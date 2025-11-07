Рост на 70% стал ловушкой: реальные цифры по вводу жилья говорят о глубоком кризисе

Строительная отрасль Челябинской области демонстрирует внушительный месячный рост, хотя в годовом выражении показатели остаются ниже уровня 2024 года. Согласно свежему отчёту Челябинскстата, в сентябре 2025 года объём ввода жилья вырос на 70,4% по сравнению с августом. Однако этот скачок не позволил выйти на прежние темпы — регион пока держится на отметке 82,4% от прошлогоднего уровня.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info строящийся дом

Рекордный сентябрь: что стоит за ростом

В сентябре в Челябинской области было введено в эксплуатацию 185,4 тыс. квадратных метров жилья, что значительно выше августовских 108,8 тыс. кв. м. Такой рост связан в первую очередь с активизацией крупных застройщиков, которые ускорили сдачу объектов к концу строительного сезона.

"Рост обеспечен в основном за счёт строительных компаний, тогда как вклад населения в общий объём снизился", — отмечается в докладе Челябинскстата.

Из общего объёма нового жилья 91,4 тыс. кв. м приходится на индивидуальное строительство. Это почти половина от всего введённого метража, но меньше, чем в августе, когда частники построили 101,3 тыс. кв. м.

Итоги девяти месяцев: стабильность у частников

С начала года в регионе введено 1,485 млн кв. м жилья, из которых 1,132 млн кв. м построено силами населения. Это 93,3% от показателей аналогичного периода 2024 года. Несмотря на общее снижение, частный сектор даже продемонстрировал небольшой рост — на 0,4%.

Такая динамика показывает, что индивидуальные застройщики сохраняют устойчивость, тогда как крупные девелоперы только восстанавливают позиции после затяжного спада в начале года.

Сравнение: динамика строительства по месяцам

Показатель Август 2025 Сентябрь 2025 Изменение к августу Ввод жилья, тыс. кв. м 108,8 185,4 +70,4% Ввод населением, тыс. кв. м 101,3 91,4 -9,8% Доля частного сектора 93% 49% -44 п. п.

Экономический фон: отрасль восстанавливается

Одновременно со строительством растут и другие экономические показатели. Объём работ по виду деятельности "Строительство" в сентябре составил 36,6 млрд рублей, что на 7,4% выше, чем годом ранее. С начала 2025 года этот показатель достиг 252,2 млрд рублей (+3,5% к аналогичному периоду 2024 года).

"Рост объёмов работ в строительстве свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности в регионе", — говорится в статистическом отчёте.

Тем не менее эксперты подчёркивают: чтобы достичь уровня прошлого года, региону потребуется ускорить темпы сдачи жилья и активнее поддерживать застройщиков, особенно в сегменте многоэтажного строительства.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сосредоточиться только на частном строительстве.

Последствие: снижение общего объёма ввода жилья.

Альтернатива: стимулировать девелоперов через субсидии и госпрограммы.

Ошибка: недооценивать влияние сезонности.

Последствие: резкие колебания статистики по месяцам.

Альтернатива: равномерное распределение проектов в течение года.

Ошибка: замедление инфраструктурных инвестиций.

Последствие: рост себестоимости и отставание от планов.

Альтернатива: расширение господдержки и ипотечных программ.

А что если тенденция сохранится?

Если темпы сентября продолжатся, регион может выйти на уровень 2024 года уже к декабрю. Однако эксперты предупреждают: декабрь традиционно менее активен из-за погодных условий, и многое зависит от решений в сфере финансирования и административных процедур, как сообщает kursdela.biz.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы Рост темпов строительства в сентябре Показатели всё ещё ниже прошлогодних Стабильность частного сектора Снижение доли индивидуального жилья в общем объёме Позитивная динамика в строительных работах Возможная сезонная стагнация осенью-зимой

FAQ

Почему ввод жилья вырос именно в сентябре?

Многие застройщики стремятся завершить проекты до холодов, что традиционно вызывает всплеск активности в конце строительного сезона.

Какую роль играет частное строительство?

Оно обеспечивает почти 75% общего объёма ввода жилья за год и остаётся основой регионального жилищного рынка.

Когда показатели сравняются с прошлым годом?

Если сохранится темп роста, достичь уровня 2024 года можно к концу 2025-го, при условии стабильной поддержки отрасли.

Мифы и правда

Миф: падение показателей связано с кризисом в строительстве.

Правда: снижение относительно прошлого года объясняется смещением сроков сдачи объектов и погодными факторами.

Миф: рост на 70% означает бум на рынке.

Правда: это локальный всплеск, не отражающий долгосрочную тенденцию.

Миф: частники вытесняют застройщиков.

Правда: оба сегмента взаимно дополняют друг друга и обеспечивают разнообразие форм жилья.

3 интересных факта

В Челябинской области доля индивидуального жилья — одна из самых высоких в России. Средняя площадь нового дома, построенного населением, превышает 110 кв. м. Около 60% всех новых квартир в регионе приобретаются с использованием ипотеки.

Исторический контекст

За последние 10 лет Южный Урал прошёл путь от строительного спада до стабильного роста. После пандемии 2020 года активность частных застройщиков стала ключевым драйвером рынка. В 2024-м наблюдалось небольшое замедление, но 2025 год показывает постепенное восстановление темпов, особенно во втором полугодии.