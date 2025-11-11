Гул и треск при кипячении — не просто звук: что на самом деле происходит внутри чайника

Появление посторонних шумов при работе электрочайника — частое явление, особенно если прибор используется регулярно и вода имеет высокую жёсткость. На первый взгляд это может показаться безобидным, однако, как объясняют специалисты, шум кипения нередко связан с образованием солевых отложений и постепенным ухудшением работы нагревательного элемента.
"Посторонние звуки сами по себе не являются точным признаком неисправности, но часто сопровождают накопление минеральных отложений на стенках и нагревателе", — отметил младший научный сотрудник лаборатории сверхбыстрой динамики ферроиков РТУ МИРЭА Андрей Гуськов.
Когда в чайнике появляется накипь, его поверхность становится шероховатой. Минеральный слой формирует микронеровности, на которых зарождаются пузырьки пара. Из-за этого кипение становится более бурным, и пузырьки схлопываются в воде, создавая характерный гул.
"Некоторые исследования показывают, что шум кипения воды в чистом чайнике без накипи примерно на 5 дБ слабее, чем в чайнике с отложениями. Это кажется небольшой разницей, но в логарифмической шкале децибел это уже заметный эффект", — пояснил Андрей Гуськов.
Шероховатая поверхность создаёт больше активных точек парообразования, что делает процесс кипячения неравномерным и громким, поясняет Газета.Ru со ссылкой на эксперта.
|Параметр
|Без накипи
|С накипью
|Уровень шума
|ниже на 4-5 дБ
|выше, заметный гул
|Энергозатраты
|около 0,10 кВт·ч на литр
|до 0,15 кВт·ч на литр
|Время закипания
|2,5-3 мин
|3-4 мин
|Температура нагревателя
|нормальная
|повышенная
|Риск поломки
|минимальный
|увеличенный
Минеральные отложения — плохие проводники тепла. Их теплопроводность в 5-15 раз ниже, чем у металла нагревателя. Поэтому слой накипи создаёт дополнительное термическое сопротивление: вода греется медленнее, а сам элемент перегревается.
Эталонное энергопотребление для 1 литра воды: 0,10 кВт·ч.
При выраженной накипи: 0,13-0,15 кВт·ч.
С ростом толщины отложений прибор вынужден работать дольше, увеличивая нагрузку и износ.
Ошибка: игнорировать шум и откладывать чистку.
Последствие: увеличивается расход электроэнергии, сокращается срок службы.
Альтернатива: проводить очистку хотя бы раз в месяц при активном использовании.
Ошибка: использовать абразивные средства.
Последствие: повреждение нагревательного элемента.
Альтернатива: применяйте лимонную кислоту или уксус в умеренных концентрациях.
Ошибка: заливать в чайник воду из-под крана без фильтрации.
Последствие: ускоренное образование накипи.
Альтернатива: используйте фильтрованную или бутилированную воду.
Налейте воду в чайник и добавьте 1-2 столовые ложки лимонной кислоты.
Прокипятите раствор и оставьте на 30-40 минут.
Вылейте воду, тщательно промойте чайник и прокипятите чистую воду ещё раз.
При сильных отложениях процедуру можно повторить.
Альтернативный способ — уксусный раствор (в соотношении 1:1 с водой), но его запах требует последующего тщательного ополаскивания.
Если после очистки чайник продолжает шуметь, это может указывать на дефекты нагревательного элемента — микротрещины, коррозию или нарушения герметизации.
"В таких случаях рекомендуется провести профессиональную диагностику. Дальнейшее использование прибора может привести к короткому замыканию или выходу нагревателя из строя", — подчеркнул Андрей Гуськов.
|Симптом
|Возможная причина
|Рекомендация
|Сильный шум, несмотря на чистку
|дефект нагревателя
|сервисная проверка
|Долгое закипание воды
|толстый слой накипи
|очистка лимонной кислотой
|Выключается раньше времени
|перегрев из-за изоляции тепла
|чистка и проверка термостата
|Появление запаха гари
|повреждение контактов
|прекратить использование
Миф: накипь — это просто косметический дефект.
Правда: она ухудшает теплопередачу, увеличивает расход энергии и сокращает срок службы прибора.
Миф: достаточно очистить чайник раз в год.
Правда: при жёсткой воде чистку лучше проводить каждые 3-4 недели.
Миф: шум — нормальный признак работы.
Правда: постоянное громкое кипение говорит о нарушении теплообмена.
Накипь чаще образуется в регионах с высоким содержанием кальция и магния в воде.
Слой толщиной всего 1 мм может снизить эффективность нагрева почти на 10%.
Современные модели чайников имеют защитные покрытия, но даже они не предотвращают полностью образование отложений.
Проблема накипи известна с XIX века — ещё в первых металлических чайниках и котлах. Инженеры долго искали способ уменьшить отложения: применяли фильтры, покрытия и добавки. Однако основной принцип остаётся прежним — регулярная очистка и использование мягкой воды. Современные электрочайники получили усовершенствованную конструкцию, но физика кипения осталась той же.
Посторонний шум при закипании воды — не повод для паники, но важный сигнал. Накипь не только повышает громкость кипения, но и снижает эффективность прибора, увеличивая расход энергии и риск поломки. Регулярная чистка с использованием мягких кислот или фильтрованной воды продлевает срок службы чайника и делает его работу тише и безопаснее.
Регулярный уход за бытовой техникой помогает не только продлить её срок службы, но и сэкономить электроэнергию в долгосрочной перспективе. Даже простая профилактика — использование фильтра для воды и ежемесячная чистка лимонной кислотой — может снизить энергопотребление до 10%.
Кроме того, тихая работа чайника делает процесс кипячения более комфортным, особенно в небольших помещениях, где каждый звук заметен. Если же вы заметили, что шум усиливается внезапно, не стоит откладывать осмотр — возможно, это ранний признак перегрева или коррозии. Внимательное отношение к деталям и своевременное обслуживание помогут избежать лишних расходов и сделать использование бытовой техники безопасным и долговечным.
