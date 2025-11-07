Почему губки делают разных цветов: скрытый смысл кухонной радуги, о котором мало кто знает

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:57
Недвижимость

Разноцветные губки на кухне и в ванной — это не дань дизайну и не рекламный трюк. В профессиональной уборке цветовая маркировка — строгая система, помогающая избежать перекрёстного загрязнения. Используя её дома, можно легко навести порядок не только в вещах, но и в вопросах чистоты.

Кухонные губки для мытья посуды
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кухонные губки для мытья посуды

Почему важна цветовая маркировка

Каждая поверхность в доме имеет свой уровень загрязнения. Кухонная раковина и разделочная доска, унитаз и ванна — всё это разные зоны с различными бактериями. Если мыть их одной губкой, микробы будут переноситься с места на место, создавая идеальные условия для инфекций и неприятных запахов.

Система цветовой дифференциации, которую применяют клининговые компании, решает эту проблему. Губки и тряпки разных оттенков распределяются по зонам — и не пересекаются. Это простой, но эффективный принцип профессиональной гигиены.

Таблица цветов и зон применения

Цвет губки Где использовать Особенности
Жёлтая Для посуды, столовых приборов, контейнеров Мягкая структура, безопасна для эмали и стекла
Зелёная Для сковород, кастрюль, решёток Имеет абразивную сторону, удаляет пригоревший жир
Синяя Для рабочих поверхностей кухни: плиты, столешницы, фасады Не оставляет царапин, подходит для деликатных покрытий
Красная Для санузлов, унитазов, полов прихожей Категорически нельзя использовать на кухне
Фиолетовая Для сложных загрязнений: ржавчина, нагар, известковый налёт Усиленная абразивность, применять с осторожностью

Как организовать уборку по цветам

Закрепите зону за каждым цветом

Желтая — кухня и посуда, красная — туалет и ванная, синяя — мебель и техника, зелёная — металл, фиолетовая — тяжёлые загрязнения.

Храните губки отдельно

Подпишите контейнеры или используйте полки разных цветов. Это особенно удобно, если в доме несколько человек.

Не меняйте предназначение

Даже после стирки нельзя использовать "туалетную" губку для кухонных поверхностей. Микробы сохраняются в порах материала.

Меняйте губки регулярно

Оптимально — раз в 7-10 дней при ежедневном использовании. Старые губки становятся рассадником бактерий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать одну губку для всех поверхностей.
    Последствие: распространение кишечных бактерий по дому.
    Альтернатива: разделить уборочный инвентарь по цветам и зонам.

  • Ошибка: мыть губки редко.
    Последствие: рост плесени и неприятный запах.
    Альтернатива: после каждой уборки промывать губки кипятком или раствором соды.

  • Ошибка: хранить губки во влажной среде.
    Последствие: размножение микробов.
    Альтернатива: держать губки в сухом месте, на решётке или держателе.

А что если цветов больше

В некоторых клининговых стандартах используют до восьми оттенков. Например, оранжевые - для окон и зеркал, белые - для мебели и пыли, чёрные - для технических помещений. Такая система особенно полезна для больших домов или офисов, где важно строго разграничить зоны уборки.

Плюсы и минусы цветовой системы

Плюсы Минусы
Простая и наглядная система Требует внимательности и дисциплины
Исключает перекрёстное загрязнение Нужно место для хранения по зонам
Повышает уровень гигиены Не все цвета доступны в стандартных наборах
Подходит для дома и бизнеса Требует регулярного обновления губок

Советы шаг за шагом

  • Подберите набор губок пяти разных цветов.
  • Сразу подпишите каждую или используйте стикеры на стене.
  • Для каждой зоны заведите отдельную тряпку и перчатки.
  • После уборки промойте губки горячей водой и высушите.
  • Раз в неделю проводите ревизию и выбрасывайте изношенные.

Мифы и правда

  • Миф: цвет губок — просто декоративный элемент.
    Правда: это часть международной системы санитарных стандартов, применяемой в клининге.

  • Миф: достаточно промыть губку мылом, чтобы обеззаразить её.
    Правда: только кипяток или микроволновая обработка убивает большинство бактерий.

3 интересных факта

  • Система цветового кодирования была введена в Британии ещё в 1990-х и используется в больницах и ресторанах.
  • Красный цвет выбран для "опасных" зон не случайно — он ассоциируется с предупреждением и запретом.
  • Исследования показали, что раздельные губки снижают риск бактериального заражения на кухне почти вдвое
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
