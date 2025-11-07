Пиявки на теле ЖКХ: кто на самом деле виноват в гнилых трубах и грядущих авариях

6:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В преддверии отопительного сезона в Новосибирске снова заговорили о готовности теплосетей и коммунальных служб. Поводом для обсуждения стали новые штрафы, которые власти ввели за нарушения при подготовке к зиме. Однако бывший депутат Госдумы Вера Ганзя раскритиковала эти меры, назвав их "абсолютной глупостью" и предложила коренным образом пересмотреть подход к управлению жилищно-коммунальным хозяйством.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Paul Goyette, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трубы

"Штрафы горю не помогут"

По словам экс-депутата, проблема лежит не в отсутствии наказаний, а в системном бездействии и изношенности инфраструктуры. Вместо того чтобы инвестировать в замену труб и обновление сетей, власти, по её мнению, занимаются созданием формальных инструментов контроля.

"Штрафы горю не помогут. Ну заплатит этот штраф юрлицо или должностное. Что, от этого теплотрассы перестанут быть аварийными? Эти штрафы — абсолютная глупость, они проблему не решают", — сказала Вера Ганзя в беседе с корреспондентом Om1.

Действительно, штрафы для юридических лиц, по новым правилам, составляют от 20 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч. Как отметила Ганзя, такие меры не способны предотвратить аварии и не стимулируют реальную модернизацию.

Концессии — "пиявки" на теле ЖКХ

Главную причину аварий и неэффективности Ганзя видит в передаче систем жизнеобеспечения частным концессионерам. Она убеждена, что эти структуры годами извлекают прибыль, не вкладываясь в ремонт и развитие сетей.

"ЖКХ надо финансировать из бюджета по факту, причём установить жёсткий общественный контроль за расходованием бюджетных средств. И конечно, гнать поганой метлой из системы ЖКХ все концессии, этих пиявок, которые, не выполняя необходимых работ, тянут из бюджета немалые деньги", — подчеркнула Вера Ганзя.

Бывший депутат убеждена, что жизненно важные системы — отопление, водоснабжение, электросети — должны находиться под контролем государства, особенно в регионах с суровым климатом. Только так можно обеспечить надёжность и предсказуемость работы коммунальных служб, как сообщает Om1 Новосибирск.

Сравнение подходов: частный и государственный контроль

Подход Преимущества Недостатки Концессии (частники) Возможность привлечения инвестиций Часто игнорируют обязательства, ориентированы на прибыль Государственное управление Контроль, стабильность, социальная ответственность Необходимы строгие механизмы надзора и прозрачности Государственно-общественное партнёрство Возможен баланс интересов Требует развитой системы контроля и отчетности

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: делать ставку на штрафы и административное давление.

Последствие: отсутствие реальных улучшений в инфраструктуре.

Альтернатива: системные инвестиции и публичная отчётность коммунальных служб.

Ошибка: передача сетей частным компаниям без прозрачных условий.

Последствие: рост тарифов и снижение качества услуг.

Альтернатива: возврат стратегических объектов в государственное управление.

Ошибка: отсутствие контроля за расходованием бюджетных средств.

Последствие: коррупция и неэффективность.

Альтернатива: общественный мониторинг и участие независимых экспертов.

А что если вернуть контроль государству?

Модель полного государственного управления ЖКХ может вернуть прозрачность и ответственность, считает Ганзя. Но она должна сопровождаться строгой системой общественного контроля — именно граждане должны видеть, как тратятся средства и на какие объекты они идут. Такая модель уже действует в некоторых муниципалитетах, где отказались от концессий и добились снижения аварийности.

Плюсы и минусы государственного управления ЖКХ

Плюсы Минусы Повышение надёжности и контроля Риск бюрократизации Социальная направленность Возможна низкая оперативность решений Прозрачность при общественном контроле Требует серьёзных инвестиций

FAQ

Почему власти ввели штрафы именно сейчас?

Меры призваны дисциплинировать коммунальщиков перед зимним сезоном, однако, по мнению критиков, это не решает фундаментальных проблем.

Можно ли полностью отказаться от концессий?

Да, но потребуется значительное увеличение бюджетных расходов и политическая воля для изменения модели управления.

Кто должен контролировать расход средств ЖКХ?

Оптимально — государственные аудиторы и общественные наблюдательные советы, куда входят независимые эксперты и представители жильцов.

Мифы и правда

Миф: концессии эффективнее, потому что управляют бизнесмены.

Правда: без контроля бизнес преследует прибыль, а не общественные интересы.

Миф: штрафы заставят коммунальщиков работать лучше.

Правда: они лишь добавляют формальности, не улучшая качество сетей.

Миф: государственное управление всегда неэффективно.

Правда: при прозрачной отчётности и гражданском контроле оно способно работать надёжно.

3 интересных факта

Концессии в ЖКХ стали активно внедрять с 2015 года, но более чем в половине случаев концессионеры не выполнили инвестиционные обязательства. В России около 60 % теплосетей изношено, а в некоторых регионах — до 80 %. По данным Минстроя, ежегодные потери тепла из-за аварий достигают 20 млрд рублей.

Исторический контекст

Система коммунального хозяйства в СССР была полностью государственной. Несмотря на бюрократические трудности, она обеспечивала стабильное теплоснабжение и контроль за износом сетей. После реформ 1990-х многие объекты передали частникам — с тех пор аварийность выросла, а доверие населения к системе снизилось. Сегодня дискуссия о возвращении контроля государству становится всё актуальнее.