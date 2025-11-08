Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лазанья, которая тает во рту: рецепт, с которого стоит начать знакомство с итальянской кухней
Хозяева уверены, что выгуливают собаку правильно: эти частые ошибки рушат психику пса
Когда руля больше не будет: вот зачем Япония массово запускает беспилотные машины
Он начинал с сатиры, она продолжит историей: Симоньян вернёт в эфир свой авторский проект
Красота с подвохом: маникюр, после которого ногти просят пощады — микробы аплодируют стоя
Лица из камня заговорили спустя 2000 лет: в Египте нашли саркофаг, о котором мечтали археологи
Боул с тунцом и авокадо: блюдо, которое работает как косметолог изнутри
Масляное цунами: почему цены на подсолнечное масло взорвали мировые рынки
Главный враг сердца найден не в аптечке, а на вашей кухне — и это не жирная еда

Не вся вытяжка одинаково тянет: как выбрать ту, что не сдастся после первой жарки котлет

6:58
Недвижимость

Выбор кухонной вытяжки — не только вопрос дизайна или мощности. От её фильтрации напрямую зависит, насколько свежим будет воздух в помещении и как долго прослужит сама техника. Фильтры — сердце вытяжки, и именно они определяют, насколько эффективно устройство справляется с жиром, запахами и копотью.

Современная кухня с зеркальным фартуком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная кухня с зеркальным фартуком

Почему фильтр важен

Современные вытяжки делятся на два типа: проточные, которые выводят загрязнённый воздух наружу, и рециркуляционные, очищающие его внутри помещения. В обоих случаях решающую роль играет фильтр: без него прибор быстро засорится, а воздух на кухне останется тяжёлым и пахнущим гарью.

Чтобы выбрать оптимальную модель, стоит заранее понять, какой фильтр в ней установлен. Каждый тип выполняет свою функцию и имеет свои преимущества, ограничения и требования к уходу.

Металлический фильтр — классика, проверенная временем

Самый распространённый вариант — металлический фильтр. Это сетка из алюминия или фольги, задерживающая жир и крупные частицы.

Он прост в обслуживании: достаточно промывать его под горячей водой или в посудомоечной машине. Замены не требуется — такой фильтр служит столько же, сколько и сама вытяжка.

Если вы готовите ежедневно и часто жарите, этот вариант — самый надёжный. Он защищает внутренние механизмы вытяжки и предотвращает появление запаха старого жира.

Синтетический фильтр — тише и чище

Фильтры из акрила или других синтетических материалов используются для более тонкой очистки воздуха. Они не только улавливают жир, но и частично нейтрализуют копоть и продукты горения.

Главный плюс — бесшумная работа. Однако синтетический фильтр нельзя мыть: по мере загрязнения материал утрачивает свои свойства. Его приходится регулярно заменять, ориентируясь на частоту готовки.

Для семей, где готовят часто, рекомендуется менять фильтр раз в два месяца. При редком использовании — раз в полгода.

Угольный фильтр — барьер против запахов

На последнем этапе очистки воздух проходит через угольный фильтр. Его микропоры впитывают мельчайшие частицы и устраняют неприятные запахи, включая табачный дым.

Более дорогие модели дополнительно оснащаются слоем серебра, который дезинфицирует воздух и предотвращает размножение бактерий. Это особенно полезно в помещениях без вытяжной шахты.

Минус у таких фильтров один — высокая стоимость и необходимость замены каждые 4-6 месяцев. Но именно угольная система делает воздух на кухне по-настоящему свежим.

Сравнение типов фильтров

Тип фильтра Основная функция Срок службы Обслуживание Уровень очистки Стоимость
Металлический Задерживает жир Неограничен Мытьё 1-2 раза в месяц Базовый Низкая
Синтетический Очищает от копоти и жира 2-6 месяцев Замена кассеты Средний Средняя
Угольный Устраняет запахи и токсины 4-6 месяцев Замена блока Высокий Высокая

Как выбрать вытяжку с нужным фильтром

  1. Определите тип работы вытяжки. Если в доме есть вентиляционный канал, подойдёт проточная модель с металлическим фильтром. Для квартир без шахты лучше выбрать рециркуляционную с угольной системой.

  2. Учитывайте частоту готовки. Чем чаще вы готовите, тем больше жира и дыма — значит, фильтр должен быть прочным и легко очищаемым.

  3. Проверьте возможность самостоятельной замены. Некоторые производители делают фильтры встроенными, что усложняет обслуживание.

  4. Сравните стоимость обслуживания. Металлические сетки не требуют расходов, а угольные кассеты могут стоить до трети цены самой вытяжки за несколько лет.

Ошибки при выборе вытяжки

  1. Ошибка: выбрать только по дизайну → последствие: запахи и жир на кухне → альтернатива: проверять наличие многоступенчатой фильтрации.

  2. Ошибка: не чистить фильтр вовремя → последствие: снижение мощности, перегрев мотора → альтернатива: промывать сетку каждые 2-3 недели.

  3. Ошибка: игнорировать угольный фильтр → последствие: воздух остаётся затхлым → альтернатива: менять кассеты регулярно.

А что если выбрать гибридную модель

Современные производители предлагают комбинированные вытяжки, где металлический фильтр задерживает жир, а угольный блок устраняет запахи. Это решение дороже, но обеспечивает максимальную чистоту воздуха.

Такие модели особенно удобны в квартирах-студиях, где кухня совмещена с гостиной: запахи не распространяются по помещению, а уровень шума остаётся минимальным.

Плюсы и минусы различных систем

Преимущества Недостатки
Металлические фильтры не требуют замены Не устраняют запахи
Угольные фильтры эффективно очищают воздух Дорогие в обслуживании
Синтетические фильтры работают бесшумно Недолговечны

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что фильтр пора менять?
Если вытяжка стала хуже втягивать воздух и на решётке появился налёт — пришло время чистки или замены.

Можно ли использовать вытяжку без фильтра?
Нет. Это приведёт к загрязнению мотора, неприятному запаху и сокращению срока службы техники.

Что лучше: угольный или металлический фильтр?
Идеальный вариант — сочетание обоих. Металлический задерживает жир, угольный устраняет запахи.

Мифы и правда

  • Миф: металлические фильтры не нужно чистить.
    Правда: без регулярного мытья эффективность снижается вдвое.

  • Миф: угольные фильтры — маркетинговый трюк.
    Правда: именно они нейтрализуют запахи и токсины.

  • Миф: чем мощнее вытяжка, тем чище воздух.
    Правда: без правильного фильтра даже высокая мощность не поможет.

Интересные факты

  1. В среднем вытяжка фильтрует до 700 кубометров воздуха в час.

  2. Металлический фильтр можно промывать в посудомоечной машине.

  3. В некоторых моделях есть индикатор загрязнения фильтра — он сообщает, когда пора чистить.

Исторический контекст

Первые кухонные вытяжки появились в 1940-х годах и имели простейшую металлическую сетку. Со временем появились синтетические и угольные фильтры, а современные модели используют даже плазменные технологии очистки воздуха.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Авто
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Новости спорта
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Популярное
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю

Забудьте о спортзале. Лестница — ваш бесплатный тренажёр. 7 эффективных упражнений прокачают всё тело, улучшат кардио и укрепят здоровье. Проверьте.

Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34
Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34
Последние материалы
Когда руля больше не будет: вот зачем Япония массово запускает беспилотные машины
Он начинал с сатиры, она продолжит историей: Симоньян вернёт в эфир свой авторский проект
Красота с подвохом: маникюр, после которого ногти просят пощады — микробы аплодируют стоя
Лица из камня заговорили спустя 2000 лет: в Египте нашли саркофаг, о котором мечтали археологи
Боул с тунцом и авокадо: блюдо, которое работает как косметолог изнутри
Не вся вытяжка одинаково тянет: как выбрать ту, что не сдастся после первой жарки котлет
Главный враг сердца найден не в аптечке, а на вашей кухне — и это не жирная еда
Масляное цунами: почему цены на подсолнечное масло взорвали мировые рынки
Когда отпуск не мешает дедлайнам: как найти отель, созданный для удалённой работы
Золотистые, ароматные и полезные: рыбные палочки, которые заменят магазинные навсегда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.