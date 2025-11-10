Радиатор булькает и не греет: простой трюк возвращает тепло без вызова мастера

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

С наступлением холодов, когда обогреватели начинают работать после летнего перерыва, многие сталкиваются с одной и той же проблемой: радиаторы нагреваются неравномерно или шумят. Причина чаще всего проста — в систему попал воздух. Воздушные пробки мешают циркуляции горячей воды, и батареи перестают работать с полной отдачей.

Батарея
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Батарея

"Отвод воздуха из радиаторов — это простая и эффективная процедура, которая повышает эффективность отопления", — отметил инженер Петр Новак.

Регулярное удаление воздуха не только улучшает нагрев, но и снижает расход электроэнергии или газа. Эксперты советуют делать это ежегодно, в сентябре-ноябре, до наступления устойчивых морозов.

Как понять, что в радиаторе есть воздух

Первое, на что стоит обратить внимание — это странные звуки в трубах и холодные участки на радиаторе. Если верх батареи остается прохладным, значит, внутри скопились пузырьки воздуха.

Проверка проста:

  1. Включите отопление и подождите несколько минут.

  2. Рукой ощупайте радиатор сверху, снизу и по бокам.

  3. Если какая-то часть заметно холоднее — воздух нужно удалить.

Давление воды в системе

Перед началом работы важно проверить давление воды в контуре отопления. Для этого используйте манометр на котле. В большинстве моделей оптимальное значение составляет от 1 до 1,5 бар. Слишком низкое давление может мешать нормальной циркуляции воды.

Подготовка: отключите отопление

Чтобы выпуск воздуха был безопасным и эффективным, необходимо полностью отключить отопление и дождаться, пока радиаторы остынут. Это предотвратит возможные ожоги и разбрызгивание горячей воды.

Как выпустить воздух из радиатора

  1. Подготовьте небольшую плоскую отвертку или монетку — она понадобится для открытия клапана.

  2. Подставьте под радиатор емкость для воды.

  3. Найдите клапан — он расположен в верхней части сбоку радиатора.

  4. Поверните его против часовой стрелки. Сначала выйдет воздух, затем пойдет вода.

  5. Когда вода потечет равномерно, закрутите клапан обратно.

Повторите этот процесс с каждым радиатором в доме, начиная с ближайшего к котлу. Это поможет равномерно удалить воздух по всей системе.

Проверка после процедуры

После того как воздух выпущен, снова проверьте давление воды. Во время спуска оно часто падает, поэтому при необходимости добавьте воду в систему. Давление должно стабилизироваться в пределах 1-1,5 бар.

"Если радиаторы всё ещё остаются холодными, проверьте регулировочные вентили внизу", — пояснил техник Мартин Свобода.

Сравнение: виды воздухоотводчиков

Тип устройства Особенности Обслуживание
Ручной Требует открытия вручную 1 раз в год
Автоматический Самостоятельно удаляет воздух Не требует

Автоматические воздухоотводчики удобны для больших домов или систем с несколькими этажами — они избавляют от необходимости регулярного вмешательства.

Советы шаг за шагом

  1. Проверьте температуру радиаторов.

  2. Убедитесь, что отопление выключено.

  3. Подготовьте инструменты и ёмкость для воды.

  4. Медленно откройте клапан.

  5. Дождитесь выхода воздуха и стабильной струи воды.

  6. Закройте клапан и проверьте давление.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выпускать воздух при включённом отоплении.
    Последствие: обожжённые руки, разбрызгивание воды.
    Альтернатива: дождитесь полного остывания системы.

  • Ошибка: не проверить давление после выпуска.
    Последствие: снижение температуры в радиаторах.
    Альтернатива: добавить воду до нормы 1-1,5 бар.

  • Ошибка: не использовать емкость под клапаном.
    Последствие: вода на полу, риск короткого замыкания.
    Альтернатива: использовать пластиковую бутылку или таз.

А что если радиаторы всё равно не греют

Иногда даже после всех процедур батареи остаются холодными. В этом случае нужно проверить нижние клапаны — они регулируют поток воды. Если клапан закрыт, вода не поступает в радиатор. Аккуратно поверните его шестигранным ключом, чтобы открыть.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Улучшение циркуляции воды Нужно время и внимание
Экономия на отоплении Возможны брызги воды
Повышение комфорта Требует проверки давления
Продление срока службы радиаторов Ручная работа для каждого прибора

Часто задаваемые вопросы

Как часто нужно выпускать воздух?
Раз в год, перед началом отопительного сезона.

Сколько времени занимает процедура?
Обычно 10-15 минут на весь дом.

Можно ли обойтись без инструментов?
В некоторых моделях клапан открывается вручную — достаточно пальцев.

Что делать, если после процедуры давление не восстанавливается?
Добавить воду в систему через кран подпитки.

Мифы и правда

Миф: воздух в радиаторе уходит сам.
Правда: вез выпуска через клапан воздух остаётся в системе, снижая эффективность.

Миф: если батарея тёплая снизу, всё работает.
Правда: верх должен быть тоже горячим — иначе циркуляция нарушена.

Миф: выпуск воздуха можно делать в любое время.
Правда: делать это нужно только при выключенном отоплении и остывшей системе.

3 интересных факта

  1. Первые радиаторы с ручными клапанами появились в Германии в XIX веке.

  2. Воздушные пробки чаще образуются в верхних этажах домов.

  3. В современных системах используются термоголовки, которые автоматически регулируют подачу тепла.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
