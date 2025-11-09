Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Базилик любит солнце, но ненавидит ветер: секрет правильной грядки раскрыт
Священные коровы автолюбителей: какие модели считают последним бастионом чистого ДВС
Омега-3 из байкальской нерпы: как в Бурятии создают свой концентрат вместо импортных добавок
Ночные налётчики с крыльями: момент, когда обычные тараканы превращаются в кошмар
Квартиры рулят: что скрывается за стремительным увеличением предложений апартаментов на рынке аренды
Забудьте о дорогих средствах: как шампунь с орехами решает проблему выпадения волос за месяц
Патриотизм по-французски: Садальский высмеял свадебные образы Шамана и Мизулиной
Сутулость уходит, как усталость после сна: пять упражнений, что возвращают спине молодость
Шаг за шагом к ясному уму: как несколько тысяч шагов в день продлевают жизнь мозгу

Больше никаких пятен и тусклости: легкий способ сделать стирку эффективной и вернуть цвет вещам

7:20
Недвижимость

Стиральная машина давно стала незаменимым помощником в доме. Она экономит время и силы, обеспечивая качественную стирку благодаря множеству различных режимов. Однако даже в этой, казалось бы, простой задаче иногда возникают трудности. Например, белье может терять свой цвет, становясь тусклым и неярким, что доставляет немало хлопот. Как решить эту проблему, не прибегая к дорогостоящим средствам?

Соль в стиральной машине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Соль в стиральной машине

Опытные хозяйки нашли эффективное и недорогое решение — обычная поваренная соль, которая есть на каждой кухне, может помочь сохранить цвет одежды и улучшить результат стирки.

Почему вещи теряют цвет

Существует несколько причин, по которым белье может терять насыщенность своего цвета. Одна из них — неправильная стирка и остатки порошка, которые остаются на ткани. Особенно это касается белых вещей, которые часто становятся серыми. Появление пятен и тусклости может быть связано с несоблюдением рекомендаций на ярлыке одежды. Этикетки всегда содержат указания по уходу за конкретным типом ткани, и игнорирование этих советов приводит к негативным последствиям.

Кроме того, существуют специальные средства, такие как "ловушки цвета", которые помогают избежать потери яркости. Однако они довольно дороги, и для регулярного использования такие салфетки не всегда оправданы.

Как соль помогает сохранить цвет одежды

Соль — это универсальное средство, которое можно использовать не только для кулинарии, но и для бытовых нужд. Чтобы белье сохраняло яркость и свежесть, можно добавить 1 столовую ложку соли в отсек стиральной машины для полоскания. Это поможет эффективно выполоскать остатки моющих средств, не оставляя их на ткани. Лучше использовать соль Экстра, так как она идеально растворяется в воде и не повреждает волокна ткани.

Если вы хотите освежить старые вещи, которые потеряли яркость, замочите их в теплом солевом растворе на 30-40 минут. Этот метод также поможет закрепить цвет ткани, если она начала линять. После замачивания постирайте вещи в стиральной машине на привычном режиме.

Кроме того, соль обладает замечательной способностью справляться с грязными пятнами. Например, если вы разлили вино на любимую блузку, сразу же присыпьте пятно солью, а затем замочите вещь на полчаса в холодной воде. После этого стирайте блузку как обычно.

Соль против пятен

Соль эффективна не только для сохранения цвета, но и для удаления пятен с одежды. Вот несколько примеров:

  • Пятна от вина: если на одежде появилось пятно от красного вина, посыпьте его солью и оставьте на 10-15 минут, чтобы она впитала жидкость. Затем замочите вещь в холодной воде на 30 минут, после чего постирайте ее в машинке.
  • Пятна от крови: чтобы удалить пятна от крови, используйте холодную воду, в которую добавлена соль. Пятна крови легче отстирываются при такой обработке, а затем белье можно постирать при обычной температуре.
  • Пятна от пота: для пятен пота используйте горячую воду с добавлением соли. Разбавьте 3 столовые ложки соли в 1 литре воды и замочите одежду. Соль поможет удалить следы пота и пятна от дезодоранта.
  • Пятна от ржавчины: соль в одиночку не справится с пятнами ржавчины, но если добавить к ней лимонный сок, результат будет заметен. Смажьте пятно смесью соли и лимонного сока, потрите его и дайте высохнуть. После этого постирайте вещь в машинке.

Преимущества использования соли при стирке

Соль безопасна для всех типов ткани, включая деликатные, такие как тюль и занавески. Просто добавьте 3 столовые ложки соли на 1 литр воды и стирайте вещи в привычном режиме. После стирки вы заметите, что белье стало мягким, как после использования дорогостоящего кондиционера. Эффект сохраняется и при ручной стирке.

Как использовать соль в мешочке

Если вы боитесь, что соль может повредить вашу стиральную машину или ткань, можно использовать еще один способ. Вместо того чтобы сыпать соль прямо в отсек для ополаскивания, можно сделать специальный мешочек. Для этого:

  • Насыпьте 1 столовую ложку соли в носовой платок.
  • Завяжите платок, чтобы соль не высыпалась.
  • Положите мешочек в барабан стиральной машины.
  • Запустите стирку как обычно.

Этот метод идеально подходит для стирки тюлей и занавесок. Уже после первой стирки вы заметите, как вещи стали белоснежными и свежими, словно вы только что принесли их из химчистки.

Соль в посудомоечной машине

Вместо дорогих средств для посудомоечной машины можно использовать обычную соль. Она помогает смягчить воду и предотвратить образование известкового налета на посуде. Это более дешевый и безопасный способ ухода за посудомоечной машиной, особенно если учесть, что многие дорогие средства могут повредить технику.

Плюсы и минусы использования соли

Метод использования соли Плюсы Минусы
Добавление соли в стиральную машину Сохраняет цвет одежды, помогает удалять пятна, делает ткани мягкими Нужно соблюдать дозировку, не подходит для всех типов тканей
Использование соли для удаления пятен Эффективно борется с пятнами от вина, крови, пота и ржавчины Требуется время для замачивания
Соль в посудомоечной машине Помогает смягчить воду и предотвратить налет на посуде Нужно соблюдать правильное количество соли

FAQ

Как соль помогает сохранить цвет белья

Соль помогает удалить остатки моющих средств и эффективно закрепляет цвет ткани, предотвращая ее выцветание.

Можно ли использовать соль для удаления пятен

Да, соль помогает вывести пятна от вина, пота, крови и даже ржавчины, если добавить лимонный сок.

Какую соль лучше использовать при стирке

Рекомендуется использовать соль Экстра или обычную поваренную соль без добавок. Для посудомоечной машины также подойдет обычная соль.

Мифы и правда о соли в стирке

  • Миф: соль может повредить ткани и испортить вещи.
    Правда: соль безопасна для большинства тканей, если соблюдать правильные пропорции.
  • Миф: использование соли в посудомоечной машине приведет к поломке техники.
    Правда: соль помогает смягчить воду и предотвратить налет на посуде, если использовать её правильно.

Интересные факты о соли

  • Соль использовалась в качестве средства для удаления пятен еще в Древнем Египте.
  • В странах Средиземноморья соль часто использовали для стирки тюлей и занавесок, чтобы они оставались белыми.
  • В истории соль была ценным товаром, иногда её использовали как валюту.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Авто
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Шоу-бизнес
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Без пафоса, но с душой: знаменитый советский фильм стал культовым для западных подростков
Кино. Новости и обзоры
Без пафоса, но с душой: знаменитый советский фильм стал культовым для западных подростков
Популярное
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти

"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.

Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
К чему идет запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Последние материалы
Шаг за шагом к ясному уму: как несколько тысяч шагов в день продлевают жизнь мозгу
Холодный вихрь против вашей головы: как победить ветер и остаться с укладкой
Больше никаких пятен и тусклости: легкий способ сделать стирку эффективной и вернуть цвет вещам
Либо крестик сними, либо трусы надень: Анна Седокова рассказала о скрытой стороне футбольного мира
План действий против ос: как избавиться от гнезд на даче и обезопасить свой участок
Бекон миллионера делает яйца, картошку и супы роскошными: простой рецепт из сахара и специй
Ливень, туман и первая каша на асфальте: автомобили, которые не сдаются, когда погода объявляет войну
Экономическая ловушка: как новые пошлины ЕС обернутся против самих европейцев
Кошка молча терпит боль, пока хозяин в неведении: главные признаки, что питомцу плохо
Враг оказался другом: иммунные клетки мозга могут спасти от Альцгеймера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.