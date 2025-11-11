Гул и треск при кипячении — не просто звук: что на самом деле происходит внутри чайника

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Появление посторонних шумов при работе электрочайника — частое явление, особенно если прибор используется регулярно и вода имеет высокую жёсткость. На первый взгляд это может показаться безобидным, однако, как объясняют специалисты, шум кипения нередко связан с образованием солевых отложений и постепенным ухудшением работы нагревательного элемента.

чайник электрический
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
чайник электрический

"Посторонние звуки сами по себе не являются точным признаком неисправности, но часто сопровождают накопление минеральных отложений на стенках и нагревателе", — отметил младший научный сотрудник лаборатории сверхбыстрой динамики ферроиков РТУ МИРЭА Андрей Гуськов.

Как накипь влияет на звук кипения

Когда в чайнике появляется накипь, его поверхность становится шероховатой. Минеральный слой формирует микронеровности, на которых зарождаются пузырьки пара. Из-за этого кипение становится более бурным, и пузырьки схлопываются в воде, создавая характерный гул.

"Некоторые исследования показывают, что шум кипения воды в чистом чайнике без накипи примерно на 5 дБ слабее, чем в чайнике с отложениями. Это кажется небольшой разницей, но в логарифмической шкале децибел это уже заметный эффект", — пояснил Андрей Гуськов.

Шероховатая поверхность создаёт больше активных точек парообразования, что делает процесс кипячения неравномерным и громким, поясняет Газета.Ru со ссылкой на эксперта.

Таблица сравнения: чайник с накипью и без неё

Параметр Без накипи С накипью
Уровень шума ниже на 4-5 дБ выше, заметный гул
Энергозатраты около 0,10 кВт·ч на литр до 0,15 кВт·ч на литр
Время закипания 2,5-3 мин 3-4 мин
Температура нагревателя нормальная повышенная
Риск поломки минимальный увеличенный

Почему растут энергозатраты

Минеральные отложения — плохие проводники тепла. Их теплопроводность в 5-15 раз ниже, чем у металла нагревателя. Поэтому слой накипи создаёт дополнительное термическое сопротивление: вода греется медленнее, а сам элемент перегревается.

  • Эталонное энергопотребление для 1 литра воды: 0,10 кВт·ч.

  • При выраженной накипи: 0,13-0,15 кВт·ч.

С ростом толщины отложений прибор вынужден работать дольше, увеличивая нагрузку и износ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать шум и откладывать чистку.
    Последствие: увеличивается расход электроэнергии, сокращается срок службы.
    Альтернатива: проводить очистку хотя бы раз в месяц при активном использовании.

  • Ошибка: использовать абразивные средства.
    Последствие: повреждение нагревательного элемента.
    Альтернатива: применяйте лимонную кислоту или уксус в умеренных концентрациях.

  • Ошибка: заливать в чайник воду из-под крана без фильтрации.
    Последствие: ускоренное образование накипи.
    Альтернатива: используйте фильтрованную или бутилированную воду.

Как безопасно очистить электрочайник

  1. Налейте воду в чайник и добавьте 1-2 столовые ложки лимонной кислоты.

  2. Прокипятите раствор и оставьте на 30-40 минут.

  3. Вылейте воду, тщательно промойте чайник и прокипятите чистую воду ещё раз.

  4. При сильных отложениях процедуру можно повторить.

Альтернативный способ — уксусный раствор (в соотношении 1:1 с водой), но его запах требует последующего тщательного ополаскивания.

А что если шум не исчезает?

Если после очистки чайник продолжает шуметь, это может указывать на дефекты нагревательного элемента — микротрещины, коррозию или нарушения герметизации.

"В таких случаях рекомендуется провести профессиональную диагностику. Дальнейшее использование прибора может привести к короткому замыканию или выходу нагревателя из строя", — подчеркнул Андрей Гуськов.

Таблица: признаки неполадок электрочайника

Симптом Возможная причина Рекомендация
Сильный шум, несмотря на чистку дефект нагревателя сервисная проверка
Долгое закипание воды толстый слой накипи очистка лимонной кислотой
Выключается раньше времени перегрев из-за изоляции тепла чистка и проверка термостата
Появление запаха гари повреждение контактов прекратить использование

Мифы и правда

Миф: накипь — это просто косметический дефект.
Правда: она ухудшает теплопередачу, увеличивает расход энергии и сокращает срок службы прибора.

Миф: достаточно очистить чайник раз в год.
Правда: при жёсткой воде чистку лучше проводить каждые 3-4 недели.

Миф: шум — нормальный признак работы.
Правда: постоянное громкое кипение говорит о нарушении теплообмена.

3 интересных факта

  1. Накипь чаще образуется в регионах с высоким содержанием кальция и магния в воде.

  2. Слой толщиной всего 1 мм может снизить эффективность нагрева почти на 10%.

  3. Современные модели чайников имеют защитные покрытия, но даже они не предотвращают полностью образование отложений.

Исторический контекст

Проблема накипи известна с XIX века — ещё в первых металлических чайниках и котлах. Инженеры долго искали способ уменьшить отложения: применяли фильтры, покрытия и добавки. Однако основной принцип остаётся прежним — регулярная очистка и использование мягкой воды. Современные электрочайники получили усовершенствованную конструкцию, но физика кипения осталась той же.

Посторонний шум при закипании воды — не повод для паники, но важный сигнал. Накипь не только повышает громкость кипения, но и снижает эффективность прибора, увеличивая расход энергии и риск поломки. Регулярная чистка с использованием мягких кислот или фильтрованной воды продлевает срок службы чайника и делает его работу тише и безопаснее.

Регулярный уход за бытовой техникой помогает не только продлить её срок службы, но и сэкономить электроэнергию в долгосрочной перспективе. Даже простая профилактика — использование фильтра для воды и ежемесячная чистка лимонной кислотой — может снизить энергопотребление до 10%.

Кроме того, тихая работа чайника делает процесс кипячения более комфортным, особенно в небольших помещениях, где каждый звук заметен. Если же вы заметили, что шум усиливается внезапно, не стоит откладывать осмотр — возможно, это ранний признак перегрева или коррозии. Внимательное отношение к деталям и своевременное обслуживание помогут избежать лишних расходов и сделать использование бытовой техники безопасным и долговечным.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
