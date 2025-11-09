Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нобелевская модель под угрозой: новое исследование опровергает ускорение Вселенной
Домашняя мезотерапия без шприца: как крошечные иглы творят чудеса с кожей
Когда педаль газа притворяется тормозом: однопедальное вождение сбивает с толку водителей
Мальтипу — новая звезда домашних питомцев: что стоит за ростом популярности этой породы
Незаметный обвал скелета: привычки, из-за которых кальций уходит из костей, ногтей и зубов
Так делать невежливо: 13-летняя дочь Бони заставила маму пересмотреть одну привычку
Томаты жируют, а ведро пустое: несколько движений секатором создают по-настоящему тяжёлые плоды
Откройте для себя пивной суп с сыром: рецепт, который стоит попробовать
Американская мечта под угрозой: бедность может стать катализатором экономического спада в США

Забудьте о повреждениях: трюк который позволяет мыть бокалы и высокую посуду в посудомойке

Недвижимость

Посудомоечные машины, которыми мы пользуемся годами, таят массу скрытых функций.

посудомойка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
посудомойка

Недавно пользовательница TikTok показала видео, которое набрало миллионы просмотров: оказывается, в любой современной посудомоечной машине можно безопасно мыть даже бокалы на длинной ножке - нужно просто знать один трюк.

Как всё работает

В большинстве моделей предусмотрена регулируемая верхняя полка. Именно она мешает поместить высокие бокалы или кувшины.

Чтобы освободить место, достаточно:

  • Открыть посудомоечную машину.
  • Найти два маленьких рычажка по бокам верхней корзины.
  • Нажать их одновременно — и полка опустится ниже, увеличив пространство между уровнями.

Теперь даже высокие бокалы, стаканы или банки спокойно помещаются и не касаются вращающихся разбрызгивателей.

Советы от экспертов по правильной загрузке посудомойки

Чтобы техника работала долго и качественно, важно помнить несколько правил:

  • Высокая посуда: сверху, чтобы не блокировать движение воды.
  • Тарелки и миски: снизу, в зонах с более мощными потоками.
  • Ножи и столовые приборы ставьте остриём вниз.
  • Не перегружайте корзины: это ухудшает циркуляцию воды и качество мытья.

Также не забудьте проверить инструкцию к вашей модели: у некоторых производителей предусмотрены дополнительные фиксаторы для бокалов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: мыть бокалы в нижней корзине.
    Последствие: вибрация и повреждения.
    Альтернатива: регулируемая верхняя полка.

  • Ошибка: ставить бокалы слишком плотно.
    Последствие: трещины от касания при вибрации.
    Альтернатива: используйте пластиковые фиксаторы или держатели.

  • Ошибка: использовать не те моющие средства.
    Последствие: помутнение стекла и разводы.
    Альтернатива: выбирайте специализированные таблетки для стекла.

Почему посудомойка может работать плохо

Многие жалуются на некачественную мойку — но причина часто не в технике.

Неправильное средство

Если машинка рассчитана на использование отдельного порошка и соли, не заменяйте их универсальной таблеткой.

Отсутствие соли и ополаскивателя

Это влияет на мягкость воды и блеск посуды.

Загрязнённые фильтры

Их нужно чистить хотя бы раз в неделю.

Бонус: лайфхак для чистки разделочных досок

Обычное моющее средство не удаляет бактерии, особенно после сырого мяса.
Профессионалы советуют чистить доски солью и лимоном:

  • Посыпьте поверхность мелкой солью.
  • Протрите половинкой лимона, слегка выдавливая сок.
  • Оставьте на 10 минут, затем ополосните водой.

Плюсы и минусы лайфхака

Плюсы Минусы
Безопасно для стекла Требуется ручная настройка полки
Экономия времени Не во всех моделях есть регулировка
Позволяет мыть любую высокую посуду Нужно привыкнуть к механизму
Простое решение без ремонта Возможен износ фиксаторов при частом использовании

FAQ

Можно ли опускать полку при полной загрузке

Нет, лучше сделать это заранее — иначе посуда может повредиться.

Что делать, если полка не двигается

Проверьте, не заблокированы ли фиксаторы боковыми направляющими.

Подходит ли метод для хрусталя

Да, если включить режим "Деликатная мойка" при температуре не выше 45 °C.

Мифы и правда

  • Миф: бокалы нельзя мыть в посудомойке.
    Правда: можно, если регулировать полку и выбрать щадящий режим.
  • Миф: посудомойка портит стекло.
    Правда: повреждения появляются только при неправильной загрузке и отсутствии соли.
  • Миф: посудомоечная машина требует специальных бокалов.
    Правда: большинство стандартных подходят при грамотной установке.

3 интересных факта

  • Функция регулировки высоты верхней корзины есть более чем в 80% современных моделей, но большинство пользователей о ней не знают.
  • Производители советуют мыть бокалы не чаще двух раз в неделю — для сохранения блеска.
  • Добавление соли не только смягчает воду, но и продлевает срок службы фильтров.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Домашние животные
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34
Военные новости
Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34
Популярное
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти

"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.

Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Последние материалы
Американская мечта под угрозой: бедность может стать катализатором экономического спада в США
Руки скажут спасибо: корейский способ вернуть мягкость и блеск без салона
Трещина на стекле — не повод для штрафа: как закон даёт водителям больше свободы, чем кажется
Главная ошибка после 50: из-за неё обмен веществ замедляется, даже если вы тренируетесь
Малина переживёт даже мороз минус тридцать: секрет укрытия, который знают не все садоводы
Каждая ночь крадёт годы бодрости: всё дело в том, как стоит ваша кровать, а не в матрасе
Забудьте про скучные ужины: готовим куриную грудку в сливочном соусе по-новому
Подарок, который вернул силы: Лолита спасла Люсю Чеботину после изнурительных гастролей
Обман без намерения: животные действуют по программе, которую мы принимаем за коварство
Горячие источники России будят зиму: регионы, где пар сильнее мороза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.