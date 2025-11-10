Радиатор булькает и не греет: простой трюк возвращает тепло без вызова мастера

С наступлением холодов, когда обогреватели начинают работать после летнего перерыва, многие сталкиваются с одной и той же проблемой: радиаторы нагреваются неравномерно или шумят. Причина чаще всего проста — в систему попал воздух. Воздушные пробки мешают циркуляции горячей воды, и батареи перестают работать с полной отдачей.
"Отвод воздуха из радиаторов — это простая и эффективная процедура, которая повышает эффективность отопления", — отметил инженер Петр Новак.
Регулярное удаление воздуха не только улучшает нагрев, но и снижает расход электроэнергии или газа. Эксперты советуют делать это ежегодно, в сентябре-ноябре, до наступления устойчивых морозов.
Первое, на что стоит обратить внимание — это странные звуки в трубах и холодные участки на радиаторе. Если верх батареи остается прохладным, значит, внутри скопились пузырьки воздуха.
Проверка проста:
Включите отопление и подождите несколько минут.
Рукой ощупайте радиатор сверху, снизу и по бокам.
Если какая-то часть заметно холоднее — воздух нужно удалить.
Перед началом работы важно проверить давление воды в контуре отопления. Для этого используйте манометр на котле. В большинстве моделей оптимальное значение составляет от 1 до 1,5 бар. Слишком низкое давление может мешать нормальной циркуляции воды.
Чтобы выпуск воздуха был безопасным и эффективным, необходимо полностью отключить отопление и дождаться, пока радиаторы остынут. Это предотвратит возможные ожоги и разбрызгивание горячей воды.
Подготовьте небольшую плоскую отвертку или монетку — она понадобится для открытия клапана.
Подставьте под радиатор емкость для воды.
Найдите клапан — он расположен в верхней части сбоку радиатора.
Поверните его против часовой стрелки. Сначала выйдет воздух, затем пойдет вода.
Когда вода потечет равномерно, закрутите клапан обратно.
Повторите этот процесс с каждым радиатором в доме, начиная с ближайшего к котлу. Это поможет равномерно удалить воздух по всей системе.
После того как воздух выпущен, снова проверьте давление воды. Во время спуска оно часто падает, поэтому при необходимости добавьте воду в систему. Давление должно стабилизироваться в пределах 1-1,5 бар.
"Если радиаторы всё ещё остаются холодными, проверьте регулировочные вентили внизу", — пояснил техник Мартин Свобода.
|Тип устройства
|Особенности
|Обслуживание
|Ручной
|Требует открытия вручную
|1 раз в год
|Автоматический
|Самостоятельно удаляет воздух
|Не требует
Автоматические воздухоотводчики удобны для больших домов или систем с несколькими этажами — они избавляют от необходимости регулярного вмешательства.
Проверьте температуру радиаторов.
Убедитесь, что отопление выключено.
Подготовьте инструменты и ёмкость для воды.
Медленно откройте клапан.
Дождитесь выхода воздуха и стабильной струи воды.
Закройте клапан и проверьте давление.
Ошибка: выпускать воздух при включённом отоплении.
Последствие: обожжённые руки, разбрызгивание воды.
Альтернатива: дождитесь полного остывания системы.
Ошибка: не проверить давление после выпуска.
Последствие: снижение температуры в радиаторах.
Альтернатива: добавить воду до нормы 1-1,5 бар.
Ошибка: не использовать емкость под клапаном.
Последствие: вода на полу, риск короткого замыкания.
Альтернатива: использовать пластиковую бутылку или таз.
Иногда даже после всех процедур батареи остаются холодными. В этом случае нужно проверить нижние клапаны — они регулируют поток воды. Если клапан закрыт, вода не поступает в радиатор. Аккуратно поверните его шестигранным ключом, чтобы открыть.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшение циркуляции воды
|Нужно время и внимание
|Экономия на отоплении
|Возможны брызги воды
|Повышение комфорта
|Требует проверки давления
|Продление срока службы радиаторов
|Ручная работа для каждого прибора
Как часто нужно выпускать воздух?
Раз в год, перед началом отопительного сезона.
Сколько времени занимает процедура?
Обычно 10-15 минут на весь дом.
Можно ли обойтись без инструментов?
В некоторых моделях клапан открывается вручную — достаточно пальцев.
Что делать, если после процедуры давление не восстанавливается?
Добавить воду в систему через кран подпитки.
Миф: воздух в радиаторе уходит сам.
Правда: вез выпуска через клапан воздух остаётся в системе, снижая эффективность.
Миф: если батарея тёплая снизу, всё работает.
Правда: верх должен быть тоже горячим — иначе циркуляция нарушена.
Миф: выпуск воздуха можно делать в любое время.
Правда: делать это нужно только при выключенном отоплении и остывшей системе.
Первые радиаторы с ручными клапанами появились в Германии в XIX веке.
Воздушные пробки чаще образуются в верхних этажах домов.
В современных системах используются термоголовки, которые автоматически регулируют подачу тепла.
