше убирать в дом или закрывать чехлами, периодически чистить дренаж, проверять крепления и состояние настила. Растениям подбирают режим укрытия или зимовки в зависимости от вида.

Мифы и правда об открытых террасах

Миф: обустроить террасу дорого и сложно, это только для элитного жилья.

Правда: даже небольшое пространство можно сделать уютным с помощью пары стульев, текстиля, растений и недорогих светильников.

Миф: терраса пригодна только летом.

Правда: пергола, навес, уличные обогреватели и тёплый текстиль позволяют пользоваться террасой большую часть года.

Миф: на террасе нельзя ничего выращивать.

Правда: в кадках отлично чувствуют себя цветы, ароматные травы, мини-деревья и хвойные — главное, учитывать освещённость и климат.

Сон и психология: почему терраса так важна для городских жителей

Наличие открытого пространства рядом с домом помогает лучше переключаться после рабочего дня. Утренний кофе на шезлонге, вечерние посиделки с пледом, короткая пауза с видом на реку или парк — всё это помогает снизить уровень стресса и улучшить качество сна. Даже маленькая терраса с парой растений и мягким светом даёт ощущение "выхода наружу", которого так не хватает в мегаполисе.

Терраса работает как личный психологический ресурс:

помогает мысленно "отделить" работу от отдыха;

стимулирует больше времени проводить на воздухе;

создаёт ощущение контроля над своим пространством, даже если вокруг плотная застройка.

Три интересных факта о городских террасах

Открытые террасы нередко становятся главным аргументом при выборе квартиры: для многих покупателей возможность иметь свой аутдор-уголок важнее лишней комнаты. В больших городах всё популярнее совместные террасы на крыше: они превращаются в места для йоги, кинопоказов и встреч жильцов. Правильно подобранное зеленое озеленение на террасе не только украшает фасад, но и улучшает микроклимат: задерживает пыль, смягчает перепады температуры и частично защищает от ветра.

Исторический контекст: от дворцовых террас к городским крышам

Исторически террасы были частью дворцов и вилл: на возвышенных площадках устраивали прогулочные маршруты, смотровые точки и сады. Позже похожие пространства появились в гостиницах и ресторанах, а уже затем — в многоквартирных домах. Современный город возвращает эту идею в новом формате: теперь террасы есть не только у люксовых отелей, но и у обычных городских квартир.

Сегодня открытая терраса — это сочетание архитектуры, инженерии, интерьерного и ландшафтного дизайна. Она дополняет квартиру новым уровнем жизни: с воздухом, светом и видом, который каждый день напоминает, что даже в большом городе можно найти своё личное место силы.