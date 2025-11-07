Продавцы недвижимости стали мастерами манипуляций: как покупатели остаются ни с чем

3:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В российской судебной практике все чаще появляются случаи, когда покупатели недвижимости оказываются без жилья и без денег после того, как суды признают сделки с недвижимостью недействительными. Причем решение выносится в пользу бывших владельцев квартир, которые утверждают, что на продажу их жилья их убедили мошенники. В таких делах собственник квартиры утверждает, что не собирался ее продавать и был введен в заблуждение. В результате он восстанавливает свои права на жилплощадь, а покупатель, действовавший по всем правилам, остаётся ни с чем.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Аренда квартир в Москве

Одним из ярких примеров подобной практики стал случай в Санкт-Петербурге, где суд решил вернуть проданную недвижимость пенсионерке. Все документы были оформлены правильно, женщина даже предоставила справку о своей дееспособности. Тем не менее, она призналась, что осознавала характер сделки, но согласилась на неё, так как злоумышленники пообещали ей, что квартира вернется после ремонта.

Судебная практика и её последствия

В последние годы в России складывается практика, по которой покупатели недвижимости могут стать жертвами мошенников, несмотря на все усилия по проверке сделок. Продавец жилья, утверждая, что был под давлением третьих лиц, может заявить, что сделка была недействительной, и суд может восстановить его права на недвижимость. Это решение может в корне изменить ситуацию на вторичном рынке недвижимости, где покупатели начинают ощущать себя в неравном положении.

Как поясняет юрист Александр Хаминский, такая судебная практика значительно усложнит покупку недвижимости, поскольку покупатели не могут быть уверены в том, что сделка будет завершена на законных основаниях. "Если такая практика окончательно закрепится, это сильно ударит по вторичному рынку жилья в стране", — предупреждает он.

Как защитить себя при покупке жилья

Несмотря на риски, покупатели могут предпринимать шаги для защиты своих интересов. Например, они могут застраховать сделку по купле-продаже недвижимости, что даст дополнительную гарантию в случае её признания недействительной. Кроме того, юристы советуют требовать от продавца нотариально заверенное заявление, подтверждающее, что сделка была заключена без давления со стороны третьих лиц. Также можно привлечь к сделке третьих лиц, например, родственников продавца, которые выступят гарантами возврата средств, если сделку признают недействительной.

Однако, как отмечает Хаминский, даже эти меры не могут дать полной гарантии, поскольку решения суда будут зависеть от конкретных обстоятельств каждого дела. Он подчеркивает, что на данный момент в судебной практике существуют проблемы с единообразием правоприменения. Эту проблему уже признали в высших судебных инстанциях, включая председателя Верховного Суда Игоря Краснова. В интервью он отметил, что суды часто используют противоречивые подходы при рассмотрении дел, что приводит к пересмотрам решений и подрывает доверие к судебной системе.

Прогнозы на будущее

Ожидается, что ключевую роль в разрешении таких споров может сыграть официальное разъяснение высших судебных инстанций. Если Верховный Суд выработает единую линию по этим делам, это может изменить ситуацию на рынке недвижимости и сделать судебные решения более предсказуемыми. Пока же покупатели и продавцы продолжают сталкиваться с неопределенностью, а судебная практика, похоже, остается под вопросом, сообщает Общественная Служба Новостей.