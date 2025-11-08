Не вся вытяжка одинаково тянет: как выбрать ту, что не сдастся после первой жарки котлет

6:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор кухонной вытяжки — не только вопрос дизайна или мощности. От её фильтрации напрямую зависит, насколько свежим будет воздух в помещении и как долго прослужит сама техника. Фильтры — сердце вытяжки, и именно они определяют, насколько эффективно устройство справляется с жиром, запахами и копотью.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современная кухня с зеркальным фартуком

Почему фильтр важен

Современные вытяжки делятся на два типа: проточные, которые выводят загрязнённый воздух наружу, и рециркуляционные, очищающие его внутри помещения. В обоих случаях решающую роль играет фильтр: без него прибор быстро засорится, а воздух на кухне останется тяжёлым и пахнущим гарью.

Чтобы выбрать оптимальную модель, стоит заранее понять, какой фильтр в ней установлен. Каждый тип выполняет свою функцию и имеет свои преимущества, ограничения и требования к уходу.

Металлический фильтр — классика, проверенная временем

Самый распространённый вариант — металлический фильтр. Это сетка из алюминия или фольги, задерживающая жир и крупные частицы.

Он прост в обслуживании: достаточно промывать его под горячей водой или в посудомоечной машине. Замены не требуется — такой фильтр служит столько же, сколько и сама вытяжка.

Если вы готовите ежедневно и часто жарите, этот вариант — самый надёжный. Он защищает внутренние механизмы вытяжки и предотвращает появление запаха старого жира.

Синтетический фильтр — тише и чище

Фильтры из акрила или других синтетических материалов используются для более тонкой очистки воздуха. Они не только улавливают жир, но и частично нейтрализуют копоть и продукты горения.

Главный плюс — бесшумная работа. Однако синтетический фильтр нельзя мыть: по мере загрязнения материал утрачивает свои свойства. Его приходится регулярно заменять, ориентируясь на частоту готовки.

Для семей, где готовят часто, рекомендуется менять фильтр раз в два месяца. При редком использовании — раз в полгода.

Угольный фильтр — барьер против запахов

На последнем этапе очистки воздух проходит через угольный фильтр. Его микропоры впитывают мельчайшие частицы и устраняют неприятные запахи, включая табачный дым.

Более дорогие модели дополнительно оснащаются слоем серебра, который дезинфицирует воздух и предотвращает размножение бактерий. Это особенно полезно в помещениях без вытяжной шахты.

Минус у таких фильтров один — высокая стоимость и необходимость замены каждые 4-6 месяцев. Но именно угольная система делает воздух на кухне по-настоящему свежим.

Сравнение типов фильтров

Тип фильтра Основная функция Срок службы Обслуживание Уровень очистки Стоимость Металлический Задерживает жир Неограничен Мытьё 1-2 раза в месяц Базовый Низкая Синтетический Очищает от копоти и жира 2-6 месяцев Замена кассеты Средний Средняя Угольный Устраняет запахи и токсины 4-6 месяцев Замена блока Высокий Высокая

Как выбрать вытяжку с нужным фильтром

Определите тип работы вытяжки. Если в доме есть вентиляционный канал, подойдёт проточная модель с металлическим фильтром. Для квартир без шахты лучше выбрать рециркуляционную с угольной системой. Учитывайте частоту готовки. Чем чаще вы готовите, тем больше жира и дыма — значит, фильтр должен быть прочным и легко очищаемым. Проверьте возможность самостоятельной замены. Некоторые производители делают фильтры встроенными, что усложняет обслуживание. Сравните стоимость обслуживания. Металлические сетки не требуют расходов, а угольные кассеты могут стоить до трети цены самой вытяжки за несколько лет.

Ошибки при выборе вытяжки

Ошибка: выбрать только по дизайну → последствие: запахи и жир на кухне → альтернатива: проверять наличие многоступенчатой фильтрации. Ошибка: не чистить фильтр вовремя → последствие: снижение мощности, перегрев мотора → альтернатива: промывать сетку каждые 2-3 недели. Ошибка: игнорировать угольный фильтр → последствие: воздух остаётся затхлым → альтернатива: менять кассеты регулярно.

А что если выбрать гибридную модель

Современные производители предлагают комбинированные вытяжки, где металлический фильтр задерживает жир, а угольный блок устраняет запахи. Это решение дороже, но обеспечивает максимальную чистоту воздуха.

Такие модели особенно удобны в квартирах-студиях, где кухня совмещена с гостиной: запахи не распространяются по помещению, а уровень шума остаётся минимальным.

Плюсы и минусы различных систем

Преимущества Недостатки Металлические фильтры не требуют замены Не устраняют запахи Угольные фильтры эффективно очищают воздух Дорогие в обслуживании Синтетические фильтры работают бесшумно Недолговечны

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что фильтр пора менять?

Если вытяжка стала хуже втягивать воздух и на решётке появился налёт — пришло время чистки или замены.

Можно ли использовать вытяжку без фильтра?

Нет. Это приведёт к загрязнению мотора, неприятному запаху и сокращению срока службы техники.

Что лучше: угольный или металлический фильтр?

Идеальный вариант — сочетание обоих. Металлический задерживает жир, угольный устраняет запахи.

Мифы и правда

Миф: металлические фильтры не нужно чистить.

Правда: без регулярного мытья эффективность снижается вдвое.

Миф: угольные фильтры — маркетинговый трюк.

Правда: именно они нейтрализуют запахи и токсины.

Миф: чем мощнее вытяжка, тем чище воздух.

Правда: без правильного фильтра даже высокая мощность не поможет.

Интересные факты

В среднем вытяжка фильтрует до 700 кубометров воздуха в час. Металлический фильтр можно промывать в посудомоечной машине. В некоторых моделях есть индикатор загрязнения фильтра — он сообщает, когда пора чистить.

Исторический контекст

Первые кухонные вытяжки появились в 1940-х годах и имели простейшую металлическую сетку. Со временем появились синтетические и угольные фильтры, а современные модели используют даже плазменные технологии очистки воздуха.