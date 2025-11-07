Дом сияет снаружи, но трещит внутри: как жильцам заставить подрядчиков переделать капремонт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:38
Недвижимость

Некачественный капитальный ремонт — одна из самых частых жалоб жителей многоквартирных домов. Люди годами ждут обновления своего дома, но нередко получают трещины в стенах, течи на крыше и неровные фасады.

ремонт фасадов дома
Фото: mos.ru by Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ремонт фасадов дома

Об этом рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин в беседе с изданием NewsInfo.

Кто отвечает за качество капремонта

Если ремонт проводится за счет регионального фонда капитального ремонта, то именно он несет ответственность за качество выполненных работ. По словам эксперта, обращаться в этом случае нужно не к подрядчику, а к региональному оператору и в местную администрацию.
"В том случае, если капремонт сделал фонд капитального ремонта из общего котла, то надо обращаться туда и в администрацию, потому что заказчиком работ является региональный оператор. Только он может предъявлять судебные претензии подрядчикам", — пояснил Крохин.

Именно региональный оператор выбирает подрядную организацию, заключает с ней договор и принимает выполненные работы. Поэтому любые претензии жильцов по качеству ремонта направляются в адрес заказчика, а не исполнителя.

Куда жаловаться на нарушения

Юрист подчеркнул, что при обнаружении недостатков жильцы могут направлять обращения не только в фонд капремонта, но и в жилищный надзор, который следит за состоянием многоквартирных домов. Эта структура обязана проверять качество и безопасность проведённых работ.

Если же дом имеет специальный счёт, на котором собственники самостоятельно копят средства и нанимают подрядчиков, то первыми адресатами жалоб становятся управляющая компания, ТСЖ или ЖСК. "Если они не реагируют, то на их бездействие, непредоставление документации нужно жаловаться в органы жилищного надзора или прокуратуру", — добавил Крохин.

Таким образом, жильцы имеют несколько официальных каналов защиты своих прав — от местной администрации до надзорных ведомств. Главное — фиксировать нарушения и направлять обращения письменно.

Почему нельзя обращаться напрямую к подрядчику

Многие жители ошибочно пытаются предъявить претензии строительной организации, которая выполняла работы. Однако, как отметил эксперт, у жильцов нет прямых договорных отношений с подрядчиком.
"Жители не заказчики, договорных отношений нет. Подрядчик может делать вид, что он слушает жильцов, но он никакого отношения не имеет к жителям", — подчеркнул юрист.

Контроль за исполнением обязательств лежит исключительно на заказчике — региональном операторе или управляющей компании, в зависимости от формы финансирования. Попытка решать вопросы напрямую с подрядчиком, по словам специалиста, не даст юридического результата.

Как составить жалобу

Заявление о ненадлежащем капитальном ремонте можно подать индивидуально или коллективно. В нём следует указать адрес дома, конкретные нарушения, дату окончания ремонта и, при возможности, приложить фото- или видеоматериалы. Такие обращения рассматриваются в установленные законом сроки, а результаты проверки должны быть доведены до жильцов.

Коллективное обращение часто имеет больший эффект: надзорные органы быстрее реагируют на множественные жалобы, а у собственников появляется больше шансов добиться переделки.

Автор Дмитрий Тезнев
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
