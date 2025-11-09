Забудьте о повреждениях: трюк который позволяет мыть бокалы и высокую посуду в посудомойке

Посудомоечные машины, которыми мы пользуемся годами, таят массу скрытых функций.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky посудомойка

Недавно пользовательница TikTok показала видео, которое набрало миллионы просмотров: оказывается, в любой современной посудомоечной машине можно безопасно мыть даже бокалы на длинной ножке - нужно просто знать один трюк.

Как всё работает

В большинстве моделей предусмотрена регулируемая верхняя полка. Именно она мешает поместить высокие бокалы или кувшины.

Чтобы освободить место, достаточно:

Открыть посудомоечную машину.

Найти два маленьких рычажка по бокам верхней корзины.

Нажать их одновременно — и полка опустится ниже, увеличив пространство между уровнями.

Теперь даже высокие бокалы, стаканы или банки спокойно помещаются и не касаются вращающихся разбрызгивателей.

Советы от экспертов по правильной загрузке посудомойки

Чтобы техника работала долго и качественно, важно помнить несколько правил:

Высокая посуда: сверху, чтобы не блокировать движение воды.

сверху, чтобы не блокировать движение воды. Тарелки и миски: снизу, в зонах с более мощными потоками.

снизу, в зонах с более мощными потоками. Ножи и столовые приборы ставьте остриём вниз.

ставьте остриём вниз. Не перегружайте корзины: это ухудшает циркуляцию воды и качество мытья.

Также не забудьте проверить инструкцию к вашей модели: у некоторых производителей предусмотрены дополнительные фиксаторы для бокалов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: мыть бокалы в нижней корзине.

Последствие: вибрация и повреждения.

Альтернатива: регулируемая верхняя полка.

Ошибка: ставить бокалы слишком плотно.

Последствие: трещины от касания при вибрации.

Альтернатива: используйте пластиковые фиксаторы или держатели.

Ошибка: использовать не те моющие средства.

Последствие: помутнение стекла и разводы.

Альтернатива: выбирайте специализированные таблетки для стекла.

Почему посудомойка может работать плохо

Многие жалуются на некачественную мойку — но причина часто не в технике.

Неправильное средство

Если машинка рассчитана на использование отдельного порошка и соли, не заменяйте их универсальной таблеткой.

Отсутствие соли и ополаскивателя

Это влияет на мягкость воды и блеск посуды.

Загрязнённые фильтры

Их нужно чистить хотя бы раз в неделю.

Бонус: лайфхак для чистки разделочных досок

Обычное моющее средство не удаляет бактерии, особенно после сырого мяса.

Профессионалы советуют чистить доски солью и лимоном:

Посыпьте поверхность мелкой солью.

Протрите половинкой лимона, слегка выдавливая сок.

Оставьте на 10 минут, затем ополосните водой.

Плюсы и минусы лайфхака

Плюсы Минусы Безопасно для стекла Требуется ручная настройка полки Экономия времени Не во всех моделях есть регулировка Позволяет мыть любую высокую посуду Нужно привыкнуть к механизму Простое решение без ремонта Возможен износ фиксаторов при частом использовании

FAQ

Можно ли опускать полку при полной загрузке

Нет, лучше сделать это заранее — иначе посуда может повредиться.

Что делать, если полка не двигается

Проверьте, не заблокированы ли фиксаторы боковыми направляющими.

Подходит ли метод для хрусталя

Да, если включить режим "Деликатная мойка" при температуре не выше 45 °C.

Мифы и правда

Миф: бокалы нельзя мыть в посудомойке.

Правда: можно, если регулировать полку и выбрать щадящий режим.

бокалы нельзя мыть в посудомойке. можно, если регулировать полку и выбрать щадящий режим. Миф: посудомойка портит стекло.

Правда: повреждения появляются только при неправильной загрузке и отсутствии соли.

посудомойка портит стекло. повреждения появляются только при неправильной загрузке и отсутствии соли. Миф: посудомоечная машина требует специальных бокалов.

Правда: большинство стандартных подходят при грамотной установке.

3 интересных факта

Функция регулировки высоты верхней корзины есть более чем в 80% современных моделей, но большинство пользователей о ней не знают.

Производители советуют мыть бокалы не чаще двух раз в неделю — для сохранения блеска.

Добавление соли не только смягчает воду, но и продлевает срок службы фильтров.