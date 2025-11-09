Забудьте о повреждениях: трюк который позволяет мыть бокалы и высокую посуду в посудомойке

Посудомоечные машины, которыми мы пользуемся годами, таят массу скрытых функций.
Недавно пользовательница TikTok показала видео, которое набрало миллионы просмотров: оказывается, в любой современной посудомоечной машине можно безопасно мыть даже бокалы на длинной ножке - нужно просто знать один трюк.
В большинстве моделей предусмотрена регулируемая верхняя полка. Именно она мешает поместить высокие бокалы или кувшины.
Чтобы освободить место, достаточно:
Теперь даже высокие бокалы, стаканы или банки спокойно помещаются и не касаются вращающихся разбрызгивателей.
Чтобы техника работала долго и качественно, важно помнить несколько правил:
Также не забудьте проверить инструкцию к вашей модели: у некоторых производителей предусмотрены дополнительные фиксаторы для бокалов.
Ошибка: мыть бокалы в нижней корзине.
Последствие: вибрация и повреждения.
Альтернатива: регулируемая верхняя полка.
Ошибка: ставить бокалы слишком плотно.
Последствие: трещины от касания при вибрации.
Альтернатива: используйте пластиковые фиксаторы или держатели.
Ошибка: использовать не те моющие средства.
Последствие: помутнение стекла и разводы.
Альтернатива: выбирайте специализированные таблетки для стекла.
Многие жалуются на некачественную мойку — но причина часто не в технике.
Если машинка рассчитана на использование отдельного порошка и соли, не заменяйте их универсальной таблеткой.
Это влияет на мягкость воды и блеск посуды.
Их нужно чистить хотя бы раз в неделю.
Обычное моющее средство не удаляет бактерии, особенно после сырого мяса.
Профессионалы советуют чистить доски солью и лимоном:
|Плюсы
|Минусы
|Безопасно для стекла
|Требуется ручная настройка полки
|Экономия времени
|Не во всех моделях есть регулировка
|Позволяет мыть любую высокую посуду
|Нужно привыкнуть к механизму
|Простое решение без ремонта
|Возможен износ фиксаторов при частом использовании
Нет, лучше сделать это заранее — иначе посуда может повредиться.
Проверьте, не заблокированы ли фиксаторы боковыми направляющими.
Да, если включить режим "Деликатная мойка" при температуре не выше 45 °C.
