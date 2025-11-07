Рост на 70% стал ловушкой: реальные цифры по вводу жилья говорят о глубоком кризисе

Строительная отрасль Челябинской области демонстрирует внушительный месячный рост, хотя в годовом выражении показатели остаются ниже уровня 2024 года. Согласно свежему отчёту Челябинскстата, в сентябре 2025 года объём ввода жилья вырос на 70,4% по сравнению с августом. Однако этот скачок не позволил выйти на прежние темпы — регион пока держится на отметке 82,4% от прошлогоднего уровня.
В сентябре в Челябинской области было введено в эксплуатацию 185,4 тыс. квадратных метров жилья, что значительно выше августовских 108,8 тыс. кв. м. Такой рост связан в первую очередь с активизацией крупных застройщиков, которые ускорили сдачу объектов к концу строительного сезона.
"Рост обеспечен в основном за счёт строительных компаний, тогда как вклад населения в общий объём снизился", — отмечается в докладе Челябинскстата.
Из общего объёма нового жилья 91,4 тыс. кв. м приходится на индивидуальное строительство. Это почти половина от всего введённого метража, но меньше, чем в августе, когда частники построили 101,3 тыс. кв. м.
С начала года в регионе введено 1,485 млн кв. м жилья, из которых 1,132 млн кв. м построено силами населения. Это 93,3% от показателей аналогичного периода 2024 года. Несмотря на общее снижение, частный сектор даже продемонстрировал небольшой рост — на 0,4%.
Такая динамика показывает, что индивидуальные застройщики сохраняют устойчивость, тогда как крупные девелоперы только восстанавливают позиции после затяжного спада в начале года.
|Показатель
|Август 2025
|Сентябрь 2025
|Изменение к августу
|Ввод жилья, тыс. кв. м
|108,8
|185,4
|+70,4%
|Ввод населением, тыс. кв. м
|101,3
|91,4
|-9,8%
|Доля частного сектора
|93%
|49%
|-44 п. п.
Одновременно со строительством растут и другие экономические показатели. Объём работ по виду деятельности "Строительство" в сентябре составил 36,6 млрд рублей, что на 7,4% выше, чем годом ранее. С начала 2025 года этот показатель достиг 252,2 млрд рублей (+3,5% к аналогичному периоду 2024 года).
"Рост объёмов работ в строительстве свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности в регионе", — говорится в статистическом отчёте.
Тем не менее эксперты подчёркивают: чтобы достичь уровня прошлого года, региону потребуется ускорить темпы сдачи жилья и активнее поддерживать застройщиков, особенно в сегменте многоэтажного строительства.
Ошибка: сосредоточиться только на частном строительстве.
Последствие: снижение общего объёма ввода жилья.
Альтернатива: стимулировать девелоперов через субсидии и госпрограммы.
Ошибка: недооценивать влияние сезонности.
Последствие: резкие колебания статистики по месяцам.
Альтернатива: равномерное распределение проектов в течение года.
Ошибка: замедление инфраструктурных инвестиций.
Последствие: рост себестоимости и отставание от планов.
Альтернатива: расширение господдержки и ипотечных программ.
Если темпы сентября продолжатся, регион может выйти на уровень 2024 года уже к декабрю. Однако эксперты предупреждают: декабрь традиционно менее активен из-за погодных условий, и многое зависит от решений в сфере финансирования и административных процедур, как сообщает kursdela.biz.
|Плюсы
|Минусы
|Рост темпов строительства в сентябре
|Показатели всё ещё ниже прошлогодних
|Стабильность частного сектора
|Снижение доли индивидуального жилья в общем объёме
|Позитивная динамика в строительных работах
|Возможная сезонная стагнация осенью-зимой
Почему ввод жилья вырос именно в сентябре?
Многие застройщики стремятся завершить проекты до холодов, что традиционно вызывает всплеск активности в конце строительного сезона.
Какую роль играет частное строительство?
Оно обеспечивает почти 75% общего объёма ввода жилья за год и остаётся основой регионального жилищного рынка.
Когда показатели сравняются с прошлым годом?
Если сохранится темп роста, достичь уровня 2024 года можно к концу 2025-го, при условии стабильной поддержки отрасли.
Миф: падение показателей связано с кризисом в строительстве.
Правда: снижение относительно прошлого года объясняется смещением сроков сдачи объектов и погодными факторами.
Миф: рост на 70% означает бум на рынке.
Правда: это локальный всплеск, не отражающий долгосрочную тенденцию.
Миф: частники вытесняют застройщиков.
Правда: оба сегмента взаимно дополняют друг друга и обеспечивают разнообразие форм жилья.
В Челябинской области доля индивидуального жилья — одна из самых высоких в России.
Средняя площадь нового дома, построенного населением, превышает 110 кв. м.
Около 60% всех новых квартир в регионе приобретаются с использованием ипотеки.
За последние 10 лет Южный Урал прошёл путь от строительного спада до стабильного роста. После пандемии 2020 года активность частных застройщиков стала ключевым драйвером рынка. В 2024-м наблюдалось небольшое замедление, но 2025 год показывает постепенное восстановление темпов, особенно во втором полугодии.
