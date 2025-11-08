Не вся вытяжка одинаково тянет: как выбрать ту, что не сдастся после первой жарки котлет

Выбор кухонной вытяжки — не только вопрос дизайна или мощности. От её фильтрации напрямую зависит, насколько свежим будет воздух в помещении и как долго прослужит сама техника. Фильтры — сердце вытяжки, и именно они определяют, насколько эффективно устройство справляется с жиром, запахами и копотью.
Современные вытяжки делятся на два типа: проточные, которые выводят загрязнённый воздух наружу, и рециркуляционные, очищающие его внутри помещения. В обоих случаях решающую роль играет фильтр: без него прибор быстро засорится, а воздух на кухне останется тяжёлым и пахнущим гарью.
Чтобы выбрать оптимальную модель, стоит заранее понять, какой фильтр в ней установлен. Каждый тип выполняет свою функцию и имеет свои преимущества, ограничения и требования к уходу.
Самый распространённый вариант — металлический фильтр. Это сетка из алюминия или фольги, задерживающая жир и крупные частицы.
Он прост в обслуживании: достаточно промывать его под горячей водой или в посудомоечной машине. Замены не требуется — такой фильтр служит столько же, сколько и сама вытяжка.
Если вы готовите ежедневно и часто жарите, этот вариант — самый надёжный. Он защищает внутренние механизмы вытяжки и предотвращает появление запаха старого жира.
Фильтры из акрила или других синтетических материалов используются для более тонкой очистки воздуха. Они не только улавливают жир, но и частично нейтрализуют копоть и продукты горения.
Главный плюс — бесшумная работа. Однако синтетический фильтр нельзя мыть: по мере загрязнения материал утрачивает свои свойства. Его приходится регулярно заменять, ориентируясь на частоту готовки.
Для семей, где готовят часто, рекомендуется менять фильтр раз в два месяца. При редком использовании — раз в полгода.
На последнем этапе очистки воздух проходит через угольный фильтр. Его микропоры впитывают мельчайшие частицы и устраняют неприятные запахи, включая табачный дым.
Более дорогие модели дополнительно оснащаются слоем серебра, который дезинфицирует воздух и предотвращает размножение бактерий. Это особенно полезно в помещениях без вытяжной шахты.
Минус у таких фильтров один — высокая стоимость и необходимость замены каждые 4-6 месяцев. Но именно угольная система делает воздух на кухне по-настоящему свежим.
|Тип фильтра
|Основная функция
|Срок службы
|Обслуживание
|Уровень очистки
|Стоимость
|Металлический
|Задерживает жир
|Неограничен
|Мытьё 1-2 раза в месяц
|Базовый
|Низкая
|Синтетический
|Очищает от копоти и жира
|2-6 месяцев
|Замена кассеты
|Средний
|Средняя
|Угольный
|Устраняет запахи и токсины
|4-6 месяцев
|Замена блока
|Высокий
|Высокая
Определите тип работы вытяжки. Если в доме есть вентиляционный канал, подойдёт проточная модель с металлическим фильтром. Для квартир без шахты лучше выбрать рециркуляционную с угольной системой.
Учитывайте частоту готовки. Чем чаще вы готовите, тем больше жира и дыма — значит, фильтр должен быть прочным и легко очищаемым.
Проверьте возможность самостоятельной замены. Некоторые производители делают фильтры встроенными, что усложняет обслуживание.
Сравните стоимость обслуживания. Металлические сетки не требуют расходов, а угольные кассеты могут стоить до трети цены самой вытяжки за несколько лет.
Ошибка: выбрать только по дизайну → последствие: запахи и жир на кухне → альтернатива: проверять наличие многоступенчатой фильтрации.
Ошибка: не чистить фильтр вовремя → последствие: снижение мощности, перегрев мотора → альтернатива: промывать сетку каждые 2-3 недели.
Ошибка: игнорировать угольный фильтр → последствие: воздух остаётся затхлым → альтернатива: менять кассеты регулярно.
Современные производители предлагают комбинированные вытяжки, где металлический фильтр задерживает жир, а угольный блок устраняет запахи. Это решение дороже, но обеспечивает максимальную чистоту воздуха.
Такие модели особенно удобны в квартирах-студиях, где кухня совмещена с гостиной: запахи не распространяются по помещению, а уровень шума остаётся минимальным.
|Преимущества
|Недостатки
|Металлические фильтры не требуют замены
|Не устраняют запахи
|Угольные фильтры эффективно очищают воздух
|Дорогие в обслуживании
|Синтетические фильтры работают бесшумно
|Недолговечны
Как понять, что фильтр пора менять?
Если вытяжка стала хуже втягивать воздух и на решётке появился налёт — пришло время чистки или замены.
Можно ли использовать вытяжку без фильтра?
Нет. Это приведёт к загрязнению мотора, неприятному запаху и сокращению срока службы техники.
Что лучше: угольный или металлический фильтр?
Идеальный вариант — сочетание обоих. Металлический задерживает жир, угольный устраняет запахи.
Миф: металлические фильтры не нужно чистить.
Правда: без регулярного мытья эффективность снижается вдвое.
Миф: угольные фильтры — маркетинговый трюк.
Правда: именно они нейтрализуют запахи и токсины.
Миф: чем мощнее вытяжка, тем чище воздух.
Правда: без правильного фильтра даже высокая мощность не поможет.
В среднем вытяжка фильтрует до 700 кубометров воздуха в час.
Металлический фильтр можно промывать в посудомоечной машине.
В некоторых моделях есть индикатор загрязнения фильтра — он сообщает, когда пора чистить.
Первые кухонные вытяжки появились в 1940-х годах и имели простейшую металлическую сетку. Со временем появились синтетические и угольные фильтры, а современные модели используют даже плазменные технологии очистки воздуха.
