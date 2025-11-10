Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главная ошибка тренирующих спину: энергия уходит, а результат стоит на месте
Влад Листьев и Юрий Николаев: архивное фото вызвало волну воспоминаний
Город, где металл светился как золото богов: найдены мастерские, изменившие историю искусства
Загадочный гость из космоса: что несет Земле пролет межзвездного объекта 3I/ATLAS
Эти сапоги не просто греют — они вытягивают силуэт и самооценку одним движением ноги
Природные насосы для дачи: деревья, которые решат ваши проблемы с избыточной влагой
Netflix ликует: Франкенштейн Гильермо дель Торо установил новый рекорд
Море вспыхнуло изнутри: загадочные зелёные огни оказались сигналом от неизвестного вида
Поддержка промышленности обернулась ударом по кошелькам: что скрывается за технологическим сбором

Машина стирает, а пахнет болотом: одно средство из кухни возвращает свежесть за час

5:02
Недвижимость

Регулярный уход за стиральной машиной — залог её долговечной работы и свежего запаха белья. Даже самая современная техника со временем накапливает накипь, остатки моющих средств и неприятные запахи. Простое средство, которое можно найти на любой кухне, помогает решить эту проблему без лишних затрат — обычный уксус.

Неисправная стиральная машина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Неисправная стиральная машина

Почему стиральную машину нужно чистить

Постоянное воздействие влаги и моющих средств создаёт идеальные условия для образования плесени и налёта. На стенках барабана, в уплотнителях и даже в шлангах оседают остатки порошка, ворс и известковый камень. Всё это не только портит запах, но и влияет на качество стирки — одежда становится менее свежей, а техника работает с нагрузкой.

Кроме того, загрязнения внутри прибора могут привести к поломке нагревательного элемента или повреждению уплотнителей. Поэтому профилактическая чистка с уксусом раз в 1-2 месяца продлевает срок службы машины и экономит на ремонте.

Как уксус помогает в очистке

Уксус — натуральное кислотное средство, способное растворять известковый налёт и удалять неприятные запахи. Он не оставляет следов, дезинфицирует и безопасен для большинства поверхностей. Главное — использовать его правильно и в умеренном количестве.

"Уксус — одно из самых эффективных средств для удаления накипи и запахов в бытовой технике", — отметил инженер-технолог Сергей Ковалёв.

Важно помнить, что не все части машины одинаково устойчивы к кислоте, поэтому процедура должна проводиться по определённым правилам.

Как почистить стиральную машину уксусом: пошаговая инструкция

  1. Подготовьте прибор. Убедитесь, что внутри нет белья, а барабан сухой.

  2. Добавьте уксус. Влейте 1-2 стакана 9%-го уксуса прямо в отсек для порошка.

  3. Запустите цикл. Выберите режим с горячей водой (60-90 °C) и длительной стиркой без отжима.

  4. Остановите процесс. Через 20 минут выключите машину и оставьте уксус внутри ещё на час — это усилит эффект.

  5. Дайте закончить цикл. Включите повторно, чтобы смыть остатки.

  6. Протрите детали. После завершения цикла протрите барабан и резинку дверцы сухой тканью.

Для дополнительного аромата можно добавить несколько капель эфирного масла в последнюю промывку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать слишком много уксуса.
    Последствие: повреждение резиновых уплотнителей.
    Альтернатива: ограничиться максимум двумя стаканами.

  • Ошибка: проводить чистку слишком часто.
    Последствие: износ пластиковых элементов.
    Альтернатива: чистить раз в 1-2 месяца.

  • Ошибка: не вытирать уплотнители после процедуры.
    Последствие: образование новой плесени.
    Альтернатива: тщательно протирать насухо микрофиброй.

А что если запах не исчез

Если неприятный аромат остаётся, стоит проверить фильтр и сливной шланг — именно там часто скапливаются волосы и грязь. Иногда помогает дополнительная промывка с содой: 2 столовые ложки на барабан и короткий цикл стирки.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Дешёвое и доступное средство Может повредить резину при частом применении
Эффективно удаляет запах Требует тщательного ополаскивания
Натуральный состав без химии Не справляется с сильной ржавчиной

FAQ

Как часто можно чистить машину уксусом?
Не чаще одного раза в месяц, чтобы избежать повреждения уплотнителей.

Можно ли использовать яблочный уксус?
Да, но только при слабом загрязнении — он мягче и менее агрессивен.

Сколько нужно уксуса для очистки?
Для стандартной машины объёмом 5-7 кг достаточно 1-2 стаканов.

Мифы и правда

Миф: уксус портит стиральные машины.
Правда: при умеренном использовании он безопасен и помогает продлить срок службы техники.

Миф: после уксуса остаётся резкий запах.
Правда: после полного цикла промывки запах исчезает полностью.

Миф: можно заливать уксус вместе с порошком.
Правда: делать этого нельзя — лучше использовать чистый уксус без добавок.

Интересные факты

  • Уксус применяли для чистки ещё в Древнем Египте — его кислотность позволяла удалять соли и известь с тканей.
  • Современные производители стиральных машин не запрещают использование уксуса, но советуют не превышать дозировку.
  • Добавление уксуса при полоскании белья делает ткани мягче и снижает статическое электричество.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Наука и техника
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Экономика и бизнес
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Подкармливайте спатифиллум этим — и ваш цветок станет звездой любого интерьера
Садоводство, цветоводство
Подкармливайте спатифиллум этим — и ваш цветок станет звездой любого интерьера
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
К чему ведёт запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Последние материалы
Море вспыхнуло изнутри: загадочные зелёные огни оказались сигналом от неизвестного вида
Поддержка промышленности обернулась ударом по кошелькам: что скрывается за технологическим сбором
Тонкая шкурка и лёгкий аромат дымка: старинный способ засолки сала, проверенный временем
Продажи Kia растут как на дрожжах — но почему именно в сегменте EV скрывается главный провал года
Бизнес в красной зоне: почему владелец магазина в Глазго боится каждого нового дня
Роза Сябитова открыла глаза на секреты бабушек: стоит ли навязывать опыт молодым родителям
Тело остыло изнутри: четыре причины, почему не греют ни варежки, ни чай
Если муж всё время играет в танчики — меняйте мужа: Мария Арбатова — о семье, гаджетах и демографии
Греция, которую не покажут путеводители: тайные места, где легенды оживают среди скал
Любимый аромат живёт всего час: духи не виноваты — эта мелочь на коже решает всё
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.