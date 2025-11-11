Подождёте до Нового года — заплатите вдвое: вот какие товары в ноябре продаются по смешным ценам

Осень — лучшее время для выгодных покупок, особенно если вы хотите подготовиться к Новому году заранее. Пока все будут бегать по магазинам в декабре, вы сможете спокойно наслаждаться праздниками, зная, что уже приобрели все необходимые товары по низким ценам. Вот список товаров, которые поднимутся в цене к Новому году.
Магазины распродают прошлогодние коллекции новогоднего декора. Это ваш шанс приобрести ёлочные игрушки, гирлянды и искусственные ёлки со скидками до 70%. И не забывайте о текстиле с зимними принтами — скатерти, пледы и подушки добавят уюта и атмосферности.
|Продукт
|Скидка осенью
|Влияние на цену в декабре
|Ёлочные игрушки
|до 70%
|В 2-3 раза вырастает цена
|Гирлянды
|до 50%
|Повышение на 20-30%
|Искусственные ёлки
|до 60%
|Цена вырастает на 40-50%
|Текстиль (скатерти, пледы)
|до 50%
|В декабре могут быть наценки
Осень — идеальное время для покупки косметики и парфюмерии, особенно если вы хотите порадовать близких. Многие магазины предлагают скидки до 50% на праздничные наборы, так что успейте приобрести подарки заранее.
Осенью можно купить горнолыжные костюмы, сноуборды и термобелье со значительными скидками. К началу зимнего сезона цены на эти товары обычно сильно растут, поэтому осень — идеальное время для покупки спортивной экипировки.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Ожидание зимы для покупки экипировки
|Скачок цен в декабре, отсутствие нужного размера
|Покупка экипировки осенью с хорошими скидками
Осень — это время больших скидок на зимнюю одежду: пуховики, утепленные пальто, свитера, зимняя обувь. Скидки до 70% позволяют вам обновить гардероб и подготовиться к холодам, не тратя много денег.
Осень — отличное время для обновления кухонной техники и посуды. Множество товаров, таких как мультиварки, кастрюли, сервировочные наборы и текстиль для стола, можно купить с выгодными скидками.
Цены на мясо, рыбу и бакалею осенью значительно ниже, так что не упустите шанс запастись продуктами на зиму. Говядина, свинина, рыба, крупы и овощи — все это можно купить по выгодной цене, экономя деньги на праздниках.
|Преимущества
|Недостатки
|Цены на продукты снижаются осенью
|Продукты могут не храниться слишком долго
|Отличная возможность для закупок на зиму
|Не все продукты можно заморозить
Осенняя заморозка — это отличный способ сохранить сезонные продукты на зиму. Цены на свежие овощи, ягоды и грибы обычно вырастают в 1,5-2 раза к декабрю, так что сейчас самое время запастись.
Не забывайте про мелкие товары для дома: одноразовую посуду, упаковочные материалы для подарков, бытовую химию, лампочки для гирлянд. Лучше купить все эти мелочи заранее, чтобы не бегать по магазинам в последний момент.
Если вы планируете обновить мебель, осень — отличное время для покупки. Многие магазины делают распродажи старых коллекций, и вы можете купить качественные товары по хорошим ценам.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Покупка мебели в декабре
|Повышенные цены и ограниченный ассортимент
|Купите мебель осенью по скидкам
Лучше всего делать покупки осенью, когда цены еще не поднялись, а распродажи активны.
Осень — это идеальное время для покупки зимней одежды со скидками, не дождавшись роста цен в декабре.
Запаситесь мясом, рыбой, крупами и замороженными овощами — осенью на эти продукты цены наиболее низкие.
