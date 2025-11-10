Квартира превращается в риск, а не в актив: рынок накрыла волна взаимного страха

Паника на рынке недвижимости нарастает не только среди покупателей, но и среди продавцов. Сделки, которые ещё недавно казались рутиной, сегодня воспринимаются как рискованное предприятие.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) современная квартира

Недоверие как новая норма

Недвижимость долгое время считалась самым надёжным активом, но теперь эта уверенность рушится. По словам генерального директора "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" Валерия Летенкова, участники рынка стали бояться даже начинать сделку: ни нотариус, ни аккредитив, ни банковская ячейка не воспринимаются как гарантии безопасности.

"Сегодня страх в этой сфере стал взаимным: продавцы переживают, что не получат деньги, а покупатели — что потеряют квартиру. Система, которая годами формировала доверие между сторонами, дала сбой", — отметил Летенков. По его словам, теперь на рынке закрепилось понятие "токсичных квартир” - объектов, которых стараются избегать даже опытные инвесторы.

Суд как последняя инстанция

Главная причина тревожности, подчёркивает эксперт, кроется в непредсказуемости судебных решений. Суд, по сути, становится финальной точкой в определении того, кто является законным владельцем недвижимости. Даже если документы оформлены безупречно, никто не может быть уверен, что сделку не оспорят через некоторое время.

Такое положение создаёт атмосферу неопределённости, в которой доверие между участниками сделки исчезает. Каждая покупка квартиры превращается в юридический эксперимент, где исход зависит не столько от бумаг, сколько от трактовки закона конкретным судьёй.

Угроза паралича рынка

Эксперты предупреждают: без системных изменений рынок может столкнуться с замедлением или даже параличом. Когда покупатели начинают воспринимать квартиру не как стабильный актив, а как потенциальный источник проблем, спрос неизбежно падает. В результате страдают и собственники, и застройщики, и весь сектор недвижимости.

Летенков уверен, что восстановление доверия возможно только через реформу механизмов защиты прав сторон и прозрачность судебной практики. Пока же, отмечают специалисты, российская недвижимость превращается из символа стабильности в зону повышенного риска, об этом сообщают "Вести Подмосковья".